فعلتها لأجل “كوبون تسوق”.. فيديو مثير لسعودية على العامود يفجر الجدل

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية بدت وهي تمارس تحدياً، في أحد المتاجر للفوز بكوبون شراء مما أثار حفيظة السعوديين واستيائهم.

ما فعلته سعودية للفوز بكوبون شراء يثير جدلا

وأظهر الفيديو فتاة سعودية تلبس العباءة والنقاب وتتعلق بعارضة حديدية.

وبدا شاب وهو يمشي أمامها على المنصة ويصيح بصوت عال عبر مكبر صوت:”أربعة اثنين.. صمكة صمكة حلو حلو”، فيما يرى مؤشر توقيت أعلى رأسها.

هذا هو تمكين المرأة الذي تحدثت عنه الحكومة

أنها معلقة كذا حتى تفوز بكوبون من سنتربوينت..!#وطن_بلا_مخدرات #الشباب_تشرين pic.twitter.com/2Lsuw5nhHM — جواهر_الغامدي (@G_al_ghamdi) May 7, 2023

مما أثار موجة من الاستياء والغضب حيال مثل هذه المسابقات وما تقوم به من إهانة للمرأة السعودية.

إمرأة تتعلق بالعامود حافية قدام الناس لمدة 5 دقائق عشان تفوز بكوبون تسوق بقيمة 100 ريال !!

شغلات تافهة مثل تفاهة صاحب الفكرة الله يستر لا نشوف رقصة العامود 🫥😢#امانة_منطقة_عسير#ولاية_السفهاء pic.twitter.com/n6JLPmFH69 — دبلوماسي قديم (@d_iplo) May 8, 2023

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وغرد حساب “دبلوماسي قديم“:”إمرأة تتعلق بالعامود حافية قدام الناس لمدة 5 دقائق عشان تفوز بكوبون تسوق بقيمة 100 ريال، شغلات تافهة مثل تفاهة صاحب الفكرة.. الله يستر لا نشوف رقصة العامود.”

وعلقت “جواهرالغامدي” بنبرة تساؤل مستنكرة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي ترى أنها أفسدت المجتمع السعودي:”هذا هو تمكين المرأة الذي تحدثت عنه الحكومة”.

وأضافت :”أنها معلقة كذا حتى تفوز بكوبون من سنتربوينت”.

هذا هو تمكين المرأة الذي تحدثت عنه الحكومة

أنها معلقة كذا حتى تفوز بكوبون من سنتربوينت..!#وطن_بلا_مخدرات #الشباب_تشرين pic.twitter.com/2Lsuw5nhHM — جواهر_الغامدي (@G_al_ghamdi) May 7, 2023

فيما رد ناشط آخر اعتبر أن هذا المشد طبيعي ولا مشكلة فيه، بأن الحكومة وفرت كل أدوات التمكين للمرأة كالعمل والاستقلالية بالتجارة و تقنيين حقوقها بالنظام.

وأضاف في رده على جواهر الغامدي التي استنكرت المشهد: “كونك ربطتي تمكين المرأة بمقطع فيديو في فعالية ترفيهية بحديقة عامة.. فهذا يدل على أنك تعانين من القصور العقلي في فهم مسألة تمكين المرأة”.

وعلق “عبد الرحمن بن عبدالله الزامل“، بأن هذا المشهد “لا علاقة له بالتمكين فهي باختيارها وضعت نفسها في هذا الموقف مع استغلال حاجتها من قبل هؤلاء الذكور”.

التمكين عليه ملاحظات

لكن هالمشهد لاعلاقة له بالتمكين فهي بإختيارها وضعت نفسها في هذا الموقف مع استغلال حاجتها من قبل هؤلاء الذكور. — 【عبدالرحمن بن عبدالله الزامل 】 (@a_al_zamel) May 8, 2023

وذهب البعض إلى أن شعار تمكين المرأة وإن كان يبدو مبدئياً في صالح المرأة، إلا أنه يؤول فعلياً إلى نموذج من الفساد وانحلال المجتمع تحت هذه المسميات.

وفي هذا السياق قال مغرد باسم “الزعيم” إن هناك من هي أفقر منها، ولم تسمح لها كرامتها بمثل هذه الأشياء”.

وأضاف :”عزة النفس تغنيك لو أنك فقير وقيمة نفسك أنت من ترفعها وأنت من ترخصها”، واستشهد بمثل يقول :”عز نفسك تجدها”.

هناك من هي افقر منها ولم تسمح لها كرامتها بمثل هذه الاشياء لذلك ياعزيزتي

عزة النفس تغنيك لو انك فقير

وقيمة نفسك انت من ترفعها وانت من ترخصها

وقال المثل عز نفسك تجدها — ا̍ڶـْز؏ـيمۘ (@EJJPU) May 8, 2023

وقال آخر إن الحكومة فتحت مجالاً “للتوظيف والسعي لكسب الرزق وسد الحاجة ولكن من يرضى لنفسه الإهانة فهو يستحق”.

الحكومه قالت تعنقطي الحكومه فتحت مجال للتوظيف والسعي لكسب الرزق وسد الحاجه لكن الي يبي يتمسخر نفسه يستاهل — mm,n,s (@almdhy_mymwnh) May 8, 2023

ورأت “خواطر أمل” أن المشكلة في القائمين على هذه الفعالية المذلة، واضافت: “مالهدف أن تذل امرأة أو رجلاً لكي يفوزا بكوبون شراء.. وبغض النظر عن الظروف التي جعلت هذه الفتاة تعرض نفسها بهذا الشكل المهين فهو لا يبرر قبح فعل القائمين و المسؤولين عن تنظيم مسابقات هدفها الامعان بإذلال السعوديين !”

فيما عقب د.حامد الإدريسي:”من المهور العالية وطقم الذهب وأبويا وأمي مش راضيين، إلى هذا المنظر المضحك المبكي.. فعلا الإسلام كرم المرأة حين أمرها أن تقر في بيتها معززة مكرمة”.