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رياضة

نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد بالثأر في دوري الأبطال

برناردو سيلفا: لا نخاف من ريال مدريد ولكن لدينا هدف وهو القضاء عليهم

كتب فارس أبو شيحة
نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد watanserb.com
نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد
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وطن- توعد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا، منافسه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بالثأر على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو)، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا، في تصريح صحفي نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، ” لدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد، لكن لا نخاف منهم. لماذا نخاف منهم؟!”.

برناردو سيلفا يتوعد ريال مدريد في دوري الأبطال

وأضاف نجم مانشستر سيتي سيلفا، ” الأمر لا يتعلق بالشعار أبداً، فإذا لم يكن لدى ريال مدريد مودريتش وكروس وفينيسيوس جونيور وبنزيما، فلن يفوزوا بأي شيء. لأن القميص لن ذلك بمفرده”.

وختم حديثه، “سنكون أغبياء إذا لم نحترم ريال مدريد، لكن لدينا هدف. وهو القضاء عليهم، مع العلم أننا خسرنا العام الماضي في ظروف صعبة. وهذه المرة سنجعلها مختلفة بالنسبة لنا”.

البرتغالي سيلفا
البرتغالي سيلفا

مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي). أمام نظيره مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

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كما وتعد المرة  التاسعة التي يلتقي فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية، حيث فاز كلا الفريقين في 3 مواجهات. وخيم التعادل في مباراتين.

وحقق الأزرق السماوي الإنجليزي الفوز في المباريات ال3 الأخيرة. وتلقى الخسارة في مباراة واحدة من أصل 4 مباريات أمام الفريق الملكي الأبيض.

كما وتلقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الخسارة في 5 مباريات من أصل 21 مباراة له ضد ريال مدريد في جميع المسابقات خلال مشواره التدريبي. وفاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات.

يذكر بأن مباراة الإياب الحاسمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ستكون في ال17 من شهر مايو/ أيار القادم، على ملعب ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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