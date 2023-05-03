ماتت في الحال.. فيديو مروع لسقوط امرأة من مصعد مطار دولي

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وطن- لقيت امرأة إندونيسية مصرعَها بطريقة مروّعة، بعد سقوطها داخل مصعد في مطار دولي بإندونيسيا.

وعثر عمال أحد مطارات أندونيسيا على جثة سيدة متوفاة، بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل نظام المصاعد.

إندونيسية تلقى حتفها بعد سقوطها من المصعد

ووفق تقرير لشبكة “cnn” الأمريكية باللغة الإندونيسية، فإنّ السيدة سقطت من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ، الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل.

وعثر موظفو المطار على جثة عائشة سينتا ديوي (38 عاماً)، بعد ثلاثة أيام على سقوطها.

وقال المتحدث باسم المطار، إنّ المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه ولم يكن متضرراً.

Buntut dari seorang wanita yang sempat dinyatakan hilang di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, namun akhirnya ditemukan telah tewas membusuk di bawah lift bandara membuat Ditjen Perhubungan Udara berikan surat teguran pada manajemen Bandara Kualanamu. https://t.co/ns6OyEQSsE pic.twitter.com/okbvkYPVI4 — CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) May 1, 2023

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وأوضح أنّه “عند فحص المصعد كان يعمل بشكل طبيعي دون أي مشاكل. ولم يعثر الضباط على ضحايا ولا علامات على وقوع حادث”.

وأضاف أنه تلقّى بلاغًا من الأسرة بشأن اختفاء الضحية، يوم 24 أبريل الماضي. واستجابت إدارة المطار على الفور ورافق العائلة فريق لإجراء تفتيش.

ثم تقدّمت أسرة الضحية بطلب لمشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، ليظهر من لقطات كاميرات المراقبة أنّ الضحية دخلت منطقة المطار عبر ساحة انتظار السيارات.

وأظهرت لقطات الكاميرا اللحظات الأخيرة للسيدة “ديوي” قبل سقوطها المميت من المصعد في مطار “كوالانامو” في ميدان، شمال إندونيسيا، في 24 إبريل الماضي.

وبحسب اللقطات المنشورة، فقد دخلت السيدة المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني.

وقفت، وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها.

وبحسب “سي إن إن”، بناء على لقطات كاميرات المراقبة، أخذت الضحية المصعد بمفردها إلى الطابق الثاني، وبعد أن اكتشفت أن المصعد معطّل اتصلت بابن أخيها لتخبره أنها محاصرة.

وحاولت فتح باب المصعد بيدها اليسرى، ولكنها سقطت فجأة إلى الطابق الأرضي.

لم يعثر عليها إلا بعد تعفن جثتها وظهور رائحة كريهة

وكانت أسرة الضحية قد أبلغت مطار كوالانامو الدولي بشأن الضحية المفقودة. إلا أنه لم يتمّ العثور على جثة الضحية إلا يوم الخميس (27/4) ليلاً بعد شمّ رائحة كريهة.

ألقى شقيقها، رجا حسيبوان، باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد.

وقال: “هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه، معايير السلامة؟”، وأضاف “كانت استجابة الموظفين غير مرضية للغاية”.

واستجوبت الشرطة 12 شاهداً من ضباط المطار وأفراد الأمن، في قضية وفاة المرأة في مطار كوالانامو الدولي شمال سومطرة.

ومن أبرز حالات حوادث المصاعد هو فشل المصعد في الهبوط بشكل صحيح على مستوى الأرض، مما يؤدي لترك مساحة بين عربة المصعد وأرضية المبنى. وذلك قد يعرّض الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحوادث خطيرة.

ومن أخطر حوادث المصاعد على الإطلاق هي السقوط في بئر المصعد، وقد تحدث لعدة أسباب كتعطل معدات المصعد، مما يؤدي إلى فشل وصول المصعد، وقد تسبّب تلك الحادثة إصابات خطيرة تعتمد على مدى ارتفاع الشخص عند سقوطه.