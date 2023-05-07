الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدلقطات مرعبة توثق لحظة إطلاق النار في تكساس الأمريكية وحصيلة دامية
الهدهد

لقطات مرعبة توثق لحظة إطلاق النار في تكساس الأمريكية وحصيلة دامية

ضابط شرطة كان في مركز تجاري من أجل مكالمة، غير ذات صلة تمكن من قتل مطلق النار

كتب فهمي الورغمي
اطلاق نار في مركز تجاري تكساس watanserb.com
إطلاق نار يخلف مقتل تسعة أشخاص في مركز تجاري شمال دالالس في ولاية تكساس
- Advertisement -

وطن– وثّقت لقطات مصورة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام، لحظة إطلاق النار داخل مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.

وسُمعت في مقطع الفيديو، أصواتُ طلقات الرصاص بكثافة، وسط هرولة بعض الحاضرين في الموقع للهروب والنجاة بأنفسهم من إطلاق النار.

https://twitter.com/DallasTexasTV/status/1654951609623822336?s=20

وأفادت وحدة الطوارئ، بأنّ رجلاً مسلحاً قتل تسعة أشخاص في مركز تجاري شمال دالالس في ولاية تكساس، فيما تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المركز التجاري في مدينة ألن، في حين تحدث شهود عيان عن أن المسلح أطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنّ مسلحًا تعتقد السلطات أنه كان يتصرف بمفرده أطلق النار على عدة أشخاص، بعضهم قُتل، في مركز تجاري بالقرب من دالاس، وأكدوا أنّ ضابطًا كان في المكان من أجل مكالمة غير ذات صلة تمكن من قتل مطلق النار.

فيما صرّح جوناثان بويد رئيس إدارة الإطفاء في آلن إحدى ضواحي مدينة دالاس، حيث وقع إطلاق النار: “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحيا. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى، توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

- Advertisement -

بدوره، أكّد المسؤول الأمني آلن براين هارفي، إنّ شرطياً كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار، وأضاف أن الشرطي سمع طلقات نارية وتوجّه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكّن من تحييده، وقام بعد ذلك باستدعاء سيارات الإسعاف.

مأساة لا تُوصف

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، حادث إطلاق النار بأنّه “مأساة لا توصف”، وقال إن الولاية مستعدة لتقديم أيّ مساعدة للسلطات المحلية.

وقال أحد الشهود، ويدعى فونتاين بايتون، إنّه سمع أصوات إطلاق النار عبر سماعات الأذن التي كان يضعها، خلال تسوقه في أحد المتاجر، ووصف رؤيته لجثث أشخاص خارج المتجر، عند سماح الشرطة للناس بالمغادرة، وقال: “أحزنني عندما خرجت لأرى ذلك”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين، أن الرئيس جو بايدن “أُطلع على حادث إطلاق النار”، في حين أشاد مسؤولون محليون بتحرّك الشرطي الذي ردّ على مطلق النار وقتله.

وقال السناتور الجمهوري كيث سيلف: “نحن مدينون بالشكر لأول رجل تصدى لإطلاق النار وتصرف بسرعة لتحييد التهديد”.

يُشار إلى أنّه وقع ما لا يقلّ عن 198 عملية إطلاق نار جماعي، قتل في كل منها أربعة أشخاص أو أكثر، في الولايات المتحدة حتى الآن خلال هذا العام، وفقاً لجمعية “أرشيف عنف السلاح”.

وألقت الشرطة في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، القبض على رجل متهم بإطلاق النار على خمسة من جيرانه، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

أصدر أوامر عاجلة.. بايدن يهدد “جنرالات السودان” وهذا ما قاله عن البشير

الهدهد

لأول مرة.. صور لعملية اغتيال أسامة بن لادن نشرتها “واشنطن بوست”

الهدهد

جموع غفيرة تشارك في تشييع جثمان عبد الله كامل بأمريكا ومشاهد مؤثرة (فيديو)

الهدهد

زلزال مُدمر سيضرب أمريكا وكندا.. علماء يدقون ناقوس الخطر ومعطيات صادمة .. ما القصة؟

حياتنا

استمناء على الهواء خلال اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك يثير صدمة المجتمعين! (شاهد)

الهدهد

قبل وفاته.. الشيخ عبد الله كامل يخطب الجمعة بالإنجليزية في أمريكا (فيديو)

الهدهد

رصاصة تخترق منزل مواطن كويتي في عيد الفطر وفيديو صادم

تقارير

تهديد بالقتل ومراقبة.. السيسي وابن سلمان يُرهبان معارضيهم على التراب الأمريكي

الهدهد

التحكم بالشيخوخة واستعادة الشباب.. نجاح كبير لتجربة خارقة أذهلت العلماء

تقارير

وثائق البنتاغون.. ضابطة أمريكية شاركت في تسريبها باسم فتاة روسية.. ما القصة؟

الهدهد

من هو “إبراهيم عقيل” الذي رصدت أمريكا مكافأة ضخمة للوصول إليه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الاحتلال يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. بدء “عملية تسليم حدودية” وحصانته رُفِعَت

أسرار إطلالة الملكة رانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. من القبعة حتى الحذاء (شاهد)

5 أشياء يجب أن تفعلها دائمًا قبل أن تشرب القهوة في الصباح!

هالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)

فيديو القطة في الخلاط.. خبير تكنولوجيا يكشف حقائق صادمة حوله!

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

تعليق أبو تريكة على خسارة الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

“كتيبة يمنية تقاتل مع قوات الدعم السريع بتوجيهات إماراتية”.. صورة فجرت زلزالا

بعد 9 سنوات كاملة.. ريال مدريد يفك العقدة ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال20 (شاهد)

عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. أوراق ضغط في قبضة “الأسد الضعيف”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC