الأحد, مايو 7, 2023
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حياتنا

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش تحدثت عن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة بعد سن الـ 50 ولفتت الانتباه برقم صادم عن المنشطات الجنسية

كتب فهمي الورغمي
الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش watanserb.com
الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش
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وطن- في لقاء لها مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، تحدثت الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش عن المنشطات الجنسية وأثرها على العلاقة الزوجية.

وأكدت الأطرش إن المنشطات الجنسية ليست حلاً للمشاكل الزوجية، بل قد تزيد منها في بعض الحالات.

ندى الأطرش تتحدث عن المنشطات الجنسية

وأوضحت الأطرش، وهي اخصائية نفسة أكلينيكية، أن المنشطات الجنسية قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة على الصحة، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو تفاقم مشاكل القلب والكلى.

ونصحت ندى بالبحث عن الأسباب النفسية والعاطفية والاجتماعية التي تؤثر على الرغبة الجنسية، والتواصل مع الشريك بصدق وثقة، والاستعانة بالمختصين في حالة الحاجة.

وفي معرض حديثها مع الإعلامية ريم بساطي، كشفت الأخصائية النفسية ندى الأطرش عن معطيات صادمة مفادها أن”45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون المنشطات الجنسية مثل الفياجرا“.

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وأوضحت أن “الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا ليس بسبب عدم القدرة الجنسية.. لكن لأن الرجل يحب موضوع الفحولة والقدرة المطلقة، وأنه مثل سوبر مان”.

وشددت في ذات السياق على أنه يتم الترويج إعلاميا لهذه القدرة الخارقة، ويتباهى الرجل مع شريكته أو بين أصحابه بهذه القدرة المطلقة، لافتة إلى أن الرجل تربى على أن قوته مرتبطة بقدرته الجنسية، وليست العقلية.

وقاطعت المذيعة ريم بساطي ندى الأطرش قائلة: ” أنها لا تعلم حقيقة هذه الإحصائية”.

وأكملت الأطرش حديثها قائلة: “هناك شباب صغار بالسن يجربون هذا النوع من المنشطات، ولكن الرجل إذا ملتزم بنمط علاقة صحية مثل علاقته بالعبادات، واتبع النظام الصحي في الطعام، وممارسة المشي كل يوم ساعة، وحافظ على نفسه من الضغوطات، يمكن يحافظ على قدرته إلى ماشاء الله ، يمكن تقل، ولكن لن تختفي”.

ندى الأطرش والحديث المتواصل عن العلاقات الجنسية

الأخصائية النفسية ندى الأطرش هي واحدة من أشهر الشخصيات في مجال العلاقات الزوجية والجنسية في السعودية و العالم العربي.

وقد أثارت الجدل مؤخرا بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل عن الرجل وحديثها عن العلاقات الجنسية.

الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش
الأخصائية النفسية السعودية ندى الأطرش

فهي تدعو إلى تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من حقها في التعبير عن رغباتها واحتياجاتها الجنسية.

وتؤكد على أن الرجل ليس مالكا للمرأة ولا يحق له التحكم فيها أو إهانتها أو إجبارها على شيء لا ترغب فيه.

وتنصح المرأة بأن تكون قوية ومستقلة وأن تختار شريك حياتها بعناية وحكمة. وتشجعها على التواصل مع زوجها بصراحة وصدق وأن تطلب منه ما تريده في السرير دون خجل أو حرج.

وتقول الأطرش إن العلاقة الجنسية هي جزء أساسي من العلاقة الزوجية وأنه يجب على الزوجين أن يستمتعا بها بكل حب وحرية وإبداع.

تتحدث الأخصائية النفسية السعودية، بشكل متوصل، عن العلاقات الجنسية بين الرجل وزوجته، وتشير إلى أهمية التواصل والثقة والاحترام في بناء علاقة صحية ومتوازنة.

تقول ندى الأطرش إن الجنس ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة للتعبير عن المشاعر والانسجام والانتماء. كما تنصح الزوجين بأن يكونا صادقين مع بعضهما، وأن يستمعا إلى احتياجات ورغبات الطرف الآخر، وأن يحترما خصوصية كل فرد منهما.

تؤكد ندى الأطرش على أن العلاقة الجنسية تحتاج إلى تجديد وابتكار، وأن الزوجين يمكنهما استخدام بعض الطرق والأساليب لزيادة التشويق والإثارة.

وتُشدد على أن العلاقة الجنسية هي جزء من العلاقة الزوجية، وليست كلها، وأنه يجب على الزوجين أن يعملا على تعزيز باقي جوانب العلاقة، مثل المودة والرحمة والتفاهم والتضامن.

المصدرتويتر، برنامج سيدتي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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