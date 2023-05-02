الثلاثاء, مايو 2, 2023
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حياتنا

هبة عبوك بملابس بحر فاضحة جدا ومؤخرة مكشوفة بشكل كامل (شاهد)

تباهت هبة عبوك التي لا تزال قيد الانفصال عن أشرف حكيمي بأن طفلهما نعيم هو الذي التقط الصور

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– أثارت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، ضجة بأحدث صورها التي التقطها لها نجلها الأكبر أمين، أثناء قضائهما وقتاً ممتعاً على الشاطئ.

فخورة به

وظهرت هبة عبوك في الصور والمقاطع التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس بحر ذات القطعتين والفاضحة جداً.

وتباهت هبة عبوك التي لا تزال قيد الانفصال عن النجم المغربي أشرف حكيمي، بأن طفلهما نعيم هو الذي التقط الصور.

هبة تقف أمام المرآة لتلتقط الصورة
تبدو زوجة أشرف حكيمي السابقة في أحسن حالاتها

وكتبت هبة التي تنحدر من أصول تونسية، على أحد المقاطع: “صور بواسطة ابني أمين، فخورة جداً به”.

كشفت الممثلة الإسبانية مؤخرتها بشكل فاضح

كما كتبت زوجة أشرف حكيمي السابقة على الصور تعليقاً قالت فيه: “قطع الاتصال مع أطفالي”.

عارية على غلاف مجلة

وسبق أن رفعت هبة مستوى الجرأة إلى أقصاها، حين ظهرت شبه عارية على غلاف مجلة، في أول لقاء بعد انفصالها عن حكيمي.

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حيث أجرت هبة عبوك مقابلة لها مع مجلة ‘Elle‘، تعتبر الأولى منذ ورود نبأ انفصالها عن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، وبعد الكشف عن اتهامه باعتداء جنسي مزعوم. ما دفعها إلى إصدار بيان يفيد بأنّ الاثنين كانا بالفعل في إجراءات الطلاق قبل الإجراءات القضائية لمن لا يزال زوجها.

مقابلة صادقة أطلّت فيها على الغلاف عارية، تغطّي جسدها بفستان دون أن ترتديَه، أكدت فيها هبة عبوك أنها “بخير” رغم أنّ “هناك أياماً لا يكون فيها الأمر كذلك”.

الحذر اختياري

وقالت هبة عبوك التي كانت هادئة ومرتاحة في أول مقابلة بعد الضجة: “عليك أن تعرف كيف تتقبل الضربات وتتخذ القرارات.. حتى وإن كانت أحيانًا معقدة.. وأن تعتاد على المواقف الجديدة… وهذا يمكن أن يزعجك قليلاً”.

دون الرغبة في الحكم على العملية القضائية التي ينغمس فيها شريكها السابق أشرف حكيمي، وأب طفليها، فقد اختارت هبة الحذر.

لكن هبة عبوك أرادت التحدث عن العملية التي يمرّ بها بعد انفصالهما.

اعترفت بأنّ “أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقاً”.

تتحدث هبة عن لحظتها الحيوية الحالية.. وتعترف: “عندما تنفصل، فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئًا مميزًا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدًا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة”.

طبيب نفسي

تابعت: “الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كلّ ما كان عليّ القيام به”.

أكدت هبة أنّ القرار لا يتمّ اتخاذه بسهولة: “هناك قرارات لا يمكن اتخاذها بين عشية وضحاها. بالنسبة لي، إنها فرضية عدم التسرع في لحظات الأزمات. يجب أن تتمّ الأمور بهدوء وبحب”.

لا مشكلةَ لدى هبة في الاعتراف بأنّها “منذ سنوات عديدة” تزور طبيباً نفسياً “مرةً في الأسبوع”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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