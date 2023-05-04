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فيديو صادم لمضاربة عنيفة بين دبلوماسي روسي وآخر أوكراني في تركيا

المشادة العنيفة التي جمعت أعضاءًا من الوفدين الروسي والأوكراني في تركيا، أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها الكثيرون ترجمة لواقع الصراع المحتدم في جبهات الحرب بين الدولتين

كتب خالد السعدي
مضاربة بين دبلوماسي أوكراني وروسي watanserb.com
دبلوماسي روسي يتعرض للضرب من آخر أوكراني خلال القمة البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود
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وطن – مضاربة عنيفة في العاصمة التركية، أنقرة، على هامش قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود كان طرفاها عضو الوفد الروسي، فاليري ستافيتسكي، مع نظيره عضو الأوكراني، وسط حالة من الذهول لما حصل بينهما

دبلوماسي أوكراني يعتدي على نظيره الروسي

وأظهر مقطع فيديو متداول، عضو الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لتعاون دول البحر الأسود، فاليري ستافيتسكي، يتعرض لاعتداء من عضو في الوفد الأوكراني، بعدما قام بسحب العلم الأوكراني من يديه بطريقة مستفزة.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت وسائل إعلام روسية أنه خلال كلمة رئيسة الوفد الروسي، رئيسة لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدني، أولغا تيموفيفا، وقف أعضاء الوفد الأوكراني خلفها ورفعوا أعلامهم، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان التركي للتدخل الفور لتطويق الموقف، بعد مهاجمتهم من قبل أحد أعضاء الوفد الروسي.

وخاطب رئيس البرلمان التركي الجميع قائلا “أيها الرفاق، لا يمكن القيام بهذه التصرفات بأي حال من الأحوال! لا، لن أسمح بذلك! في برنامج عملنا. أعلن استراحة. أولئك الذين يتدخلون في اجتماعنا سيتم إخراجهم من الغرفة. لا يمكنك أن تتصرفوا هكذا!”.

هذا وكشف مصدر في الوفد الروسي لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، أن “الحادث وقع على هامش (قمة الجمعية). لقد اعتدوا على سكرتير الوفد ستافيتسكي”، مشيراً إلى أن الضحية يتلقى مساعدة طبية، وأن السفارة الروسية تحقق في الأمر.

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إلى ذلك وفي سياق متصل، فقد أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن اجتماعا على مستوى الوفود الفنية لمناقشة صفقة الحبوب سيعقد في اسطنبول يوم، الجمعة.

وأكد أكار “بعد هذا الاجتماع، يمكننا الأسبوع المقبل التحدث عن اجتماع على مستوى نواب الوزراء”. وحدد أن كلا الاجتماعين سيعقدان في اسطنبول.

وفي وقت سابق، تحدث أكار عن اجتماع للوفود التركية والروسية والأوكرانية على مستوى نواب وزير الدفاع المزمع عقده في 5 مايو في اسطنبول لمناقشة تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو/أيار الجاري..

انطلاق قمة برلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الخميس، انطلاق أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود.

وفي جلسة الافتتاح، أعرب أمين عام الجمعية عساف حاجييف، عن شكره لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على استضافة القمة.

وقال حاجييف إن منطقة البحر الأسود تتمتع بالأهمية بالنسبة إلى السياسة العالمية باعتبارها “جسرا ونقطة تقاطع بين قارتي آسيا وأوروبا”.

وأوضح أن المنطقة تتمتع بثروات كبيرة من حيث الطاقة وأنها باتت تلفت الانتباه على مستوى العالم خلال الأعوام الأخيرة.

ويُشار أنّ منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، قد تأسست عام 1992، باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا.

المصدرسبوتنيك + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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