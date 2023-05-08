“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

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وطن- قبل أيامٍ قليلة من لقاء جمهورها على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لحادث سقوط أدى إلى كسر في يدها مما اضطرها لتركيب جبيرة لعلاج إصابات العظام.

إصابة منى زكي

وظهرت منى زكي، في صورٍ مع الماكيير وخبير التجميل عبد الله الرفاعي، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قبل ساعات، وهي تضع “جبيرة” في ذراعها اليسرى.

View this post on Instagram A post shared by Abdalla Refaei عبدالله الرفاعي (@abdallahelrefaeii)

مما أثار مخاوف وقلق الجمهور عليها، خاصة وأنه لم تتضح أسباب إصابتها وتطورات حالتها الصحية حتى الآن.

ولم يتبيّن سبب الإصابة إن كانت ناتجة عن سقوط أو إصابة بسحق أو إصابة ملتوية أو في أثناء تدريب رياضي.

إذ اعتادت مع زوجها الفنان أحمد حلمي على ممارسة التمارين الرياضية الصباحية في منزلهما منذ سنوات.

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وأيضاً أثارت وضعية صور منى زكي مع عبد الله الرفاعي، الجدل حيث ظهر يضع يده على ظهرها من الخلف، ما عرّضها لانتقادات كبيرة هي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

وكانت بطلة مسلسل “تحت الوصاية” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، تجاهلت خبر إصابتها، فيما روّجت لحوارها المرتقب مع الإعلامي محمود سعد، يوم 25 مايو الجاري على مسرح “تياترو” في الشيخ زايد، الساعة الثامنة مساءً.

حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “لأول مرة هبقى معاكم في إنترفيو لايف”.

منى زكي ترند

وكان اسم الفنانة منى زكى قد تصدّر ترند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية.

وذلك بعد تحديد عرض 3 أفلام لها بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهي «الجواهرجي» وفيلم «السرب» وفيلم «القاهرة مكة».

كما تنضم منى زكى أيضًا لأبطال فيلم «السرب»، المتوقّع طرحُه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث تدور أحداثه حول قصص حقيقية.