هل يمكن أن يساعد خل التفاح في إنقاص الوزن؟.. تعرف على الإجابة بنفسك

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وطن- خل التفاح غني بالعديد من العناصر الغذائية الخاصة وقد كشف الخبراء أنه يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن. كما أن للمنتج بعض الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.

يحتوي خل التفاح على البروبيوتيك الطبيعي بسبب عملية التخمير والتي يتم الترويج لها على أنها مفيدة لصحة الأمعاء، ولكن الأبحاث الداعمة قليلة في الواقع.

ما هي الفوائد الصحية لخل التفاح؟

حمض الخليك هو العنصر النشط الرئيسي في خل التفاح وفي أنواع أخرى من الخل، وقد ارتبط بنتائج صحية إيجابية مثل تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.



علاوة على ذلك، كشفت دراسة أن استهلاك خل التفاح قد يساعد أيضًا في خفض الكوليسترول خاصةً لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

الخل غني أيضًا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن أساسية لصحة الجسم ووظيفة الأعضاء السليمة.

كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من خلايا الدم لمنع أو تقليل الإصابة بالأمراض.



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هل يمكن أن يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن؟

خل التفاح مرتبط أيضًا بالمساعدة في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أن تناول الخل يمكن أن يمنع السمنة عن طريق تحسين مشاكل التمثيل الغذائي والالتهابات.

من جهتها، تقول الدكتوراة في جامعة نيويورك، ليزا يونغ:”إن الخل ثبت أيضًا أنه يزيد من الشعور بالامتلاء والذي بدوره يمكن أن يقلل الشهية”.

كما تقول إن الكمية المقترحة من خل التفاح التي يجب تناولها يوميًا يجب ألا تزيد عن ملعقتين كبيرتين.

كما أشارت الدكتورة إلى أن تناول خل التفاح مع الوجبات قد يساعد أيضًا في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين ، مما قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن.

ومع ذلك، بسبب حموضته العالية، يمكن لخل التفاح أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت ويجب تخفيفه بالماء.