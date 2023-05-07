بعد 9 سنوات كاملة.. ريال مدريد يفك العقدة ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال20 (شاهد)

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وطن- تُوج فريق ريال مدريد للمرة ال20 في تاريخ مسيرته الكروية، بكأس ملك إسبانيا 2023، بعد فوزه المثير على أوساسونا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (لاكارتوخا).

وقاد الفريق الملكي الأبيض النجم البرازيلي الواعد رودريغو للتويج الفريق بلقب كأس الملك الإسباني، بعد تسجيله هدفين الانتصار داخل مرمى المنافس أوساسونا في المباراة عند الدقيقة ال2 وال70.

تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا 2023

كما وسجل الفريق أوساسونا الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال58، عن طريق اللاعب لوكاس تورو.

وتوج فريق ريال مدريد (الملكي) بلقب كأس ملك إسبانيا 2022-2023، بالبطولة المحلية. للمرة ال20 في تاريخ مسيرته الكروية، بعد غياب عن التتويج لنحو 9 سنوات ماضية.

وكان فريق ريال مدريد الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة النهائية أمام أوساسونا، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%.

هدف ريال مدريد الأول رودريغو 🤍pic.twitter.com/GKqHQM2zVU — أبو فطم (@MustafaRMC) May 6, 2023

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أوساسونا إلى 15 تسديدة في المباراة، كما وجاء نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 41% في المباراة.

كما وحصد ريال مدريد اللقب الثالث له هذا الموسم، بعد تتويجه بوقت سابق بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

هدف ريال مدريد الثاني رودريغو 🤍pic.twitter.com/6ks2mw51Zk — أبو فطم (@MustafaRMC) May 6, 2023

دوري أبطال أوروبا 2023

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة القوية القادمة. أمام مانشستر سيتي من أجل الدفاع عن لقبه، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

تسديدة لوكاس تورو تمنح هدف التعادل لـ أوساسونا 🚀🔥 ريال مدريد 1 × 1 أوساسونا ⁧#كأس_ملك_اسبانيا⁩

⁧#ريال_مدريد_أوساسونا⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/quX3XIpO5Q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023

ومن الجدير بالذكر، فإن الفريق الملكي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 68 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 82 نقطة لهذا الموسم.