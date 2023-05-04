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“تخفّوا بملابس نساء وزيّ رجال دين” .. شاهد كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى نابلس

اغتالت القوات الإسرائيلية الخاصة المقاومين حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر وهم منفذو عملية الأغوار قبل حوالي شهر

كتب أنس السالم
لحظة تسلل القوات الإسرائيلية الخاصة للبلدة القديمة في نابلس watanserb.com
لحظة تسلل القوات الإسرائيلية الخاصة للبلدة القديمة في نابلس
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وطن – وثقت كاميرات المراقبة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، لحظة تسلل عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة بزيّ مدني، لتنفيذ عملية اغتيال 3 مقاومين، يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق نار قبل حوالي شهر في الأغوار، ادت لمقتل 3 مستوطنات.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو من عدة كاميرات مراقبة، يظهر أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت صباح الخميس، إلى البلدة القديمة في مدينة نابلس، وبعضهم كان يتخفى بزيّ نساء محجبات، وآخرون بملابس رجال دين، وبعضهم تخفّى بملابس عمال نظافة .

ويلاحظ على افراد القوة الخاصة حملهم حقائب يبدو أن بداخلها أسلحتهم التي استخدموها في الاشتباك مع المقاومين بعد حصارهم في المنزل، إضافة لظهور الكلب البوليسي الذي اعلن جيش الاحتلال انه قتل برصاص أحد المقاومين خلال تبادل إطلاق النار .

كتائب القسام تتبنى عملية الأغوار ومنفذيها

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن شهداء نابلس الثلاثة الذين ارتقوا صباح اليوم من مقاوميها، ونفذوا عملية الأغوار قبل نحو شهر وقتلت فيها ثلاث مستوطنات في 7 أبريل الماضي.

وزفت الكتائب في بيان المقاومين حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، وقالت إنهم منفذي عملية الأغوار ردًا على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

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حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر منفذو عملية الأغوار
حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر منفذو عملية الأغوار

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن اغتيال مقاومَين نفذا عملية الأغوار قبل نحو شهر، وثالث بزعم مساعدتهما، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء عبارة عن أشلاء قطعت رؤوس بعضهم. بينما قال أحد اقرباء الشهيد ابراهيم جبر إنه تم استهداف المنزل بطائرات درون انتحارية.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الحداد والإضراب حدادا على أرواح شهداء المحافظة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال.

إشادة إسرائيلية باغتيال المقاومين.. ومقتل كلب بوليسي 

وأشاد وزراء وأعضاء كنيست بالعملية في نابلس ودعوا لتشديد القبضة الأمنية ضد الفلسطينيين بحجة محاربة ما اسموه “الإرهاب”، فيما قال وزير جيش الاحتلال يؤآف غالانت إن ما اسماها اليد الطويلة لجيشه ستصل إلى كل إرهابي. وفق تعبيره

وأعلن جيش الاحتلال مقتل “كلب عسكري مدرب” يتبع لقوات اليمام الخاصة خلال العملية في نابلس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ الكلب أنقذ حياة جندي كاد أن يصاب برصاص أحد المقاومين عن بعد أمتار بعدما اقترب من المنزل الذي تم محاصرته.

وقالت مصادر محلية إنّ أحد الشهداء أصيب برصاصة مباشرة في رأسه بعدما أطلق النار على جندي ما أدى حينها لمقتل الكلب، فيما لا يعرف مصير الجندي الذي أطلق جندي آخر برفقته النار على الشهيد حين كان مصابًا ويدافع عن نفسه حتى الرمق الأخير.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنّ قرابة 200 جندي شاركوا في عملية نابلس اليوم.

المصدرمتابعات وطن - مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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