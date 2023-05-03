الأربعاء, مايو 3, 2023
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الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذّر منه ويطالب بوقفه ويكشف أموراً كارثية ستحدث

قال هينتون إنه غادر غوغل حتى يتمكن من "التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي دون التفكير في كيفية تأثير ذلك على غوغل"

كتب أنس السالم
جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي watanserb.com
جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي
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وطن – كشف جيفري هينتون الملقب بـ «الأب الروحي للذكاء الاصطناعي» بعد استقالته من شركة Google، معلومات خطيرة عن الذكاء الإصطناعي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيضر بالبشرية، وطالب بإيقاف هذه التقنية.

في مقابلةٍ مع صحيفة “New York Times” أبدى جيفري هينتون ندمه على عمله، قائلا إنه ترك عمله في Google لكي يتحدث بحرية عن تقنية الذكاء الإصطناعي دون التأثير على الشركة.

وجاء ترك هينتون منصبه في (Google) بعد مسيرة مهنية استمرت عقدا من الزمن، في وقت يشتد فيه السباق لتطوير روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل “بارد شات بوت” (Bard chatbot) من غوغل، و”شات جي بي تي” (ChatGPT) من شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI).

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر منه! 

وعقب نشر مقابلته مع “نيويورك تايمز” الاثنين، غرد هينتون أنه غادر غوغل حتى يتمكن من “التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي دون التفكير في كيفية تأثير ذلك على غوغل”.

وأضاف جيفري أن “غوغل تصرفت بمسؤولية كبيرة”.

جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي
جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي حذر من مخاطره ودعا لوقفه

وقال هينتون إنه قلق من أن تؤدي منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى نشر معلومات وصور ومقاطع فيديو مزيفة عبر الإنترنت، وألا يتمكن الجمهور من تحديد الصحيح من المزيف.

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وتحدث أيضا عن كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي نهاية المطاف القضاء على العمالة البشرية، بما في ذلك المساعدون القانونيون والمترجمون والمساعدون، وهو ما يشكل مصدر قلق للعديد من منتقدي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

السابق ليس أخطر ما يخشاه جيفري، بل قال إن الذكاء الاصطناعي بات أقرب من أي وقت مضى لتطوير نفسه وربما الخروج عن سيطرة المبرمجين البشريين الذين يتحكمون فيه ثم سيحكم نفسه بنفسه ويفرض سيطرته بالكامل على قطاعات كان يتعامل معها مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والمرور والترفيه وغيرها مما قد يؤدي في النهاية لأمور كارثية.

300 مليون وظيفة بدوام كامل يمكن أن تتأثر بأنظمة الذكاء الاصطناعي

وأصدرت مؤسسة “غولدمن ساك” (Goldman Sachs) تقريرا يقدر أن 300 مليون وظيفة بدوام كامل يمكن أن تتأثر بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشمل العاملين القانونيين والإداريين، رغم أن مستوى هذا التأثير قد يختلف.وفق “الجزيرة

ويتزايد القلق أيضا بين مهندسي البرمجيات الذين يخشون أن يتم استبدال وظائفهم بالذكاء الاصطناعي.

وقال جيف دين، كبير العلماء في غوغل، في بيان لموقع “بيزنس إنسايدر” (Business Insider) “لقد حقق جيف اختراقات علمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن نقدر مساهماته التي استمرت 10 سنوات في غوغل”.

المصدرNew York Times - الجزيرة - وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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