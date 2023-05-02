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حياتنا

مفاجأة قضائية لـ دنيا بطمة على صحيفة مغربية رسمية!

سبق أن كشفت شربليتا أنّ محكمة الاستئناف استدعت دنيا بطمة مع شاهدتين من ضمنهما شقيقتها ابتسام

كتب رفيف عبدالله
مفاجأة قضائية لـ دنيا بطمة سيتم نشرها في صحيفة مغربية رسمية! watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– كشفت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، معلومات جديدة حول محاكمة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

براءة!

وقالت “شربليتا” في تغريدة جديدة، إن القضية التي عانت منها دنيا بطمة لسنوات، سيتم تبرئتها منها، في إشارة إلى قضية ” حمزة مون بيبي“.

وأشارت “ملكة الفضائح” إلى أنه سيتم حفظ الملف القضائي الصادر ضد دنيا بطمة منذ سنوات.

وأكدت شربليتا أنه سيتم نشر هذه الأخبار حول تبرئة دنيا بطمة، على الصحيفة الرسمية قريباً.
استئناف

الخبر كما نشرته شربيليتا

وكانت صاحبة الحساب، قد ادعت أنّ محكمة الاستئناف استدعت دنيا بطمة.

وأشارت شربليتا إلى أنّ محكمة الاستئناف استدعت الفنانة المغربية مع شاهدتين، من ضمنهما شقيقتها ابتسام بطمة التي ساعدتها في قضية “حمزة مون بيبي“.

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وقالت شربليتا: “ستتمّ مواجهة الفنانة وشقيقتها والشاهد الآخر، لإصدار الحكم النهائي، والمبرم في القضية التي تتهرب منها دنيا بطمة”.

سعد لمجرد ودنيا

في سياق آخر، وجه الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة إلى بطمة بعد خروجه مؤقتاً من السجن.

وقال سعد في تعليق على الفيديو الذي نشرته بطمة للترويج لأغنيتها الجديدة “زيديني”: “أغنية جميلة، وصوت رائع كالعادة، الله يحفظك يا دنيا”.

وتابع: “جزيل الشكر على الحركة الراقية التي قمت بها”.

رسالة لمجرد لدنيا

هذا وقد طرحت دنيا بطمة أغنيتها الجديدة “زيديني” أخيراً بعدما قامت بتأجيلها 3 أشهر، احتراماً لظروف صديقها الفنان سعد لمجرد وعائلته.

اعتذار لنفسها

وتُوجّه دنيا خلال الأغنية اعتذاراً إلى نفسها على كلّ ما تحملته من معاناة في حياتها، وتعرّضها للخيانة من طرف أشخاص مقربين.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ أغنيتها الجديدة تحمل اسم “زيديني”.

والأغنية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد.

وأشارت بطمة إلى أنها قامت بتصوير الأغنية على طريقة “الفيديو كليب”، داخل أحد استديوهات مدينة الدار البيضاء.

وذكرت أنّ التصوير تحت إشراف علاء الدين الرايس. وبالاستعانة بطاقم شاب تتعامل معه لأول مرة لكي تكونَ بداية جديدة بالنسبة لها.

“موجّهة لشخص غدرها”

وأكّدت الفنانة المغربية أنّ أغنية “زيديني”، ستكون فرصة ليشاهدها جمهورها بحلة جديدة ومغايرة عما قدّمته في أعمالها السابقة.

وتابعت: “العمل يحمل نمطاً جديداً علي لم أغنِّ مثله من قبل. إضافة إلى أنّ الإطلالات ستكون مختلفة ومتجددة مع لمسة مغربية”.

وقالت بطمة إنّ الأغنية موجّهة لشخص أعطته ثقتها التي لا يستحقها، مشيرةً إلى أنها ستلامس المشاعر بكلماتها المؤثرة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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