الإثنين, مايو 8, 2023
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تأجيل محاكمة مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي يثير التساؤلات

السنوسي يعاني وضعا صحيا حرجا ومنعت عنه الزيارات العائلية بحسب أسرته

كتب خالد الأحمد
مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي watanserb.com
مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي
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وطن- أجلت محكمة الاستئناف في طرابلس الليبية محاكمة مدير المخابرات في عهد الرئيس الراحل، معمر القذافي “عبد الله السنوسي” إلى منتصف مايو/ أيار الحالي.

ويحاكم عبد الله السنوسي الذي تقول عائلته إنه يعاني وضعا صحيا حرجا، أمام محكمة الاستئناف في طرابلس، بتهم تتعلق بقمع ثورة 17 فبراير بقاعدة معيتيقة، وقضية ما يعرف بـ “مذبحة سجن أبو سليم” وبمسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الثورة التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

محاكمة عبد الله السنوسي

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن جلسة المحاكمة ستجري خلف أبواب مغلقة، بحضور محامي الدفاع فقط، دون السماح لأقارب السنوسي بالدخول للقاعة.

ويعد عبد الله السنوسي، صهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من المسؤولين في النظام السابق، من بين أبرز المتهمين بقضية “مذبحة سجن أبو سليم”.

ومجزرة سجن بوسليم يعتقد أنها عملية قتل جماعية وقعت في 29 يونيو 1996م واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 شخصا.

وألقي القبض على السنوسي في موريتانيا في، مارس 2011، وهو ما أثار جدلا بين ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليمه.

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وكان حكم بالإعدام قد صدر عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في القضية ذاتها.

لكن محكمة في طرابلس قضت نهاية العام 2019، بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في القضية، قبل نقض المحكمة العليا الحكم قبل نحو عام وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

عبد الله السنوسي
عبد الله السنوسي

بيان عائلة السنوسي

وأصدرت عائلة وفريق دفاع عبد الله السنوسي بياناً وصفا فيه محاكمة السنوسي بأنها غير عادلة لأسباب سياسية، ولا تسند على أي أساس قانوني أو أخلاقي.

وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 15 /5 / 2023 لعدم حضور السيد عبد الله السنوسي.

وطالب مصدرو البيان من الجميع الابتعاد عن تسييس القضية وترك الأمر لنزاهة القضاء لتطبيق قوله تعالى: “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.”

وكشف البيان أن السنوسي يعاني من الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من حقوقه الإنسانية والقانونية المتفق عليها دولياً كالسماح للأطباء بمتابعة أمراضه المزمنة والخطيرة، والزيارات العائلية المنتظمة وحضوره لجلسات المحاكمة ولقائه بفريق الدفاع الذي منع من زيارته لأكثر من خمس سنوات.

تأجيل محاكمة مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي
تأجيل محاكمة مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي

الصندوق الأسود للقذافي

والتحق السنوسي بنظام الجماهيرية منذ نشأته وتولى مهمة حفظ اسراره وأمنه في الداخل والخارج، وعرف بلقب “الصندوق الأسود” للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. ويقبع في أحد السجون الليبية منذ 12 سنة في تهم تورط فيها كونه قيادياً بارزاً في النظام السابق.

ولكونه الرجل الثاني في النظام لمدة 40 عاماً، بعد أن سلمه القذافي زمام أمور عملياته في الخارج. واتهم بالمشاركة في العديد من التفجيرات في أوروبا كانت سبباً في ملاحقته دولياً.

واتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية السنوسي ونجل القذافي سيف الاسلام بجرائم ضد الانسانية أثناء الانتفاضة التي تحولت لاحقا إلى حرب أهلية.

وفيما تحظى محاكمة السنوسي الحالية باهتمام محلي واسع، يطالب الكثيرون، خاصة من أنصار النظام السابق وقبائل “فزان” التي ينتمي إليها السنوسي، بإطلاق سراحه لـ”دواعٍ صحية وإنسانية”، ومن أجل “دعم مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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