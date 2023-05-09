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منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي "سقط مغشياً عليه" في أحد المطاعم بالجيزة ليتبين لاحقا أن السبب هو "تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات"

كتب فهمي الورغمي
أحمد جلال عبد القوي watanserb.com
أحمد جلال عبد القوي
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وطن- تفاجأ جمهور الدراما المصرية بخبر تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي يُعد من أبرز نجوم التمثيل والمسرح في مصر والوطن العربي.

وأفادت صحف مصرية مطلعة على الحالة الصحية للفنان، بأنه قد سقط مساء أمس، الإثنين، مغشيًا عليه “بشكل مفاجي” في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالمهندسين (محافظة الجيزة)، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تطورات الحالة الصحية للممثل أحمد جلال عبد القوي

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” المحلية أن “الفنان أحمد جلال عبد القوي، قد سقط على الأرض مغشيًا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى مستشفى الدمرداش للتأكد من تعاطيه المخدرات، تبين أن ما أصابه كان نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات“.

وأوضح ذات الصحيفة أن الفنان يتلقى العلاج اللازم حالياً في مستشفى الدمرداش، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة.

وفي تفاعل مع تطورات حالته الصحية، نشر المشرفون على حسابه الرسمي على فيسبوك منشورا طلبوا فيه من متابعيه بالدعاء له قائلين “احمد هيقوم و هتدعوا صح؟؟”.

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وعبر ذات الحساب أيضاً، لفت الفنان المصري انتباه جمهوره بتصريحات غريبة حول حالته النفسية في الأيام القليلة الماضية التي سبقت وعكته الصحية.

حيث كتب قبل أيام منشورًا غريباً وغير مفهوم قال خلاله: “لا اله الا الله طبعا بس عايز اقلكو ان دي دنيا رخيصة اوعي تشبع نفسك منها بدري علشان اقل وجعً هيخليك تمشي وتسيبها بمزاجك ًسلام”.

الفنان أحمد جلال عبد القوي
الفنان أحمد جلال عبد القوي

من هو الفنان أحمد جلال عبد القوي؟

أحمد جلال عبد القوي، هو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي. نال شهرة واسعة عقب مشاركته في مسلسلات “حضرة المتهم أبي”، و “الليل وآخره”، وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنه.

ولد أحمد جلال عبد القوي، في 26 فبراير سنة 1984، في مدينة القاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في مسلسلات عديدة، وهو ما زال طالبا، منها ، حديث الصباح والمساء، ودكتور أمراض نسا.

عام 2003، لفت أحمد ، إليه الأنظار بقوة عند مشاركته في مسلسل “الليل واخره” من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، وقدم دور” بهجت”، الضابط ابن ” يحيى الفخراني_رحيم المنشاوي”.

عام 2005، ظهر أحمد، للمرة الثانية في عمل من تأليف والده، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، وهو مسلسل “المرسى والبحار”.

وفي ثالث ظهور له في عمل من تأليف والده، قدم أحمد ، أبرز أدواره في مسلسل “حضرة المتهم أبي”، عام 2006، وقدم شخصية حملت اسم “أحمد”، وتقمص فيها دور الابن الرياضي، الذي كان وراء الأزمات التي واجهت والدة الأستاذ عبد الحميد. (لعب دوره الفنان الكبير نور الشريف).

عام 2008، شارك الفنان الشاب، في فيلم “حسن ومرقص”، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، والنجم العالمي الراحل عمر الشريف. كما شارك أحمد في مسلسلات، “الحالة”، و “صانع الأحلام”.

جدير بالذكر أنه في عام 2018، احتفل الفنان أحمد عبد القوى، بخطوبته على الصحفية منى يونس.

حقيقة تعاطى أحمد جلال عبد القوي المخدرات منذ فترة

قد يتبادر مثل هذه التساؤلات إلى أذهان الكثير من متابعي الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، خاصة بعد انقطاعه عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، وتعرضه لبعض الأزمات الصحية والشخصية.

إلا أنه و قبل التطورات الصحية الخطيرة التي تعرض لها مساء أمس، الإثنين، لا يوجد دليل قاطع على أن أحمد جلال عبد القوي قد تعاطى المخدرات في أي مرحلة من حياته، ولا يوجد أي تصريح رسمي منه أو من أسرته بهذا الخصوص.

ولكن هناك بعض التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه تعرض لبعض المشاكل النفسية والاجتماعية بسبب ضغوط العمل والشهرة، وأنه ابتعد عن الفن لفترة للعلاج والتأهيل.

من جانب آخر، هناك بعض المصادر التي تؤكد أن أحمد جلال عبد القوي ما زال مستمرًا في مجال التمثيل، وأنه يختار أعماله بعناية، وأنه يحضر لمشاريع جديدة سترى النور قريبًا.

المصدرفيسبوك، انستغرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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