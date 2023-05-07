الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

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وطن- في لقاء لها مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، تحدثت الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش عن المنشطات الجنسية وأثرها على العلاقة الزوجية.

وأكدت الأطرش إن المنشطات الجنسية ليست حلاً للمشاكل الزوجية، بل قد تزيد منها في بعض الحالات.

ندى الأطرش تتحدث عن المنشطات الجنسية

وأوضحت الأطرش، وهي اخصائية نفسة أكلينيكية، أن المنشطات الجنسية قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة على الصحة، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو تفاقم مشاكل القلب والكلى.

د. ندى الأطرش : رغبة الرجل في الزواج من أخرى لـ"تجديد شبابه" كما يشاع يعني أن المرأة لم تسمح لزوجها باكتشافها من جديد@nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/s4MKQU5Qks — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023

ونصحت ندى بالبحث عن الأسباب النفسية والعاطفية والاجتماعية التي تؤثر على الرغبة الجنسية، والتواصل مع الشريك بصدق وثقة، والاستعانة بالمختصين في حالة الحاجة.

وفي معرض حديثها مع الإعلامية ريم بساطي، كشفت الأخصائية النفسية ندى الأطرش عن معطيات صادمة مفادها أن”45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون المنشطات الجنسية مثل الفياجرا“.

د. ندى الأطرش : 45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا .. وريم بساطي تتحفظ على هذه الإحصائية@nadaalatrash197@ReemBusati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/q78ATF33vh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023

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وأوضحت أن “الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا ليس بسبب عدم القدرة الجنسية.. لكن لأن الرجل يحب موضوع الفحولة والقدرة المطلقة، وأنه مثل سوبر مان”.

وشددت في ذات السياق على أنه يتم الترويج إعلاميا لهذه القدرة الخارقة، ويتباهى الرجل مع شريكته أو بين أصحابه بهذه القدرة المطلقة، لافتة إلى أن الرجل تربى على أن قوته مرتبطة بقدرته الجنسية، وليست العقلية.

د. ندى الأطرش : في عمر الخمسين نحتاج لنوع جديد من الثقافة الجنسية للزوجين @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kc4SVPjzrQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023

وقاطعت المذيعة ريم بساطي ندى الأطرش قائلة: ” أنها لا تعلم حقيقة هذه الإحصائية”.

وأكملت الأطرش حديثها قائلة: “هناك شباب صغار بالسن يجربون هذا النوع من المنشطات، ولكن الرجل إذا ملتزم بنمط علاقة صحية مثل علاقته بالعبادات، واتبع النظام الصحي في الطعام، وممارسة المشي كل يوم ساعة، وحافظ على نفسه من الضغوطات، يمكن يحافظ على قدرته إلى ماشاء الله ، يمكن تقل، ولكن لن تختفي”.

ندى الأطرش والحديث المتواصل عن العلاقات الجنسية

الأخصائية النفسية ندى الأطرش هي واحدة من أشهر الشخصيات في مجال العلاقات الزوجية والجنسية في السعودية و العالم العربي.

وقد أثارت الجدل مؤخرا بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل عن الرجل وحديثها عن العلاقات الجنسية.

د.ندى الأطرش: رغبة الرجل في الزواج من أخرى لـ"تجديد شبابه" كما يشاع يعني أن المرأة لم تسمح لزوجها بأكتشافها من جديد. pic.twitter.com/oYhFiYfUEJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 7, 2023

فهي تدعو إلى تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من حقها في التعبير عن رغباتها واحتياجاتها الجنسية.

وتؤكد على أن الرجل ليس مالكا للمرأة ولا يحق له التحكم فيها أو إهانتها أو إجبارها على شيء لا ترغب فيه.

وتنصح المرأة بأن تكون قوية ومستقلة وأن تختار شريك حياتها بعناية وحكمة. وتشجعها على التواصل مع زوجها بصراحة وصدق وأن تطلب منه ما تريده في السرير دون خجل أو حرج.

د. ندى الأطرش : في عمر الخمسين نحتاج لنوع جديد من الثقافة الجنسية للزوجين @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kc4SVPjzrQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023

وتقول الأطرش إن العلاقة الجنسية هي جزء أساسي من العلاقة الزوجية وأنه يجب على الزوجين أن يستمتعا بها بكل حب وحرية وإبداع.

تتحدث الأخصائية النفسية السعودية، بشكل متوصل، عن العلاقات الجنسية بين الرجل وزوجته، وتشير إلى أهمية التواصل والثقة والاحترام في بناء علاقة صحية ومتوازنة.

الأخصائية النفسية ندى الأطرش: لا تتزوجي رجل راتبه أقل من راتبك. pic.twitter.com/a93qA1HqNr — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 6, 2022

تقول ندى الأطرش إن الجنس ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة للتعبير عن المشاعر والانسجام والانتماء. كما تنصح الزوجين بأن يكونا صادقين مع بعضهما، وأن يستمعا إلى احتياجات ورغبات الطرف الآخر، وأن يحترما خصوصية كل فرد منهما.

تؤكد ندى الأطرش على أن العلاقة الجنسية تحتاج إلى تجديد وابتكار، وأن الزوجين يمكنهما استخدام بعض الطرق والأساليب لزيادة التشويق والإثارة.

وتُشدد على أن العلاقة الجنسية هي جزء من العلاقة الزوجية، وليست كلها، وأنه يجب على الزوجين أن يعملا على تعزيز باقي جوانب العلاقة، مثل المودة والرحمة والتفاهم والتضامن.