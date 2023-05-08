الإثنين, مايو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. "بلبل المدينة" يلحق بأبيه وأخيه
الهدهد

سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ.. “بلبل المدينة” يلحق بأبيه وأخيه

تُوفي الشيخ محمد خليل القارئ بعد معاناة مع المرض، وهو ثالث أخ من "أسرة القارئ" يُفارق الحياة في أقل من عام، بعد وفاة والده شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ، وأخيه محمود خليل

كتب فهمي الورغمي
وفاة الشيخ محمد خليل القارئ watanserb.com
وفاة الشيخ محمد خليل القارئ
- Advertisement -

وطن- أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، وفاة الشيخ “محمد خليل القارئ” إمام الحرم النبوي سابقاً وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيُصلَّى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

ما هو سبب وفاة الشيخ محمد خليل القارئ؟

تُوفي الشيخ محمد خليل القارئ بعد أن أُصيب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن عمر يناهز الـ 47 عاماً، متأثراً بوعكة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة.

كان الشيخ محمد خليل من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وله تلاوات رائعة بالقراءة الحجازية التي تميز بها.

سيُصلَى على جثمانه بعد صلاة المغرب، اليوم، في المسجد النبوي، وسيشارك في الجنازة جمع غفير من المصلين والمحبين للشيخ.

تُوفي الشيخ محمد خليل القارئ بعد معاناة مع المرض، وهو ثالث أخ من “أسرة القارئ” يُفارق الحياة في أقل من عام، بعد وفاة والده شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ، وأخيه محمود خليل.

- Advertisement -

من هو الشيخ محمد خليل القارئ؟

ينحدر الشيخ محمد القارئ من أسرة قرآنية حظي اثنان منها بشرف الإمامة في الحرم النبوي، هما الشيخ محمد وشقيقه محمود – الذي توفي قبله بعام في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وقبل 5 أعوام تُوفّي أخوهما أحمد وكان قارئًا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية هو الآخر.

والقراء الثلاثة هم أبناء شيخ أئمة الحرمين الشريفين “الشيخ خليل عبد الرحمن القارئ” الذي توفي في سبتمبر/ أيلول عام 2018.

يذكر أن الشيخ محمد قد كُلّف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438هـ (2015-2016).

حزن ونعي للشيخ محمد خليل القارئ

نعى عدد كبير من مشاهير القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد خليل القارئ وتصدر اسمه منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية.

حيث كتب القارئ هزاع البلوشي عبر تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له يارب العالمين”.

وتابع “رحلت مدرسة القرآن رحل قبله والده وأخويه محمد وأحمد وكلهم من أهل القرآن.. والآن هو يودع هذه الدنيا فاللهم اغفر لهم جميعاً وارحمهم”.

وفاة الشيخ محمد خليل القارئ
وفاة الشيخ محمد خليل القارئ

وكتب الشيخ العفاسي: “بيت القرآن إلى جوار ربه بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ، وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان.”

وكتب الدكتور عبد الرحمن العشماوي: “اللهم إنا نسألك للشيخ القارئ المُقرئ إمام جامع القبلتين بالمدينة المنورة، وإمام المسجد النبوي في رمضان عامي 1437هـ و 1438هـ وقد أمّ في مسجد قباء.”

أما الشيخ سعد الغامدي فكتب: “اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل القارئ.. واجعل منزله في الفردوس الأعلى.. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا، فبيّض وجهه يوم يلقاك”.

وقال الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة فضيلة الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي سابقًا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.”

ونعاه الشيخ نبيل العوضي قائلا: “رحم الله الإمام السابق للمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد خليل القارئ اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة واجعل القرآن شفيعًا له”.

بدوره، كتب الناشط أحمد بن عبد العزيز النفيس :” إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون”.

وقال الإعلامي القطري فيصل محمد: “قال النبي ﷺ: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من عَلّم علماً, أو أجرى نهراً, أو حفر بئراً, أو غرس نخلاً , أو بنى مسجداً, أو ورّث مصحفاً, أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته .. منها من علّم علماً، او ورث مصحفا.. اللهم ارحمه رحمة واسعه وادخله جنات النعيم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

السعودية الخاسر الأكبر.. كيف يؤثر نزاع العسكريين في السودان على الأزمة اليمنية؟

الهدهد

فيديو صادم لقطع رؤوس مهربي مخدرات في السعودية يثير جدلاً كبيراً حول صحته (شاهد)

الهدهد

طائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)

حياتنا

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

الهدهد

مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

الهدهد

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

تقارير

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

الهدهد

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

الهدهد

قيادات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة وفيصل بن فرحان يكشف التفاصيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

أحمد سعد “يفزع” لفتيات كويتيات بعد تصرفهن الصادم في حفل زفاف! (فيديو)

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

الاكتئاب: لماذا يُعتبر تناول الطعام مع الأصدقاء مفيد للمراهقين؟

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

مضيفة طيران سابقة تكشف عن 5 تصرفات مقرفة قام بها الركاب

ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال31

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

نشوة الحب: كيف تجعل سحر بداية العلاقة يدوم على الرغم من مرور سنوات على الزواج؟

غضب أوروبي من إسرائيل بسبب جريمة استفزازية بالضفة الغربية.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC