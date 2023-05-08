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الجثة فضحت أمرهما قبل دخول القبر.. سوريان يقتلان أختهما بطريقة بشعة

توفيت الفتاة السورية في بلدة النبي عثمان/قضاء بعلبك، وادعى شقيقاها أن الوفاة ناتجة عن توقف مفاجئ في القلب

كتب خالد الأحمد
سوريان يقتلان أختهما watanserb.com
سوريان يقتلان أختهما
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وطن- في واقعة غريبة من نوعها أوقفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن اللبناني، مراسم دفن فتاة سورية بعد أن تبيّن أنّ شقيقيها قاما بقتلها وأوهما الجميع أنّها توفّيت جرّاء أزمة قلبيّة.

وفي التفاصيل قالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن المدعوة ” أ.د” مواليد عام 2000 بسوريا توفيت في بلدة النبي عثمان / قضاء بعلبك، وادعى شقيقاها أن الوفاة ناتجة عن توقف مفاجئ في القلب.

وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات لتحديد ملابسات الوفاة، تبيّن وجود شبهات حول إقدام شقيقي الفتاة على قتلها، وهما كل من: ع. د وم. د. علماً أن الجانيين سوريين من مواليد عامي 1997 و 1999.

إيقاف مراسم الدفن

وأضاف البيان: “في التاريخ ذاته، توجهت إحدى دوريات الشعبة الى بلدة النبي عثمان حيث كانت الضحية توارى الثرى في مدافن البلدة، فعملت بناء على اشارة القضاء على ايقاف المراسم.

وتم نقل الجثة إلى إحدى المستشفيات للكشف عليها من قبل طبيب شرعي.

وقد تبيّن أن سبب الوفاة ناتجة عن تعرّض الضحية للضرب بآلة حادة على الرأس حتى الموت، وعلى الفور عملت دوريات الشعبة على توقيف شقيقي المغدورة.

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وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقتهما بدافع الحفاظ على الشرف. وبأن الأول استدرجها الى منزله حيث كان يتواجد الثاني، وضربها على رأسها بآلة حادة حتى فارقت الحياة.

ومن ثم قاما بنقلها الى المدافن في بلدة النبي عثمان لدفنها، بعد إعلامهما الأقارب أن سبب الوفاة توقف مفاجئ للقلب ولم يسمح لأحد منهم بالكشف على جثة المتوفاة.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

سوريان يقتلان أختهما بطريقة بشعة
سوريان يقتلان أختهما بطريقة بشعة

مليون لاجئ في لبنان

وتقدّر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف وهم يتعرضون لمختلف أشكال العنف والعنصرية على المستوى الحكومي والشعبي في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس 4 أيار/مايو، استئناف تنظيم قوافل “العودة الطوعية” للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بعدما توقفت منذ أكتوبر الماضي لأسباب لوجستية. ضمن خطة لا تلقى ترحيبا دوليا ويواجه تطبيقها مصاعب كبيرة.

ورأى كثيرون أن خطة العودة أشبه بورقة تفاوضية للبنان مع الجهات الدولية، تهدف إلى رفع مستوى المساعدات المادية عبر تحميل اللاجئين جزءا من مسؤولية الانهيار في البلاد.

المصدرقوى الأمن الداخلي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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