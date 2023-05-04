الخميس, مايو 4, 2023
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ما هي مخاطر استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية؟

بمجرد أن يصل المنتج إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، فإنه لا يكون بنفس الفعالية ويمكن أن يسبب لك العدوى على سبيل المثال

كتب ايمان الباجي
ما هي مخاطر استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية؟ watanserb.com
مستحضرات تجميل
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وطن– إن استخدام منتجات أو مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية يمكن أن يكون ضارًا جدًا لبشرتك ولشعرك،  ولصحتك بشكل عام. 

كيف تعرف إذا انتهت صلاحية أحد منتجات التجميل؟

يختلف العمر الافتراضي لمنتجات التجميل من منتج إلى آخر، ولكن معظمها لها تاريخ انتهاء صلاحية مذكور على العبوة.

يشير هذا التاريخ إلى الفترة التي يظل فيها المنتج مستقرًا وفعالًا. بعد هذه الفترة، قد يبدأ المنتج في التدهور، ويفقد فعاليته، ويصبح أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، وفقا لما أوردته مجلة “bestlife” الأمريكية.

مخاطر استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

تراكم الحبوب أو رد فعل تحسسي

تقول أخصائية الأمراض الجلدية جانيت جراف إن منتجات التجميل منتهية الصلاحية يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية، خاصة إذا تم تركيبها بمكونات معروفة بمسببات الحساسية أو المهيجات.

ما هي مخاطر استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية؟

يحدث هذا عادةً لأن “المكونات النشطة وغير النشطة تتحلل بمرور الوقت، ويمكن أن تتغير تركيبتها الكيميائية لتسبب تهيجًا أو تفاعلات حساسية.”

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يمكن أن تسبب هذه التغييرات في التركيب الكيميائي التهاب، وطفح جلدي، وتهيج، وظهور حب الشباب.

حروق الشمس

إن استخدام واقي الشمس بعد تاريخ إنتهاء صلاحيته يضر كثيراََ ببشرتك.

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على موقعها الإلكتروني من أن واقيات الشمس منتهية الصلاحية “لا تقدم أي ضمان بأنها تظل آمنة وفعالة تمامًا بعد تاريخ صلوحيتها.”

العدوى

بمجرد أن يصل المنتج إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، فإنه لا يكون بنفس الفعالية، ويصبح كريم وجهك أو كريم الأساس أكثر عرضة للبكتيريا والميكروبات الأخرى ويمكن أن يسبب لك العدوى.

إن تطبيق منتج ملوث على بشرتك، خاصة إذا كان لديك حب شباب، يمكن أن يعني ذلك وجود عدوى محتملة.

يقول الخبراء إنه يجب توخي الحذر الشديد مع الماسكارا وكحل العيون، فمثل هذه المنتجات يمكن أن تسبب  مشاكل في الرؤية.

ما الحل؟

جميع منتجات التجميل لها مدة صلاحية. وبشكل عام، يجب تخزين منتجات العناية بالبشرة عالية الجودة في درجة حرارة الغرفق وقد يكون من الأفضل حفظ بعض منتجات العناية بالبشرة التي لا تحتوي على مواد حافظة في الثلاجة.

من الأفضل حفظ بعض منتجات العناية بالبشرة التي لا تحتوي على مواد حافظة في الثلاجة

قد تحتوي بعض المنتجات على مواد كيميائية ومكونات ضارة يمكن أن تلوث التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح (مثل مزيل طلاء الأظافر، على سبيل المثال). لذا تأكد من قراءة أي معلومات ذات صلة على العبوة.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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