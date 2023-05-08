 طليق زوجة حسن شاكوش يفضحها: “لا تصلح للزواج وحاولت علاجها”! (فيديو)

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وطن– فجر طليق ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، مفاجأة من العيار الثقيل، تمنعها من الزواج على حد زعمه.

لا يصح لها الزواج!

وقال أحمد خليل في مداخلة عبر برنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد“: ” هي عندها مرض ولا يصح لها الزواج ده اللي هما قالوهولي وأنا كنت باخدها للدكتور.. بس حابب أقولها ارجعي لربنا ومتأذيش غيرك”.

وأكد طليق ريم طارق أنها حصلت على كافة حقوقها بعد الطلاق، وأردف: “أديتها كل حقوقها قبل الطلاق .. بس في حاجات مش هعرف أتكلم معاكي فيها لظروف خاصة بيا وبيها .. سبب الطلاق مش هينفع أتكلم فيه في الحلقة دي”.

وكشف أحمد خليل أن عائلة زوجة حسن شاكوش، رفعت عليه قضايا أيضاً.. متسائلا”: “أنا عايز أعرف أنا مرفوع عليا قضايا ليه ؟ عايز أتجوز .. أنا مش طالب أي حاجة غير إني أعيش في إستقرار مع نفسي”.

أدلة بالورق

وتابع: “عمري ما مديت إيدي عليها .. كل حاجة كنت برجع لوالدها .. ولا شتيمة ولا ضرب ولا أي حاجة”.

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وأكد طليق ريم طارق، أنه يتلك صوراً للزفاف والقسيمة، وعقب: “كل حاجة والكلام ده من سنة ونص.. رجعيلي حقوقي وكل حاجتي وربنا يهنيكي في حياتك”.

كما أشار خليل إلى أنه حاول التواصل مع والد ريم طارق، وقال: ” أنا بعت رسالة لوالدها عشان يتنازلوا عن القضايا.. قالي أعلى ما في خيلك اركبه.. مضوني على إيصالات بالمؤخر”.

وعرض أحمد خليل على الإعلامية نهال طايل، صوراً لمحادثات بينه وبين والد ريم طارق، وصور أيضا لقسيمة الزواج.

وعلق أحمد خليل: “أنا معايا شهود على كل حاجة.. لو متنازلوش أنا ساعتها هتكلم وأقول كل حاجة اللي أنا مش راضي أتكلم فيه دلوقتي.. أنا معملتش أي حاجة وحشة مع والدها توصلنا للي إحنا فيه دلوقتي”.

شغل رخيص

من جهتها، ردت ريم طارق على تصريحات طليقها، متهمةً إياه بالاتفاق عليها مع حسن شاكوش.

وعبر خاصية الستوري على “انستجرام”، كتبت ريم: ” لحد دلوقتي متكلمتش ولا قولت أيه السبب عشان دي أعراض ناس.. لكن تروح تتفق مع طليقي يطلع يتكلم وانت عارف أني رافعة عليه قضايا ولم أخذ حقوقي منه إلى الآن”.

وتابعت زوجة حسن شاكوش: “روحت تتفق معاه عيب عليك.. عيب تجيب واحد أبويا فاتح له مشروعه ومعايا كل إيصالات الأمانة ومع كذلك محبستوش.. وأنا قبل ما اتجوزك عملت كل التحاليل الذي تثبت ذلك فشغل رخيص أوي يا حسن لأنك بتتحاما في واحد عبيط زي ده”.

وختمت ريم: “مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت.. بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز”.