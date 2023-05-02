هذه الروائح تجعلك أكثر جاذبية

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وطن- يمكن للروائح التي نضعها على أجسامنا أن تلعب دورًا كبيرًا في خلق إحساسًا بالراحة أو الإطمئان، في حين أن البعض الآخر قد يثير مشاعر أكثر إثارة أو تنشيطًا.



وفي هذا السياق، كشفت مجلة “باست لايف” الأمريكية عن 4 أجمل وأقوى روائح يمكنها أن تشكل تأثيراً سحرياً على من حولك.

الفانيليا

هناك الكثير من الأبحاث التي تشير إلى أن الروائح يمكن أن تؤثر على مشاعر المرء.

والفانيلا خاصة ترتبط بذكريات الطفولة السعيدة وتتمتع بجوانب قوية وتنتج الشعور بالسعادة عالمياً.



في الواقع، أشارت دراسة أجريت عام 1994 إلى أن أعراض القلق قد انخفضت عندما تم إعطاء مرضى التصوير بالرنين المغناطيسي القليل من الفانيليا.

هذه الرائحة يمكن أن تخلق إحساسًا بالراحة والدفء وهي مشاعر مهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بالانجذاب والعلاقات.

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المسك

الروائح الدافئة مثل أخشاب الصندل والباتشولي يمكن أن تجعلك تبدو “مرتاحًا ومريحًا” وهو ما يجده كثير من الناس جذابًا.

وغالبًا ما يستخدم خشب الصندل في المنتجعات الصحية واستوديوهات اليوجا، لأنه يمكن أن يخلق مشاعر مهدئة.



ومن ناحية أخرى، يمكن للروائح المسكية التي تحتوي على مكونات غير عادية مثل الفلفل الأسود أو الشاي يمكن أن تخلق بشكل مدهش إحساسًا بالفضول.

الحمضيات

إذا كنت ترغب في الظهور بمظهر حيوي في موعد غرامي، فمن المعروف أن الروائح التي تحتوي على روائح الحمضيات يمكن أن تثير جميع الحواس بسهولة وتميل بالتالي إلى زيادة الجاذبية.



وتعتبر روائح الحمضيات وخاصة البرتقال مصدر إلهام للبهجة. فهي توفر إحساسًا بالانتعاش والحيوية وهو ما يزيد من الجاذبية.

لافندر

عادةََ ما ترتبط رائحة اللافندر بالاسترخاء، ويمكن أن نجدها في المنتجعات الصحية أو في الشموع المعطرة المخصصة لمساعدتك على النوم.

عندما نستنشق هذه الرائحة، يمكن أن يتسبب ذلك في إنتاج الدماغ لناقلات عصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تعمل على تنظيم الحالة المزاجية وتحفيز الاسترخاء.

وعندما يشعر الناس بالهدوء والراحة، يمكن أن يجعلهم ذلك يبدون أكثر جاذبية.

الزهور

غالبًا ما تُعتبر الروائح الزهرية مثل الليلك رومانسية وأنثوية، كما يقال إنه وقع إستخدامها لعدة قرون كمنشط جنسي.

كما وجدت دراسة عام 2020 أن “85 في المائة من الرجال يعترفون بأنهم أكثر انجذابًا إلى النساء اللواتي يضعن عطر” زهري “.