نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد بالثأر في دوري الأبطال

وطن- توعد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا، منافسه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بالثأر على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو)، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا، في تصريح صحفي نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، ” لدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد، لكن لا نخاف منهم. لماذا نخاف منهم؟!”.

وأضاف نجم مانشستر سيتي سيلفا، ” الأمر لا يتعلق بالشعار أبداً، فإذا لم يكن لدى ريال مدريد مودريتش وكروس وفينيسيوس جونيور وبنزيما، فلن يفوزوا بأي شيء. لأن القميص لن ذلك بمفرده”.

وختم حديثه، “سنكون أغبياء إذا لم نحترم ريال مدريد، لكن لدينا هدف. وهو القضاء عليهم، مع العلم أننا خسرنا العام الماضي في ظروف صعبة. وهذه المرة سنجعلها مختلفة بالنسبة لنا”.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي). أمام نظيره مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

كما وتعد المرة التاسعة التي يلتقي فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية، حيث فاز كلا الفريقين في 3 مواجهات. وخيم التعادل في مباراتين.

