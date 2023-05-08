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شاكيرا تظهر مع النجم الوسيم توم كروز وتوجه رسالة قوية لـِ”الخائن” بيكيه (صور)

كانت شاكيرا قد استلمت جائزة "سيدة العام" في حفل "بيلبورد المرأة اللاتينية" حيث انتهزت الفرصة للهجوم على حبيبها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه بطريقة غير مباشرة

كتب أنس السالم
شاكيرا مع توم كروز وتوجه رسالة الى بيكيه watanserb.com
شاكيرا مع توم كروز وتوجه رسالة الى بيكيه
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وطن – ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا (46 عاما) برفقة النجم الأمريكي الوسيم توم كروز (61 عاما) الأحد، خلال حضورهما سباق فورميلا المقام في ميامي حيث انتقلت للعيش، بينما وجهت رسالة مبطنة لشريكها السابق بيكيه عن الخيانة.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية

وكانت شاكيرا قد استلمت يوم السبت جائزة “سيدة العام” في حفل “بيلبورد المرأة اللاتينية” حيث انتهزت الفرصة للهجوم على حبيبها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه بطريقة غير مباشرة، من خلال توجيه رسالة محفزة للنساء.

شاكيرا مع توم كروز
شاكيرا مع توم كروز

وتوجَّهت شاكيرا في حديثها للحضور، وقالت: “لا يهم إذا كان هناك شخص ما مخلصا أم لا، الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء”، في إشارة إلى خيانة بيكيه لها.

كما قالت “هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها”.

وأضافت: “هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل”.

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تابعت “من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟. لقد حدث لي ذلك”.

وبينت أن “البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلا”.

في نهاية حديثها، قالت النجمة الشهيرة: “عندما شعرت بالضياع، كانت الموسيقى هي من ساعدتني بالعودة إلى نفسي”.

يشار إلى أن شاكيرا غادرت برشلونة واصطحبت أطفالها إلى ميامي لبَدء حياة جديدة، لكن باتفاق سابق مع بيكيه الذي يمكنه زيارة أطفاله وقضاء 10 أيام معهم كلّ شهر.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن + مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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