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إسرائيل تفجر مفاجأة مدوية عما تملكه إيران من قدرات نووية ورعب كبير

المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران قد قررت تجاوز خط التسليح

كتب فهمي الورغمي
تخصيب اليورانيوم في إيران watanserb.com
وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن أن إيران تمتلك قدرات لتخصيب 5 قنابل نووية
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وطن – في زيارة لأثينا، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، أن إيران خصبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع خمس قنابل نووية، محذرا من أن طهران تعتزم مواصلة عملية التخصيب.

قال جالانت: “لا تخطئوا: إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة. حتى الآن حصلت إيران على مواد مخصبة بنسبة 20٪ و 60٪ لخمس قنابل نووية”.

وأضاف أن التقدم الإيراني والتخصيب بنسبة 90٪ سيكون خطأ فادحا من جانب إيران ويمكن أن يشعل المنطقة، حسب موقع “المونيتور“.

فيما أكد المسؤولون الأمريكيون أن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران قد قررت تجاوز خط التسليح.

وقال بيل بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية لشبكة سي بي إس: “على حد علمنا، لا نعتقد أن المرشد الأعلى في إيران قد اتخذ قرارًا حتى الآن باستئناف برنامج التسليح الذي نحكم أنه تم تعليقه أو إيقافه في نهاية عام 2003”.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إيران بزيادة شحنات الأسلحة إلى سوريا، وقال: “على مدى الأشهر الستة الماضية ، أرسلت إيران طائرات إلى سوريا أسبوعيًا ، لتسليم أسلحة لاستخدامها في الإرهاب”.

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وهدد جالانت بمزيد من الضربات الإسرائيلية داخل سوريا لكبح الوجود الإيراني، وصرح: “على النظام السوري أن يدرك أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيرد بقوة على أي هجمات تنطلق من أراضيه”.

وأضاف: “لن نسمح لإيران بإقامة قوة عسكرية في سوريا أو بناء طريق سريع لإيصال أسلحة متطورة إلى لبنان”.

وشنت إسرائيل عددا من الضربات الجوية داخل سوريا في الشهر الماضي ، من بينها غارة يوم الاثنين استهدفت حلب.

تنامي العلاقات اليونانية الإسرائيلية

أشاد غالانت بالعلاقات الأمنية بين إسرائيل واليونان، وأشار على وجه التحديد إلى التعاون بين الجانبين الذي بدأ في أبريل الماضي عندما أحبط جهد مشترك ما سماها “مؤامرة إيرانية مزعومة لمهاجمة منزل يهودي في حاباد في أثينا”.

وقال الوزير إن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل واليونان أدى إلى اعتقال عميلين باكستانيين تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني، وأضاف: “ليس هذا هو الهجوم الوحيد الذي تم منعه.. في الواقع ، شنت إيران حملة إرهابية عالمية تحت القيادة المباشرة لزعيمها “.

وأشار جالانت إلى أن إسرائيل حددت أنشطة ما سماه الإرهاب الإيراني ليس فقط في اليونان ولكن أيضًا في ألمانيا وقبرص ودول أخرى.

وصل جالانت صباح الخميس إلى أثينا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع باناجيوتوبولوس وغيره من كبار المسؤولين الأمنيين اليونانيين. وبعد أثينا ، من المتوقع أن يسافر جالانت إلى نيقوسيا لعقد اجتماعات مماثلة.

وتأتي زيارة جالانت لليونان وقبرص على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران.

وأمس الخميس، تحدثت تقارير عن أن الهجوم على مطار حلب في سوريا يوم الاثنين الماضي ، المنسوب لإسرائيل ، تضمن لأول مرة هجوماً على بطاريات إيرانية مضادة للصواريخ ومنشآت حساسة لحزب الله.

على مدى العقد الماضي ، استثمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الكثير من الجهد في إقامة تحالف استراتيجي ثلاثي مع اليونان وقبرص. تأسس هذا التحالف على اكتشاف رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​وعلى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المشترك بين شرق المتوسط.

ويركز هذا التحالف بشكل أساسي على الطاقة لكنه يعالج أيضًا التهديدات الأمنية المشتركة ، ويحارب الإرهاب الإقليمي والسياحة. والدول الثلاث ، إلى جانب فلسطين والأردن ومصر وإيطاليا وفرنسا ، هي أيضًا أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة.

على هذا النحو ، يجتمع وزراء الخارجية الثلاثة ووزراء الطاقة الثلاثة على أساس منتظم. التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في 31 مارس الماضي في نيقوسيا.

صرح الوزراء الثلاثة في الاجتماع، بأن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يوفر ممر طاقة رئيسيًا إلى أوروبا من خلال كابل كهربائي مخطط يربط شبكات الكهرباء في بلدانهم وخط أنابيب محتمل للغاز الطبيعي.

كما طلب كوهين من نظيريه العمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وكثيرا ما تجري الدول الثلاث مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أخرى. في منتصف مارس ، أطلقت القوات الجوية والبحرية من اليونان والولايات المتحدة وإسرائيل وقبرص وإيطاليا وفرنسا مناورة عسكرية كبيرة استمرت أسبوعين في شرق البحر المتوسط ​​بين الساحل الإسرائيلي وجزيرة كريت اليونانية. كان يطلق على التدريبات اسم نوبل دينا.

ولتعزيز الجانب الأمني ​​للتحالف ، وقعت إسرائيل في 10 أبريل الماضي، صفقة دفاعية كبيرة مع اليونان لتزويدها بصواريخ سبايك المضادة للدبابات بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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