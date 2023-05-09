أخيراً.. العلماء يكتشفون طريقة جديدة لاستعادة البصر!

وطن- توصّل بحث جديد تحدث عنه موقع “ndtv“، إلى حلٍّ لمشكلة أمراض الشبكية التنكسية، حيث وجد العلماء طريقة جديدة لتنشيط الخلايا النائمة في شبكية العين التي يمكن أن تعيد الرؤية.
تنشيط الخلايا في الشبكية
وفقًا لبيان صادر عن المعهد، وجد الباحثون بقيادة ميشيل كايويت من جامعة مونتريال الكندية طريقة لإعادة تنشيط الخلايا الخاملة في شبكية العين وتحويلها في النهاية إلى خلايا جديدة ذات سمات تشبه المستقبلات الضوئية.
اكتشف فريق البحث من البروفيسور ميشيل كايويت، مدير أبحاث البيولوجيا العصبية الخلوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية التابع لـUdeM، أنه يمكن تحفيز الخلايا الكامنة في شبكية العين (الخلايا الدبقية) على التحوّل إلى خلايا تشترك في بعض الخصائص مع المستقبلات الضوئية المخروطية، والتي تتيح للأشخاص القيام بأشياء مثل إدراك الألوان والقراءة وقيادة السيارة.
ما التنكس البقعي؟
من المعروف أنّ تنكّس شبكية العين يرجع إلى فقد الخلايا ذات الحساسية للضوء التي تقع على الشبكية في مؤخرة العين. وعندما تنتكس هذه الخلايا بسبب الأمراض المختلفة، لا تستطيع العين تعويضها، وبالتالي يتدهور نظر المريض حتى يفقد بصره بشكل كامل في نهاية المطاف.
من جهتها، صرحت رئيسة فريق الدراسة الطبيبة كاميل بودرو بينسونو الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة مونتريال بفضل البحث العلمي قائلة: “لقد اكتشفنا وجود اثنين من الجينات يمكنهما تحويل الخلايا الكامنة التي تعرف باسم (خلايا مولر) إلى خلايا عصبية شبكية”.
وأضافت: “الأمر المثير للاهتمام أن خلايا مولر يمكن تنشيطها وتوظيفها لتجديد الشبكية لدى الأسماك، غير أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة لدى الثدييات بما في ذلك البشر، ولم يتضح لنا حتى الآن تماماً لماذا يحدث ذلك”.
اكتشاف علمي يبعث الأمل
ويقول طالب الدكتوراه أجاي ديفيد من جامعة مونتريال: “بهذا التقدم المثير في مجال زراعة الخلايا، قد نتمكن يوماً ما من الاستفادة من الخلايا الموجودة عادة في شبكية العين وتحفيزها على تجديد خلايا الشبكية المفقودة بسبب الحالات المرضية واستعادة الرؤية”.
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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