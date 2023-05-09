نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد بالثأر في دوري الأبطال

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وطن- توعد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا، منافسه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بالثأر على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو)، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا، في تصريح صحفي نشرته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، ” لدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد، لكن لا نخاف منهم. لماذا نخاف منهم؟!”.

برناردو سيلفا يتوعد ريال مدريد في دوري الأبطال

وأضاف نجم مانشستر سيتي سيلفا، ” الأمر لا يتعلق بالشعار أبداً، فإذا لم يكن لدى ريال مدريد مودريتش وكروس وفينيسيوس جونيور وبنزيما، فلن يفوزوا بأي شيء. لأن القميص لن ذلك بمفرده”.

برناردو سيلفا: لا نخشى ريال مدريد.. ونرغب في الانتقام pic.twitter.com/RV6S1PJvqv — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 8, 2023

وختم حديثه، “سنكون أغبياء إذا لم نحترم ريال مدريد، لكن لدينا هدف. وهو القضاء عليهم، مع العلم أننا خسرنا العام الماضي في ظروف صعبة. وهذه المرة سنجعلها مختلفة بالنسبة لنا”.

مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي). أمام نظيره مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

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كما وتعد المرة التاسعة التي يلتقي فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية، حيث فاز كلا الفريقين في 3 مواجهات. وخيم التعادل في مباراتين.

🗣 Bernardo Silva: "It's not about the badge. If Real Madrid didn't have Luka Modrić, Toni Kroos, Vinicius or Karim Benzema they wouldn't win anything, because the shirt doesn't do it by itself." @diarioas pic.twitter.com/kSXq6D9ZTm — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 8, 2023

وحقق الأزرق السماوي الإنجليزي الفوز في المباريات ال3 الأخيرة. وتلقى الخسارة في مباراة واحدة من أصل 4 مباريات أمام الفريق الملكي الأبيض.

كما وتلقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الخسارة في 5 مباريات من أصل 21 مباراة له ضد ريال مدريد في جميع المسابقات خلال مشواره التدريبي. وفاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات.

برناردو سيلفا: قميص ريال مدريد لن يفوز بدون كروس ومودريتش وبنزيمة#العربية_رياضة pic.twitter.com/TEKTrpnTjD — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) May 8, 2023

يذكر بأن مباراة الإياب الحاسمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ستكون في ال17 من شهر مايو/ أيار القادم، على ملعب ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).