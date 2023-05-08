الإثنين, مايو 8, 2023
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حياتنا

“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

ظهرت منى زكي في صورٍ مع الماكيير وخبير التجميل عبد الله الرفاعي وهي تضع جبيرة على يدها

كتب خالد الأحمد
الفنانة المصرية منى زكي watanserb.com
الفنانة المصرية منى زكي
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وطن- قبل أيامٍ قليلة من لقاء جمهورها على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لحادث سقوط أدى إلى كسر في يدها مما اضطرها لتركيب جبيرة لعلاج إصابات العظام.

إصابة منى زكي

وظهرت منى زكي، في صورٍ مع الماكيير وخبير التجميل عبد الله الرفاعي، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قبل ساعات، وهي تضع “جبيرة” في ذراعها اليسرى.

إصابة منى زكي
إصابة منى زكي

مما أثار مخاوف وقلق الجمهور عليها، خاصة وأنه لم تتضح أسباب إصابتها وتطورات حالتها الصحية حتى الآن.

ولم يتبيّن سبب الإصابة إن كانت ناتجة عن سقوط أو إصابة بسحق أو إصابة ملتوية أو في أثناء تدريب رياضي.

إذ اعتادت مع زوجها الفنان أحمد حلمي على ممارسة التمارين الرياضية الصباحية في منزلهما منذ سنوات.

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وأيضاً أثارت وضعية صور منى زكي مع عبد الله الرفاعي، الجدل حيث ظهر يضع يده على ظهرها من الخلف، ما عرّضها لانتقادات كبيرة هي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

وكانت بطلة مسلسل “تحت الوصاية” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، تجاهلت خبر إصابتها، فيما روّجت لحوارها المرتقب مع الإعلامي محمود سعد، يوم 25 مايو الجاري على مسرح “تياترو” في الشيخ زايد، الساعة الثامنة مساءً.

حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “لأول مرة هبقى معاكم في إنترفيو لايف”.

منى زكي ترند

وكان اسم الفنانة منى زكى قد تصدّر ترند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية.

وذلك بعد تحديد عرض 3 أفلام لها بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهي «الجواهرجي» وفيلم «السرب» وفيلم «القاهرة مكة».

كما تنضم منى زكى أيضًا لأبطال فيلم «السرب»، المتوقّع طرحُه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث تدور أحداثه حول قصص حقيقية.

المصدرفيسبوك، انستغرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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