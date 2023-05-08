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فعلتها لأجل “كوبون تسوق”.. فيديو مثير لسعودية على العامود يفجر الجدل

ظهرت فتاة سعودية وهي تتعلق بعارضة حديدية تحدياً للفوز بكوبون شراء من أحد المتاجر

كتب خالد الأحمد
فيديو مثير لسعودية على العامود watanserb.com
فيديو مثير لسعودية على العامود
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية بدت وهي تمارس تحدياً، في أحد المتاجر للفوز بكوبون شراء مما أثار حفيظة السعوديين واستيائهم.

ما فعلته سعودية للفوز بكوبون شراء يثير جدلا

وأظهر الفيديو فتاة سعودية تلبس العباءة والنقاب وتتعلق بعارضة حديدية.

وبدا شاب وهو يمشي أمامها على المنصة ويصيح بصوت عال عبر مكبر صوت:”أربعة اثنين.. صمكة صمكة حلو حلو”، فيما يرى مؤشر توقيت أعلى رأسها.

مما أثار موجة من الاستياء والغضب حيال مثل هذه المسابقات وما تقوم به من إهانة للمرأة السعودية.

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فيديو مثير لسعودية على العامود
فيديو مثير لسعودية على العامود

وغرد حساب “دبلوماسي قديم“:”إمرأة تتعلق بالعامود حافية قدام الناس لمدة 5 دقائق عشان تفوز بكوبون تسوق بقيمة 100 ريال، شغلات تافهة مثل تفاهة صاحب الفكرة.. الله يستر لا نشوف رقصة العامود.”

وعلقت “جواهرالغامدي” بنبرة تساؤل مستنكرة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي ترى أنها أفسدت المجتمع السعودي:”هذا هو تمكين المرأة الذي تحدثت عنه الحكومة”.

وأضافت :”أنها معلقة كذا حتى تفوز بكوبون من سنتربوينت”.

فيما رد ناشط آخر اعتبر أن هذا المشد طبيعي ولا مشكلة فيه، بأن الحكومة وفرت كل أدوات التمكين للمرأة كالعمل والاستقلالية بالتجارة و تقنيين حقوقها بالنظام.

وأضاف في رده على جواهر الغامدي التي استنكرت المشهد: “كونك ربطتي تمكين المرأة بمقطع فيديو في فعالية ترفيهية بحديقة عامة.. فهذا يدل على أنك تعانين من القصور العقلي في فهم مسألة تمكين المرأة”.

وعلق “عبد الرحمن بن عبدالله الزامل“، بأن هذا المشهد “لا علاقة له بالتمكين فهي باختيارها وضعت نفسها في هذا الموقف مع استغلال حاجتها من قبل هؤلاء الذكور”.

وذهب البعض إلى أن شعار تمكين المرأة وإن كان يبدو مبدئياً في صالح المرأة، إلا أنه يؤول فعلياً إلى نموذج من الفساد وانحلال المجتمع تحت هذه المسميات.

وفي هذا السياق قال مغرد باسم “الزعيم” إن هناك من هي أفقر منها، ولم تسمح لها كرامتها بمثل هذه الأشياء”.

وأضاف :”عزة النفس تغنيك لو أنك فقير وقيمة نفسك أنت من ترفعها وأنت من ترخصها”، واستشهد بمثل يقول :”عز نفسك تجدها”.

وقال آخر إن الحكومة فتحت مجالاً “للتوظيف والسعي لكسب الرزق وسد الحاجة ولكن من يرضى لنفسه الإهانة فهو يستحق”.

ورأت “خواطر أمل” أن المشكلة في القائمين على هذه الفعالية المذلة، واضافت: “مالهدف أن تذل امرأة أو رجلاً لكي يفوزا بكوبون شراء.. وبغض النظر عن الظروف التي جعلت هذه الفتاة تعرض نفسها بهذا الشكل المهين فهو لا يبرر قبح فعل القائمين و المسؤولين عن تنظيم مسابقات هدفها الامعان بإذلال السعوديين !”

فيما عقب د.حامد الإدريسي:”من المهور العالية وطقم الذهب وأبويا وأمي مش راضيين، إلى هذا المنظر المضحك المبكي.. فعلا الإسلام كرم المرأة حين أمرها أن تقر في بيتها معززة مكرمة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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