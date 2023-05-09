أخيراً.. العلماء يكتشفون طريقة جديدة لاستعادة البصر!

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وطن- توصّل بحث جديد تحدث عنه موقع “ndtv“، إلى حلٍّ لمشكلة أمراض الشبكية التنكسية، حيث وجد العلماء طريقة جديدة لتنشيط الخلايا النائمة في شبكية العين التي يمكن أن تعيد الرؤية.

تنشيط الخلايا في الشبكية

وفقًا لبيان صادر عن المعهد، وجد الباحثون بقيادة ميشيل كايويت من جامعة مونتريال الكندية طريقة لإعادة تنشيط الخلايا الخاملة في شبكية العين وتحويلها في النهاية إلى خلايا جديدة ذات سمات تشبه المستقبلات الضوئية.



اكتشف فريق البحث من البروفيسور ميشيل كايويت، مدير أبحاث البيولوجيا العصبية الخلوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية التابع لـUdeM، أنه يمكن تحفيز الخلايا الكامنة في شبكية العين (الخلايا الدبقية) على التحوّل إلى خلايا تشترك في بعض الخصائص مع المستقبلات الضوئية المخروطية، والتي تتيح للأشخاص القيام بأشياء مثل إدراك الألوان والقراءة وقيادة السيارة.