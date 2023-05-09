فيديو مسرب لوالدة بيكيه يعرضها لانتقادات حادة.. لن تتخيل ماذا فعلت مع والدي شاكيرا!

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وطن– يبدو أن الأمور لن تهدأ بين شاكيرا وبيكيه في وقت قريب، بعدما اعتقد البعض أن المشاكل بينهما في حالة ركود مؤقت.

فيديو مسرب

تم تسريب مقطع فيديو مؤخرًا حيث تقوم والدة لاعب كرة القدم السابق بيكيه بسلسلة من التصرفات الوقحة ضد والدي شاكيرا.

بدأت شاكيرا حياة جديدة في ميامي بفلوريدا مع أطفالها بعد انفصالها العنيف عن بيكيه.

ولكن كما يقول المثل “لا يمكنك الحصول على الكثير من الأشياء الجيدة”، وهذه المرة تدور حول جدة أطفالها.

إيماءة وقحة

في الفيديو ، يمكن رؤية شاكيرا بجانب بيكيه وكلا والديهما اللذين كانا في جلسة تصوير حيث كان هناك الكثير من المصورين الذين التقطوا أفضل صورهم.

كانت الأسرة بأكملها هناك ولم يتغيب أحد.

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حتى الآن ، يبدو أن كل شيء يسير بشكل طبيعي ، ومع ذلك ، لاحظ مستخدمو الإنترنت التفاصيل التي غيرت كل شيء.

في مرحلة ما من اللقطات التي نشرتها صحيفة “ماركا” ، يمكنك أن ترى كيف تقوم مونتسيرات برنابيو ، والدة بيكيه ، بإيماءة وقحة إلى والدة شاكيرا ووالدها.

لم تعتذر

تبدو السيدة برنابيو مستاءة قليلاً كما لو كانت تحاول إخبار شخص ما بالتقاط الصور. عندما بدأت في استخدام يديها ووضعهما بطريقة تغطي وجوه والدي شاكيرا.

التزم كل من وليام مبارك ونيديا ريبول الصمت وظلوا في ذلك المكان أثناء التقاط الصور ، لكن مونتسيرات برنابيو لم تعتذر في أي وقت ولهذا تعرضت لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في سياق آخر، استلمت شاكيرا السبت الماضي جائزة “سيدة العام” في حفل “بيلبورد المرأة اللاتينية”. حيث انتهزت الفرصة للهجوم على حبيبها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه بطريقة غير مباشرة، من خلال توجيه رسالة محفّزة للنساء.

المرأة قوية وشجاعة

وتوجَّهت شاكيرا في حديثها للحضور، وقالت: “لا يهم إذا كان هناك شخص ما مخلصاً أم لا، الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء”، في إشارةٍ إلى خيانة بيكيه لها.

كما قالت: “هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها”.

وأضافت: “هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل”.

وتابعت: “من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟. لقد حدث لي ذلك”.

وبيّنت أنّ “البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلاً”.

في نهاية حديثها، قالت النجمة الشهيرة: “عندما شعرت بالضياع، كانت الموسيقى هي من ساعدتني بالعودة إلى نفسي”.