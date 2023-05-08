الإثنين, مايو 8, 2023
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رياضة

بيريز يحسم مصير مُستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

أنشيلوتي عن مستقبل المدرب أنشيلوتي: لم نتطرق لذلك ولا أود سماع المزيد حول هذا الأمر

كتب فارس أبو شيحة
مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد watanserb.com
بيريز ومستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد
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وطن- حسم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، مصير مستقبل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مع الفريق الملكي الأبيض بعد ارتباط اسمه بقوة لتدريب منتخب السيليساو (البرازيل).

ورد بيريز على سؤال مستقبل المدرب أنشيلوتي مع ريال مدريد الموسم المقبل، خلال تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، قائلاً: ” لم نتطرق لذلك نحن أو هو. ولذا لا أود سماع المزيد حول هذا، لديه عقد معنا ونحن سعداء بذلك”.

بيريز ومستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

ونجح المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2023. للمرة ال20 في تاريخ الفريق الملكي، بعد غياب الأخير عن حصد تلك البطولة المحلية لنحو 9 سنوات كاملة.

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كما وحسم ريال مدريد لقب كأس الملك بعد فوزه المثير على أوساسونا في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين، السبت. بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. كانت من توقيع البرازيلي الواعد رودريغو.

فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم

وتحدث رئيس ريال مدريد بيريز، عن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، ” هو الأفضل في العالم بمركزه، ومن الصعب إيقافه ولا أقول هذا اليوم بل في العموم. يرتكبون ضده مخالفات، وحينما يحتج ينال البطاقات وهم أمر لا أفهمه، علينا حماية اللاعبين”.

بيريز ومستقبل أنشيلوتي
بيريز ومستقبل أنشيلوتي

كما وشكا رئيس نادي الريال من جدول المباريات المزدحمة التي لا تمنح  للفريق الراحة الكافية، قائلاً: ” لا أعرف من يضع الجدول. عليهم إعادة النظر في ذلك، لا يمكن اللعب بأقل من 3 أيام راحة، وهذا يضر بهم”.

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ومن الجدير بالذكر، فإن نادي ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي، الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ميدان ملعب ( سانتياغو برنابيو).

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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