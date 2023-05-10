ابنة هيفاء وهبي تحاول إخفاء ملابسها الداخلية بيديها بعدما فضحها الفستان! (شاهد)

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وطن– رفعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مستوى الجرأة إلى أعلى مستوياتها، وارتدت أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية.

“وبطير من كتر الفرح”

وأطلت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قُصر فستانها.

وعلقت زينب على الصور: “وبطير من كتر الفرح لبعيد.. ممتنة”.

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لانتقادات وهجوم من قبل المتابعين الذين خمنوا أنها انفصلت عن زوجها، وهو الأمر الذي جعلها تتجه إلى الجرأة والتعري.

هل تطلقت؟

وجاء في التعليقات: “يعني احلى شي كان فيكي انك طبيعية و جمالك طبيعي و عفوي و لبسك راقي و محتشم. و الناس حبت هذا الشي فيكي. ليش هل تعري و العمليات و ل ول ول…. مع الاسف”.

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وكتب آخر: “هي أطلقت؟”.

وعقبت متابعة: “شو السبب بس يكونوا مش مشهورين بكونو محتشمين و بس يصيرو مشهورين ببلشو تعري و يعرضو مفاتنهم”.

وحذرتها أخرى: “انتبهي لايطير الفستان”.

أغلقت التعليقات

وكانت زينب قد ارتدت ملابس أكثر جرأة قبلها، كشفت صدرها بشكل فاضح، لكنها حرصت على إغلاق خاصية التعليقات تجنباً للهجوم.

فقد انتقد متابعو زينب فياض، ظهورَها بإطلالة جريئة في رمضان، بينما والدتها تحتشم.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

ونشرت زينب حينها صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، ارتدت فيها فستاناً أوف شولدر، كشف صدرها وكتفيها بشكل جريء.

وعلّقت زينب فياض على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“: “من احلى جلسات التصوير اللي استمتعت فيها”.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لهجوم متابعيها الذين قالوا إنها غطّت على والدتها في الجرأة.

عباءات هيفاء وهبي

وذكرها آخرون بأنّ والدتها احتشمت في شهر رمضان وتنشر فقط صورها بعباءات رمضانية واسعة.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

كما خضعت بنفسها لأكثر من عملية تجميل في وجهها.

ونشرت زينب في إحدى المرات صورة في في عيادة طبية. معقّبة: “تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني”.

وطلبت ابنة هيفاء وهبي من متابعيها أن يخمّنوا ما الشيء الذي ستقوم بتغييره في وجهها لأنه يزعجها.

وبعد قليل، أفصحت زينب فياض أنها خضعت لعملية تجميل في الأسنان، مشيدةً بالطبيب الذي لجأت إليه.