الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذّر منه ويطالب بوقفه ويكشف أموراً كارثية ستحدث

وطن – كشف جيفري هينتون الملقب بـ «الأب الروحي للذكاء الاصطناعي» بعد استقالته من شركة Google، معلومات خطيرة عن الذكاء الإصطناعي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيضر بالبشرية، وطالب بإيقاف هذه التقنية.

في مقابلةٍ مع صحيفة “New York Times” أبدى جيفري هينتون ندمه على عمله، قائلا إنه ترك عمله في Google لكي يتحدث بحرية عن تقنية الذكاء الإصطناعي دون التأثير على الشركة.

وجاء ترك هينتون منصبه في (Google) بعد مسيرة مهنية استمرت عقدا من الزمن، في وقت يشتد فيه السباق لتطوير روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل “بارد شات بوت” (Bard chatbot) من غوغل، و”شات جي بي تي” (ChatGPT) من شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI).

وعقب نشر مقابلته مع “نيويورك تايمز” الاثنين، غرد هينتون أنه غادر غوغل حتى يتمكن من “التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي دون التفكير في كيفية تأثير ذلك على غوغل”.

وأضاف جيفري أن “غوغل تصرفت بمسؤولية كبيرة”.

وقال هينتون إنه قلق من أن تؤدي منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى نشر معلومات وصور ومقاطع فيديو مزيفة عبر الإنترنت، وألا يتمكن الجمهور من تحديد الصحيح من المزيف.

وتحدث أيضا عن كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي نهاية المطاف القضاء على العمالة البشرية، بما في ذلك المساعدون القانونيون والمترجمون والمساعدون، وهو ما يشكل مصدر قلق للعديد من منتقدي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023