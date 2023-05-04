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فضيحة.. الكشف عن موت متحول جنسياً خلال زراعة مهبل لتسهيل الجماع باستخدام أجزاء من القولون!

عنوان فرعي : الدكتور مايكل بيغز لعب مؤخرا دورًا رئيسيًا في كشف الفضيحة التي حدثت في عيادة تافيستوك للنوع الاجتماعي في لندن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تجربة تغيير جنس الطفل كامل watanserb.com
موت متحول جنسياً خلال زراعة مهبل

وطن- وثقت مقالة طبية تم كتابتها عام 2016 حالة الموت المأساوي لأحد المشاركين في دراسة هولندية أساسية تي تستند إليها تجربة تغيير جنس الطفل بالكامل إلى أن كبت سن البلوغ كان السبب في وفاة الشاب.

ووفقا لما نقله موقع “ذا بوست ميلنيل” فإن الحالة هي حالة رجل يبلغ من العمر 18 عامًا تم تحديد هويته من قبل الباحثين الهولنديين وتم منع بلوغه من قبل الباحثين الهولنديين في مرحلة مبكرة جدًا ، مما يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من أنسجة القضيب التي يستخدمها الجراحون لإنشاء “المهبل الجديد”، لذلك ، كان من الضروري إجراء أكثر خطورة باستخدام جزء من أمعاء المريض ، مما أدى إلى التهاب اللفافة الناخر المميت.

وتبدأ المقالة التي تم الكشف عن محتواها وكتبت بقلم Negenborn et al ، بالقول إن “غياب المهبل الوظيفي له تأثير سلبي على نوعية الحياة (الجنسية) للنساء (المتحولات جنسيًا)” ويوضح أنه تم وصف العديد من العمليات الجراحية للمهبل بـ ” إعادة الإعمار “في هؤلاء المرضى.

أعضاء تناسلية غير مكتملة

وبحسب المقالة، وصفت المريضة بأنها “صحية” تبلغ من العمر 18 عامًا والتي كانت جراحة رأب المهبل القياسية “غير مجدية” بالنسبة لها بسبب وجود أعضاء تناسلية غير مكتملة نتيجة لكبت البلوغ المبكر.

وأكدت المقالة أنه في هذه المرحلة أن “النساء المتحولات جنسيًا اللواتي يعانين من اضطراب الهوية الجنسية المبكر، ويعالجن بهرمونات قمع البلوغ ، يبلغن عن مشاكل سلوكية وعاطفية أقل ويحسن الأداء العام”.

وبحسب ما ورد، بدأت المضاعفات الكبيرة في غضون 24 ساعة من الجراحة ، وتم تأكيد التهاب اللفافة الناخر في الأيام التالية، وأنه على الرغم من الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية عن طريق الوريد و “التنظير الجراحي المتكرر” ، أصيب المريض الذي كان يتمتع بصحة جيدة في السابق بفشل عضوي متعدد ومات.

حق المرضى بمعرفة نتائج العملية

ونوه الموقع إلى أنه بعد هذه الرواية المروعة لوفاة شاب بلا داع ، يؤكد الباحثون للقارئ أن “إعادة بناء المهبل” لها “تأثير إيجابي” على نوعية حياة “النساء غير المتحولات جنسيًا والمتحولات جنسيًا” ، لكنهم يحذرون من أن “الأطباء ويجب أن يكون المرضى على دراية بالمضاعفات الخطيرة التي قد تنشأ “.

وكشف تحقيق في وفاة الشاب أن سلالة E-Coli القاتلة على الأرجح جاءت من أمعاء المريض نفسها ، وليس من مكان المستشفى ، مما يعني أن جراحة تجميل المهبل الأكثر خطورة والضرورية بسبب كبت سن البلوغ المبكر تسببت في الوفاة بشكل شبه مؤكد.

عالم الاجتماع البريطاني مايكل بيغز كشف الفضيحة

وتحدث الدكتور مايكل بيغز ، عالم الاجتماع الذي لعب دورًا رئيسيًا في فضح الفضيحة التي تكشفت في عيادة تافيستوك للنوع الاجتماعي التي سيتم إغلاقها قريبًا في لندن ، عن هذه الحالة المأساوية في مقابلة أجريت مؤخرًا على بودكاست Wider Lens.

ولاحظ “بيغز” أنه في حين أن قمع سن البلوغ المبكر للأولاد الذين يعانون من خلل النطق الجنسي في مرحلة الطفولة له ميزة خلق مظهر أكثر أنوثة في مرحلة البلوغ ، فإن العيب الرئيسي هو أن القضيب لا يزال يمثل الصبي الصغير مما يجعل عملية تجميل المهبل أكثر خطورة.

وأوضح بيغز: “بدلاً من استخدام أنسجة القضيب ، سيتعين عليهم استخدام بعض القولون”. “الآن بالطبع ، هذا يعني فتح أمعائك ، ومن الواضح أن هذا أكثر خطورة بكثير لأنه عندئذ يكون لديك موقع مختلف وبالطبع تكون الأمعاء أيضًا فوضوية.”

ومضى “بيغز” ليقول إن الفريق الهولندي لا يعترف بأن وفاة الشاب لم تكن بسبب عدوى عشوائية في المستشفى ، بل كانت نتيجة غير مباشرة لقمع سن البلوغ.

نجمة تلفززيون الواقع جاز جينينغز واجهت مشكلة مشابها

ولفت الموقع إلى أن نجمة برنامج تلفزيون الواقع I Am Jazz جاز جينينغز، واجهت مشكلة مماثلة عندما حان وقت الجراحة التناسلية، حيث كان تجينينغز طفلاً غير ممتثل لنوع الجنس بشكل كبير ومن شبه المؤكد أنه كبر ليصبح رجلًا مثليًا ولكن تم نقله بدلاً من ذلك في سن مبكرة جدًا.

كما تم حظر سن البلوغ لجينينغز في وقت مبكر جدًا مما يعني أن رأب المهبل القياسي لم يكن ممكنًا، مما تطلب ثلاث عمليات جراحية تصحيحية ، ولا يزال يكافح في عالم المواعدة ، ولم يختبر النشوة الجنسية أبدًا.

من جانبه، قال الدكتور مارسي باورز ، جراح جينينغز ورئيس الجمعية المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسياً ، إن جميع الأولاد الذين تم حظر سنهم في سن البلوغ مبكرًا لن يشعروا أبدًا بالنشوة الجنسية ، وهو ما يلقي بالتأكيد بظلال من الشك على استنتاج الباحث الهولندي بأن “إعادة بناء المهبل تأثير إيجابي على نوعية الحياة لدى النساء (المتحولات جنسيًا) “.

المصدرذا بوست ميلنيل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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