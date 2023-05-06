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ريكي مارتن يعتدي جنسيا على ابن شقيقه والأخير يقاضيه بمبلغ 10 ملايين دولار.. تفاصيل صادمة!

العلاقة الجنسية غير الرضائية استمرت بعد المدرسة الإعدادية وخلال السنوات التي كان فيها المدعي دينيس سانشيز مارتن تحت سن 21 عامًا

كتب أنس السالم
ريكي مارتن يعتدي جنسيا على ابن شقيقه والأخير يقاضيه بمبلغ 10 ملايين دولار.. تفاصيل صادمة! watanserb.com
ريكي مارتن يعتدي جنسيا على ابن شقيقه
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وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه في يوليو من العام الماضي ، تم رفع قضية ضد المغني الإسباني ريكي مارتن من قبل ابن أخيه دينيس يادييل سانشيز مارتن، اتهمه فيها بارتكابه جريمة عنف منزلي بحقه، قبل أن يسحب القضية لاحقا ويقر بأن قراره هذا الخاص بسحب الدعوى تم بحرية كاملة منه وبشكل طوعي دون تهديد أو ضغط من أحد.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا كله حدث بعد أن تقدم المغني الإسباني بشكوى ضد ابن شقيقه بتهمة الابتزاز ، مطالبة بتعويضات، لأن “دينيس” رفع دعوى قضائية ضده في البداية بتهمة اعتداء جنسي المزعوم.

وذكرت الصحيفة أن ابن أخت ريكي مارتن يعاني ، وفقًا لمحامي المغني الإسباني مارتي سنغر، من مشاكل عقلية، حيث قال: “إنه يعاني من مشاكل نفسية عميقة”.

الدعوى المضادة من ابن أخ ريكي مارتن

لكن يبدو أن القصة لم تنتهي أبدًا ، حيث رفع ابن شقيق ريكي مارتن دعوى قضائية ضد الفنان مرة أخرى، هذه المرة ، مقابل 10 ملايين دولار كتعويضات ناجمة عن “سلوك جنسي غير رضائي، ” تكرر منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره.

وبحسب ما جاء في الدعوى ، التي رفعت يوم الخميس الماضي أمام محكمة سان خوان الابتدائية ، والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة ، تم التطرق إلى تفاصيل لقاءات جنسية مزعومة بين المغني وابن أخيه.

العلاقة استمرت لسنوات عديدة

واستمرت العلاقات الجنسية غير الرضائية بعد المدرسة الإعدادية وخلال السنوات التي كان فيها المدعي سانشيز مارتن تحت سن 21 عامًا .

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ووفقا لما ورد في الدعوى، فإنه في السنوات التي تلت ذلك، تكثفت الاتصالات الهاتفية والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الطرفين.

ريكي مارتن واصل مطاردة ابن شقيقه

وجاء في الدعوى أن دينيس سانشيز مارتن حذر عمه ريكي مارتن باستمرار من أنه يشعر بالمطاردة وطلب منه إيقاف اتصالاته المستمرة .

تعويض 10 مليون دولار

ووفقًا للدعوى التي رفعها محامي دينيس سانشيز مارتن، فإن الضرر الناجم له قيمة هائلة، حيث كتب في دعواه: “تسببت الأفعال ، بالإضافة إلى كونها جرائم ، في إلحاق أضرار جسيمة بسانشيز مارتن ، الذي لم يكن لديه النضج ولا الأهلية القانونية للموافقة على الأفعال الجنسية التي بدأها شخص بالغ ، فإن الأضرار الناجمة عن هذا السلوك تقدر بحوالي 10 ملايين دولار وهي سائلة ومطلوبة في هذا الوقت “

المصدرصحيفة ماركة، رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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