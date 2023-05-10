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إصابات على متن طائرة قطرية وبيان رسمي كشف تفاصيل حادث مفاجئ

الخطوط الجوية القطرية أعلنت في بلاغ توضيحي عن تعرض أحد طائراتها لمطب هوائي، ما أدى لإصابة بعض المسافرين وتحويل مسار الرحلة التي انتهت لاحقا بكل أمان للجميع سواء الركاب أو طاقم الطائرة

كتب فهمي الورغمي
إصابات على متن طائرة قطرية watanserb.com
إصابات على متن طائرة قطرية
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وطن- في بلاغ توضيحي صدر اليوم، الأربعاء، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعرض أحد طائراتها من طراز “بوينغ B777-300ER” لمطب هوائي خلال رحلتها من الدوحة إلى دينباسار بالي.

وقالت الشركة إنه تم تحويل مسار الطائرة إلى “بانكوك“، حيث هبطت بأمان وتم تقديم العناية الطبية اللازمة للمسافرين وأفراد طاقم الضيافة”.

بلاغ الخطوط الجوية القطرية بعد تعرض إحدى طائراتها لمطب هؤائي

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بلاغ شاركته عبر حسابها الرسمي على تويتر: “تعرضت رحلة الخطوط الجوية القطرية QR960 من الدوحة إلى دينباسار بالي لمطبات هوائية خلال رحلتها ونتج عن ذلك إصابات لبعض المسافرين.”

وقد تم تحويل مسار الطائرة من طراز بوينغ B777-300ER إلى بانكوك حيث هبطت بأمان وتم تقديم العناية الطبية اللازمة للمسافرين وأفراد طاقم الضيافة”.

وأضافت: “ينصب اهتمامنا في الوقت الراهن على المسافرين وأفراد طاقم الطائرة الذين كانوا على متن الرحلة.

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الخطوط الجوية القطرية ستصدر بيانًا عند توفر المزيد من التفاصيل”.

وشددت الناقلة القطرية في السياق على اهتمامها بسلامة عملائها وطاقمها قائلة “يرجى العلم أن سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا.”

وتابعت:”سنقوم بإصدار بيانًا محدثًا عند توفر مزيد من التحديثات، نقدر سعة صبركم و حسن ثقتكم”.

الخطوط الجوية القطرية

ويشار أن الخطوط الجوية القطرية هي شركة طيران قطرية عالمية رائدة، تأسست في عام 1993 ومقرها الرئيسي في الدوحة، قطر. تعتبر الخطوط الجوية القطرية جزءًا من مجموعة القطر للطيران وتقدم خدماتها إلى أكثر من 150 وجهة في جميع أنحاء العالم.

تتميز الخطوط الجوية القطرية بتوفير خدمات عالية الجودة وراحة للمسافرين، حيث تضم أسطولًا حديثًا ومتطورًا من الطائرات التجارية.

كما توفر مجموعة متنوعة من الفئات السفر، بما في ذلك الدرجة الأولى والدرجة السياحية الممتازة والدرجة الاقتصادية.

تشتهر الخطوط الجوية القطرية بخدمتها المميزة والمطاعم الرفيعة المستوى وترفيه الرحلة المتنوع، بما في ذلك نظام الترفيه عند الطلب وشاشات فردية لكل مقعد. كما توفر الشركة خدمة الاتصالات اللاسلكية على متن بعض الطائرات وخدمات الواي فاي.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية أيضًا عضوًا في ائتلاف ستار أليانس، وهو ائتلاف عالمي لشركات الطيران يهدف إلى توفير رحلات متسقة ومتكاملة للمسافرين. تحظى الشركة بسمعة قوية في قطاع الطيران وتلقت العديد من الجوائز والتكريمات عن خدماتها وأدائها المتميز.

باختصار، تعد الخطوط الجوية القطرية من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم، وتسعى دائمًا لتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين من خلال خدماتها الرفيعة ووجهاتها.

بلاغ الخطوط الجوية القطرية بعد تعرض إحدى طائراتها لمطب هؤائي
بلاغ الخطوط الجوية القطرية بعد تعرض إحدى طائراتها لمطب هؤائي

تصنيف الخطوط الجوية القطرية عالمياً

تُعد الخطوط الجوية القطرية من أفضل شركات الطيران في العالم بحسب عدة تصنيفات وجوائز. فقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2021 من قبل شركة “سكاي تراكس” البريطانية، وهي هيئة مراجعة تنتج أيضًا قائمة سنوية منتظرة بشدة لأفضل المطارات.

كما فازت بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2022 من قبل موقع “Airline Ratings”، وهو موقع أسترالي يصنف جوائز التميز في شركات الطيران بناءً على معايير تشمل عمر الأسطول، ومراجعات الركاب، وعروض المنتجات، واستجابة شركات الطيران لـ”كوفيد-19”.

وتميزت الخطوط الجوية القطرية بالابتكار والخدمة والسلامة، سواء في الأوقات العادية أو خلال الجائحة. فقد حافظت على شبكة خطوطها مفتوحة إلى حد كبير، ونفذت رحلات عودة إلى الوطن لإحضار المسافرين إلى منازلهم، وطبقت إجراءات صارمة للسلامة البيولوجية لتوفير طمأنينة قوية للمسافرين.

كما حصلت على جوائز أخرى مثل أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل صالة طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن درجة رجال الأعمال.

ويعكس نجاح الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقديم تجربة طيران استثنائية لعملائها المخلصين، وبقائها شركة طيران مفضلة لملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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