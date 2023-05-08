“وين أهلها؟!” .. غضب أردني من فتاة تحدّت ميريام فارس بوصلة رقص مثيرة (شاهد)

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وطن – تداول نشطاء أردنيون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثارَ جدلاً واسعاً، لفتاة أردنية تتحدى الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالرقص خلال حفل الأخيرة ضمن مهرجان summer jam في العاصمة عمان.

وأطلت ميريام فارس بملابسها المثيرة التي أغضبت الأردنيين، إذ ارتدت جمبسوت رمادي واسع أوف شولدر، تميز بتفصيلته الجريئة ناحية الصدر، حيث بدا وكأنها ترتدي ملابس بحر، وكانت منطقة البطن شفافة أيضاً، ما زاد طابع الجرأة أيضاً.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

وخلال الحفل، صعدت فتاة بملابس جريئة، وشعرها مشابه لشعر ميريام فارس “الكيرلي”، وقبل11ت تحدي الرقص مع الفنانة اللبنانية، وقدّمت وصلة رقص مثيرة على المسرح، أمام الحضور.

حفل ميريام فارس في طريق المطار نادي أ توينز…

تحدي للرقص مع ميريام فارس!!! شو رأي أهاليهن لتصرفاتهن، هل يشعروا بالفخر؟!#الأردن #ميريام_فارس #ميريام_فارس_في_الاردن #فراس_الماسي pic.twitter.com/XzPea3Knpb — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 6, 2023

غضب نشطاء أردنيين من المشاهد “المخلة” في حفل ميريام فارس

وتساءل مغردون عن رأي ذوي الفتاة والفتيات اللاتي كنّ في الحفل بهذه التصرفات، معبرين عن استيائهم وغضبهم مما حدث في حفل ميريام فارس في الأردن .

وقال مغرد في معرض تعليقه على مشهد رقص الفتاة على المسرح: “الصراحة يعني، أمل موهوبة جدا، وإمكانياتها بتسمحلها ، والرقصة مافيها إشي. ميريام فارس أتاحتلها تبين موهبتها قدام كل الأردن خصوصا الشباب. وإلي مقتنع بهذا الكلام بكون خروف مثل أهل أمل إلي كانوا معها بالحفلة، وياريت ينقيله جوز قرون من هذول هو وأهل أمل إلي كانوا مبسوطين عليها”.

الصراحة يعني ، أمل موهوبة جدا ، وإمكانياتها بتسمحلها ، والرقصة مافيها إشي ، ميريام فارس أتاحتلها تبين موهبتها قدام كل الأردن خصوصا الشباب ، وإلي مقتنع بهذا الكلام بكون خروف مثل أهل أمل إلي كانوا معها بالحفلة ، وياريت ينقيله جوز قرون من هذول هو وأهل أمل إلي كانوا مبسوطين عليها pic.twitter.com/1M8bNkCqgX — Muhammed (@momono11121) May 6, 2023

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وقال مغرد آخر إنّ حفلات Summer jam حفلات مخزية جداً والمقاطع الي انتشرت بحفل ميريام فارس مقرفة ومخيفة جداً .. “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من استقدم ورخص وحضر ونظم !!”.

Summer jam حفلات مخزية جداً والمقاطع الي انتشرت مبارح بحفلة ميريام فارس شي مقرف ومخيف جداً .. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من استقدم ورخص وحضر ونظم !! #الأردن — Sahil🇯🇴 | سهّل العكايلة (@BAB_MWX) May 6, 2023

وأضاف آخر: “ما حدث في حفلة ميريام فارس فيما يعرف بحفل Summer Jam شيء خطير وانحلال اخلاقي لا يوصف بأشد عبارات الغضب لما وصل الحال به. ان الترويج لهكذا أمور يتحملها ذاك الراعي القابع فوق رعيته!. اعتذر عن نشر مقاطع الفيديو للحالة المقرفة التي وصلت بهم!”.

ما حدث في حفلة ميريام فارس فيما يعرف بحفل Summer Jam شيء خطير وانحلال اخلاقي لا يوصف بأشد عبارات الغضب لما وصل الحال به، ان الترويج لهكذا أمور يتحملها ذاك الراعي القابع فوق رعيته! اعتذر عن نشر مقاطع الفيديو للحالة المقرفة التي وصلت بهم!#الأردن — General Inspector (@GeneralInspect3) May 6, 2023

وقالت مغردة: “من بعد انتشار بعض الفيديوهات عقب حفلة ميريام فارس تأكد انه يوجد غياب للدور التربوي والرقابي من قبل الوالدين يضع الأبناء في بوتقة من اللامبالاة تجاه سلوكياتهم وتصرفاتهم وفي سن البلوغ (المراهقه ) يكون الطفل بحاجة الى مراقبة من نوع آخر فهو يمر بحالة من عدم الاستقرار”.