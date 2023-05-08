سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. “بلبل المدينة” يلحق بأبيه وأخيه

- Advertisement -

وطن- أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، وفاة الشيخ “محمد خليل القارئ” إمام الحرم النبوي سابقاً وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيُصلَّى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

ما هو سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ؟

تُوفي الشيخ محمد خليل القارئ بعد أن أُصيب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن عمر يناهز الـ 47 عاماً، متأثراً بوعكة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة.

كان الشيخ محمد خليل من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وله تلاوات رائعة بالقراءة الحجازية التي تميز بها.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببالغ الحزن والأسى ..

و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى

شيخنا الفاضل / *( #محمد_خليل_القارئ )*

على الساعة الثانية صباحاً ١٨ شوال ١٤٤٤ هـ pic.twitter.com/p6kqIDkJ08 — قناة تلاوات الشيخ محمد خليل القارئ (@TilawatMohamed) May 7, 2023

سيُصلَى على جثمانه بعد صلاة المغرب، اليوم، في المسجد النبوي، وسيشارك في الجنازة جمع غفير من المصلين والمحبين للشيخ.

تُوفي الشيخ محمد خليل القارئ بعد معاناة مع المرض، وهو ثالث أخ من “أسرة القارئ” يُفارق الحياة في أقل من عام، بعد وفاة والده شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ، وأخيه محمود خليل.

ㅤ

إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل الى رحمة الله في صباح هذا اليوم الإثنين إمام المسجد النبوي سابقاً فضيلة الشيخ #محمد_خليل_القارئ نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه

وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب في المسجد النبويpic.twitter.com/BEJmfapzRa — أخبـار المدينة (@News_Madinah) May 8, 2023

- Advertisement -

من هو الشيخ محمد خليل القارئ؟

ينحدر الشيخ محمد القارئ من أسرة قرآنية حظي اثنان منها بشرف الإمامة في الحرم النبوي، هما الشيخ محمد وشقيقه محمود – الذي توفي قبله بعام في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وقبل 5 أعوام تُوفّي أخوهما أحمد وكان قارئًا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية هو الآخر.

والقراء الثلاثة هم أبناء شيخ أئمة الحرمين الشريفين “الشيخ خليل عبد الرحمن القارئ” الذي توفي في سبتمبر/ أيلول عام 2018.

يذكر أن الشيخ محمد قد كُلّف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438هـ (2015-2016).

توفّي اليوم الشيخ #محمد_خليل_القارئ

الذي كُلّف سنتين بالإمامة في صلاة التراويح بالمسجد النبوي.

وقبله بعام توفّي أخوه محمود (وقد كُلّف بالإمامة في المسجد النبوي أيضا).

وقبله بخمسة أعوام توفّي أخوهما أحمد وهو قارئ معروف.

وأثناء ذلك توفّي والدهم وهو من شيوخ القرّاء.

رحمة الله عليهم. pic.twitter.com/UYWKx01Ll6 — محمد المهنا (@almohannam) May 8, 2023

حزن ونعي للشيخ محمد خليل القارئ

نعى عدد كبير من مشاهير القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد خليل القارئ وتصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية.

حيث كتب القارئ هزاع البلوشي عبر تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له يارب العالمين”.

وتابع “رحلت مدرسة القرآن رحل قبله والده وأخويه محمد وأحمد وكلهم من أهل القرآن.. والآن هو يودع هذه الدنيا فاللهم اغفر لهم جميعاً وارحمهم”.

وفاة إمام المسجد النبوي سابقًا الشيخ #محمد_خليل_قارئ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له يارب العالمين.

رحلت مدرسة القرآن رحل قبله والده وأخويه محمد وأحمد وكلهم من أهل القرآن والآن هو يودع هذه الدنيا فاللهم اغفر لهم جميعاً وارحمهم pic.twitter.com/LHudeyErrI — هزاع البلوشي (@hazzaalblushi95) May 8, 2023

وكتب الشيخ العفاسي: “بيت القرآن إلى جوار ربه بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان.”

بيت القرآن إلى جوار ربه 💔 بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان pic.twitter.com/95O14utH2k — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 8, 2023

وكتب الدكتور عبد الرحمن العشماوي: “اللهم إنا نسألك للشيخ القارئ المُقرئ إمام جامع القبلتين بالمدينة المنورة، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي 1437هـ و 1438هـ وقد أمّ في مسجد قباء.”

اللهم إنا نسألك للشيخ القاريء المُقريء إمام جامع القبلتين بالمدينة ، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي ١٤٣٧هـ و ١٤٣٨هـ وقد أمّ في مسجد قباء#محمد_خليل_القارئ

الذي توفي قبل فجر اليوم الإثنين ، اللهم إنا نسألك مغفرة ورحمة له وتثبيتاً عند السؤال، اللهم اجعل له من ثواب تلاواته… pic.twitter.com/xy97BCsTxQ — د.عبد الرحمن العشماوي (@Dr_Ashmawi) May 8, 2023

أما الشيخ سعد الغامدي فكتب: “اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل القارئ.. واجعل منزله في الفردوس الأعلى.. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا، فبيّض وجهه يوم يلقاك”.

اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ .. واجعل منزله في الفردوس الأعلى .. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا ، فبيّض وجهه يوم يلقاك … pic.twitter.com/nCS7ab1odO — سعد الغامدي (@S3dGhamdi) May 8, 2023

وقال الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقًا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.”

إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي-سابقاً- نسأل الله عز وجل ان يتجاوز عنه وان يجعله من اهل الفردوس الأعلي من الجنة. pic.twitter.com/bpwokBYrfB — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 8, 2023

ونعاه الشيخ نبيل العوضي قائلا: “رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد خليل القارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له”.

رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ #محمد_خليل_قارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له pic.twitter.com/WQXmU8Kt3c — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) May 8, 2023

بدوره، كتب الناشط أحمد بن عبد العزيز النفيس :” إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون”.

وفاة إمام المسجد النبوي سابقًا الشيخ #محمد_خليل_قارئ قبل قليل وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون pic.twitter.com/jYQmppEzph — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) May 7, 2023

وقال الإعلامي القطري فيصل محمد: “قال النبي ﷺ: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من عَلّم علماً, أو أجرى نهراً, أو حفر بئراً, أو غرس نخلاً , أو بنى مسجداً, أو ورّث مصحفاً, أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته .. منها من علّم علماً، او ورث مصحفا.. اللهم ارحمه رحمة واسعه وادخله جنات النعيم”.