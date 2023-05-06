آديل تتحدث عن حياتها الجنسية بجرأة.. من عدد المرات إلى رغبتها الدائمة في الأمر! (شاهد)

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وطن– بينما تحتفل أديل بعيد ميلادها ، دعنا نلقي نظرة على أعنف اعترافاتها الجنسية على الإطلاق.

بلغت النجمة الخامسة والثلاثين من عمرها اليوم، وبهذه المناسبة، نشرت صحيفة “ديلي ستار“، أدق ما كشفت عنه حول حياتها الجنسية.

عادة ما تكون أديل خاصة إلى حد ما فيما يتعلق بحياتها العاطفية ، ولكن على مر السنين تركت بعض الاقتباسات الذهبية حول غرفة نومها الغريبة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة..

اشعر بالوحدة”

على الرغم من خطوبتها الآن لرجلها الجديد ريتش بول ، 41 عامًا ، إلا أنها كانت ذات يوم “وحيدة” عندما يتعلق الأمر بالحب.

في عام 2012 ، اعترفت نجمة “Chasing Pavements” بأنها تعيش حياة جنسية “وحيدة”.

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كشفت المغنية أن الطريقة الوحيدة التي تم إقناعها بها بالخروج كانت من قبل رفاقها المثليين.

أخبرت آديل مجلة Attitude في ذلك الوقت: “جميع أصدقائي مثليين. حياتي الجنسية وحيدة جدًا ولكن لدي الكثير من الدراما في حياتي. أنا مثل كاتبة العمود التي يلجأون إليها بشأن مشاكلهم الشخصية… فهم دائمًا يأتون إلى منزلي في الرابعة صباحا بالدموع”.

وتابعت: “كان صديق أمي يعيش معي في الصيف وظلوا يحاولون إخراجي. كانوا يقولون” أنت بحاجة إلى الخروج ، تحتاجين إلى مقابلة رجل. ”

جنس عابر

بعد طلاقها من زوجها السابق سيمون كونيكي، تصدرت آديل بنجاحها مع الدي جي زين لوي.

لقد لملمت آخر قذارات حياتها، واعترفت أنها تكره فكرة ممارسة الجنس العفوي غير الرسمي دون علاقة رومانسية.

قالت آديل حينها: “لم أكن معروفة هكذا وعزباء بنفس الوقت من قبل”.

وتابعت: “لوس أنجلوس ليست المكان المناسب للذهاب إلى المواعدة عندما تكون أديل.”

وكشفت النجمة أن أصدقاءها وعائلتها يشاركون في “الجنس العرضي” الذي يحدث خارج علاقة رومانسية.. وينطوي على غياب الالتزام أو الارتباط العاطفي أو الألفة، مشيرة إلى أن هذا لم يكن من اختصاصها.

تتابع أديل: ” أنا لا أفعل ذلك. أنا لست كذلك ، هذا ليس أنا… لقد تركت زواجي للمضي قدمًا ، وليس لأعود للوراء”.

وقالت آديل إنها تأمل أن يساعد ألبومها الجديد، الآخرين في وضع مماثل ، والذين كانوا يكافحون مع الحياة بعد الطلاق.

وتابعت: “أنا أؤمن حقًا بكل أغنية، وأنا لست متعجرفة أو أي شيء من هذا القبيل هنا.. لكنني حقًا ذهبت إلى الجحيم وعدت.. وأدركت ، في الواقع ، أنه لم يعجبني من أكون”.

وأضافت: “وأعتقد حقًا أن بعض الأغاني في هذا الألبوم يمكن أن تساعد الناس حقًا ، وتغير حياة الناس حقًا.. وأعتقد أن أغنية مثل Hold On يمكن أن تنقذ بعض الأرواح”.

عدد الأشخاص الذين مارست معهم الجنس!

غالبًا ما لا تمنح آديل معجبيها الكثير من التواجد على الإنترنت ، ولكن خلال بث مباشر على “انستجرام” في عام 2021 ، منحتهم بالتأكيد بعض المساحة.

أثناء قيامها بالترويج لموسيقاها الجديدة ، ظهرت إحدى المعجبين لطرح سؤال عليها في قسم التعليقات حين حثت الناس على التقدم والدردشة معها.

على الرغم من أن الأمور أخذت منعطفًا سريعًا عندما سألها أحدهم عن عدد الأشخاص الذين مارست معهم الجنس.

ومع ذلك ، بدت مغنية Hello مرتبكة بشكل لا يصدق من السؤال وادعت أنها ليس لديها أي فكرة عما يعنيه السؤال.

البعض اعتقد أنها كانت مجرد خجولة وبذلت قصارى جهدها لتجنب الإجابة على السؤال الشخصي.

“دائما” مستعدة

عندما كانت النجمة تبلغ من العمر 23 عامًا ، كشفت أنها كانت “حبيبة جيدة” لأنها كانت تحب ممارسة الجنس.

في مقابلة مع مجلة فوغ الأمريكية ، اعترفت بأنها كانت عاشقة.

قالت آديل: “أحب القليل من الدراما. هذا شيء سيء. يمكن لمزاجي أن ينقلب بسرعة. أنا لست ثنائية القطب ، لكنني انتقلت من” أوه ، يا إلهي ، أنا أحبك “إلى” اخرج حالاً من منزلي!’ حقًا بسرعة. ولا أجلس هناك أبدًا وأتحدث عن ذلك. أعطيهم المعاملة الصامتة. وهم يقولون بداخلهم “أخبريني ماذا فعلت حتى أستطيع أن أقول آسف!”

وتابعت: “كان من المعتاد أنني أحببت الشراب كثيرًا. لكني لم أعد أشرب. الأشياء الجيدة: أنا منتبه. سأفعل أي شيء لرجلي. أنا طباخة ماهرة. أنا مضحكة. دائما أريد ممارسة الجنس. ”

وضحكت: “حسنًا ، معظم الفتيات لا!”.