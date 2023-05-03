الأربعاء, مايو 3, 2023
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رياضة

أنشيلوتي ينتقد تصرف نجوم ريال مدريد بعد خسارتهم أمام سوسيداد

أنشيلوتي: محناهم الهدف الأول ثم صار كل شيء بشكل خاطئ في المباراة

كتب فارس أبو شيحة
تعليق أنشيلوتي watanserb.com
تعليق أنشيلوتي
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وطن- علق المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على خسارة ريال مدريد القاسية على ميدان منافسه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم.

وفشل حامل اللقب السابق ريال مدريد (الملكي)، في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، الذي يقترب خطوة من حسم الصراع على لقب “الليغا”.

تعليق أنشيلوتي على خسارة ريال مدريد

وقال المدرب الإيطالي أنشيلوتي، على خسارة ريال مدريد أمام سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ” لقد قمنا بتمرير الكرة كثيراً إلى الخلف “كورتوا”، لا أحب أن يكون كورتوا هو محور الفريق. كما وسنقوم بإصلاح هذه المشكلة في المباريات القادمة”.

وتابع أنشيلوتي ، ” نحن نعتمد بشكل كبير على كورتوا في الدفاع، أنا لا أحب ذلك. هذا يجب أن يتغير..”.

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كما وأضاف، ” البطاقة الحمراء على كارفاخال؟ لقد لمس الكرة، علينا تحسين وتجنب الأخطاء التي ارتكبناها في الآونة الأخيرة، ونريد الفوز بنهائي الكأس والاستمرار بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا”.

وختم الإيطالي أنشيلوني مدرب ريال مدريد حديثه ، ” لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، ثم محناهم الهدف. وصار كل شيء بشكل خاطئ خلال بقية المباراة”.

خسارة ريال مدريد أمام سوسيداد

وتلقى فريق ريال مدريد الخسارة السابعة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد. بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وشهدت المباراة طرد نجم ريال مدريد داني كارفاخال، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

 

وبتلك الخسارة أصبح ريال مدريد مهدد بفقدان وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من قبل جاره أتلتيكو مدريد. بفارق نقطتين في حال فوزه في المباراة القادمة على قادش، الأربعاء.

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

يذكر بأن فريق برشلونة في حال تمكن من تحقيق الانتصار في الجولة ال34 القادمة على منافسه إسبانيول، الأحد، سيُتوج بلقب الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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