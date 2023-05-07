لقطات مرعبة توثق لحظة إطلاق النار في تكساس الأمريكية وحصيلة دامية

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وطن– وثّقت لقطات مصورة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام، لحظة إطلاق النار داخل مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.

وسُمعت في مقطع الفيديو، أصواتُ طلقات الرصاص بكثافة، وسط هرولة بعض الحاضرين في الموقع للهروب والنجاة بأنفسهم من إطلاق النار.

https://twitter.com/DallasTexasTV/status/1654951609623822336?s=20

وأفادت وحدة الطوارئ، بأنّ رجلاً مسلحاً قتل تسعة أشخاص في مركز تجاري شمال دالالس في ولاية تكساس، فيما تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المركز التجاري في مدينة ألن، في حين تحدث شهود عيان عن أن المسلح أطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنّ مسلحًا تعتقد السلطات أنه كان يتصرف بمفرده أطلق النار على عدة أشخاص، بعضهم قُتل، في مركز تجاري بالقرب من دالاس، وأكدوا أنّ ضابطًا كان في المكان من أجل مكالمة غير ذات صلة تمكن من قتل مطلق النار.

فيما صرّح جوناثان بويد رئيس إدارة الإطفاء في آلن إحدى ضواحي مدينة دالاس، حيث وقع إطلاق النار: “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحيا. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى، توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

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بدوره، أكّد المسؤول الأمني آلن براين هارفي، إنّ شرطياً كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار، وأضاف أن الشرطي سمع طلقات نارية وتوجّه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكّن من تحييده، وقام بعد ذلك باستدعاء سيارات الإسعاف.

مأساة لا تُوصف

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، حادث إطلاق النار بأنّه “مأساة لا توصف”، وقال إن الولاية مستعدة لتقديم أيّ مساعدة للسلطات المحلية.

وقال أحد الشهود، ويدعى فونتاين بايتون، إنّه سمع أصوات إطلاق النار عبر سماعات الأذن التي كان يضعها، خلال تسوقه في أحد المتاجر، ووصف رؤيته لجثث أشخاص خارج المتجر، عند سماح الشرطة للناس بالمغادرة، وقال: “أحزنني عندما خرجت لأرى ذلك”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين، أن الرئيس جو بايدن “أُطلع على حادث إطلاق النار”، في حين أشاد مسؤولون محليون بتحرّك الشرطي الذي ردّ على مطلق النار وقتله.

وقال السناتور الجمهوري كيث سيلف: “نحن مدينون بالشكر لأول رجل تصدى لإطلاق النار وتصرف بسرعة لتحييد التهديد”.

يُشار إلى أنّه وقع ما لا يقلّ عن 198 عملية إطلاق نار جماعي، قتل في كل منها أربعة أشخاص أو أكثر، في الولايات المتحدة حتى الآن خلال هذا العام، وفقاً لجمعية “أرشيف عنف السلاح”.

وألقت الشرطة في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، القبض على رجل متهم بإطلاق النار على خمسة من جيرانه، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.