السجن مجددا لـ الغنوشي.. بعث برسالة لـ”فرعون” تونس ورفض حضور المحاكمة

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وطن- أصدر قاضي التحقيق في تونس بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، قرارا بإيداع رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” في السجن فيما يُعرف بقضية “انستالينغو”.

بطاقة إيداع بالسجن ضد راشد الغنوشي

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية) عن “رشدي بن رمضان”، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي باسمها، قوله اليوم الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023 أنه قد تم “إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية انستالينغو”.

وأشار “بن رمضان” إلى أن الغنوشي قد امتنع اليوم عن الحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه في نفس القضية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن بن رمضان إشارته إلى أن قاضي التحقيق يُواصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع اليه، وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 نوفمبر 2022.

اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي على خلفية تورطه في قضية "انستالينغو" pic.twitter.com/qCCllacZfS — ASSABAHNEWS (@ASSABAHNEWS1) May 9, 2023

جدير بالذكر هنا، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أيدت يوم 29 تشرين الثاني الماضي، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 القاضي، بإبقاء الغنوشي في حالة سراح باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي “انستالينغو”.

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تضامن واسع مع راشد الغنوشي منذ اعتقاله

أذنت النيابة العمومية في يونيو/حزيران 2022 بفتح بحث تحقيقي أوّلي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية “شركة انستالينغو” (التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي)، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 48 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

وفي سياق التحقيقات، أكد المحامي مختار الجماعي، عضو فريق الدفاع عن الغنوشي، يوم الثلاثاء 25 أفريل/نيسان الماضي، أن مُنوبه قرّر مقاطعة أي استدعاء لجلسات التحقيق.

التحقيق مع راشد الغنوشي زعيم النهضة الإخواني بتهمة تتعلق القضية بتصريحات للغنوشي وصف فيها أعوان الأمن بـ "الطواغيت"، خلال حضوره موكب دفن وتأبين أحد قياديي (حركة النهضة) بمحافظة تطاوين (جنوب شرقي تونس) pic.twitter.com/6HReVBhqpZ — صافي (@reece13a39) May 9, 2023

وأضاف الجماعي في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك”: ” أصبح استدعاء الاستاذ راشد الخريجي الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل وجاءت مكافحة الأمس لتؤكد ذلك، الغنوشي الذي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة اي استدعاء للحضور”.

هذا وامتنع راشد الغنوشي اليوم، الثلاثاء، عن الحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في علاقة بالقضية المذكورة.

وقد نشر مقربون منه رساله له من داخل السجن يقول نصها “”أنا راشد الخريجي الغنوشي أرفض بشكل قطعي المثول أمام محكمة لا تتوفر فيها شروط العدالة مجعولة للتأسيس لنظام استبدادي دكتاتوري يذكر بنظام فرعون “فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا”.