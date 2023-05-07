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الاحتلال يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. بدء “عملية تسليم حدودية” وحصانته رُفِعَت

النائب الأردني عماد العدوان تم توقيفه في أواخر أبريل للاشتباه بتورطه في تهريب أسلحة

كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – أعلنت السلطات الأردنية، بدء عملية تسليم النائب عماد العدوان، من قبل السلطات الإسرائيلية إلى الجهات الأردنية الأمنية، وذلك بعد أيام من توقيفه للاشتباه بتورطه في تهريب أسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان: “بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية”.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلام وسائل إعلام عبرية، أنه تقرر الإفراج بشكل نهائي عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كان محتجزاً في إسرائيل، بعد أنّ أُلغيت جلسة تمديد اعتقاله التي كانت مقررة اليوم عند الساعة الثانية ظهراً.

الاحتلال ألغى جلسة التمديد

وقال جواد بولس المحامي في هيئة الدفاع عن النائب الأردني عماد العدوان، إن جهات التحقيق الإسرائيلية أبلغته رسميا بإلغاء عقد جلسة التمديد لقرار التوقيف التي كانت مقررة اليوم، موضحا أن هذا يعني حكما أنه سيتم الإفراج عن النائب.

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وأضاف في بيان، أن “نفاذ أمر التوقيف” لم يعد ساريا”، أشار إلى أن موكله أخرج من سجن عوفر صباح اليوم.

رفع الحصانة عن العدوان

بالتزامن، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الأحد، اتخاذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من الحكومة.

وقال الصفدي في تصريحات له، إن العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقا لما نقلته قناة المملكة الرسمية بالأردن.

وفي أبريل الماضي، أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الشاباك”، اعتقال النائب الأردني عماد زيدان حميد العدوان الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي، للاشتباه بتورطه في عمليات تهريب عبر أحد المعابر، وأثناء تفتيش سيارته، تم العثور على 12 بندقية و194 مسدسا.

وأضافت الاستخبارات الإسرائيلية: “في وقت لاحق، تم اعتقال آخرين من مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) للاشتباه في ضلوعهم في عمليات التهريب مع عماد”.

وتحدث التقرير، عن أنه منذ فبراير 2022، قام عماد بتهريب 12 سلعة مختلفة إلى أراضي دولة إسرائيل، باستخدام جواز سفره الدبلوماسي، وقام عماد بتهريب الحيوانات – الطيور والحمام وكذلك السجائر الإلكترونية والذهب، كما تبين أنه منذ بداية عام 2023 ، قام عماد بتهريب مهاجرين غير شرعيين من الأردن إلى أراضي دولة إسرائيل في عدة مناسبات.

وتابع البيان: “كشف التحقيق أن عماد نفذ عملية التهريب بدافع الجشع المادي وأنه تلقى مبالغ كبيرة مقابلها”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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