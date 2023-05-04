احذر..4 أشياء لا يجب أن تكون في حمامك عندما يأتي ضيوف

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وطن- عندما يأتي الضيوف لزيارتكِ للمرة الأولى قد يرغبون في وقت ما باستخدام الحمام.

وهناك أمور ينتبهون لها بشكل تلقائي دون قصد، إلا أن هذه الأمور تحدد على الفور إذا كانوا يشعرون بالراحة في ضيافتكِ أم لا.

لخلق أجواء مريحة ورائعة لضيوفك في هذه المساحة الصغيرة، كشفت مجلة “bestlife” الأمريكية عن مجموعة من الأشياء من الضروري التخلص منها عندما يزورك شخص ما ويرغب في إستخدام الحمام.

المناشف المتسخة



تأكد من إزالة أي مناشف أو ملابس مستعملة وقم إما بتشغيل حمولة سريعة من الغسيل أو تخزينها في سلة أو سلة بعيدًا عن الأنظار.

وحتى إذا لم تكن مناشفك متسخة في حد ذاتها، فلا يزال من الأفضل استبدالها بمنشفة جديدة للضيوف، سواء مناشف اليد أو مناشف الجسم.



المنتجات القديمة أو منتهية الصلاحية

ليس من الجيد إعطاء الضيوف منتجات شبه فارغة أو منتهية الصلاحية مثل الصابون أو المستحضر. ينصح دائما بإعطائهم شيء جديد ونظيف.

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إذا كنت تستقبل ضيوفًا طوال الليل، يقترج الخبراء وضع فرش أسنان جديدة ومعجون أسنان وغسول فم ومزيل مكياج وشامبو وبلسم وغسول للجسم.

وإذا كان هناك أي شيء خاص لا تريد أن يستخدمه الضيوف مثل كريم العين المفضل لديك، فتأكد من إزالته.

الأدوية

الأدوية تعبر من الأشياء الخاصة. لذلك، من الأفضل وضعها بعيدًا حتى لا يشعر الضيوف بالحرج وكأنهم يغزون مساحتك الشخصية.

القمامة

القمامة الممتلئة أو المتدفقة يمكن أن تجعل ضيوفك يشعرون بعدم الارتياح وتعطي انطباعًا بأنك لا تقوم دائما بتنظيم حمامك.