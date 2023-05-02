الثلاثاء, مايو 2, 2023
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حياتنا

محمد رمضان يتجاهل وفاة زميله ويستعرض أسلحة من الذهب والجمهور غاضب (شاهد)

أظهر مقطع فيديو النجم المصري محمد رمضان وهو يستعرض سلاح كلاشنكوف ومسدس من الذهب الخالص!

كتب أنس السالم
محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب watanserb.com
محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب
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وطن – بظهور جديد، مستعرضاً أسلحةً من الذهب الخالص، أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً على منصات التواصل الاجتماعيّ، بعدما تعرّض لسخرية واسعة بسبب إطلالته الأخيرة في أمريكا.

محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب

الفيديو الجديد نشره محمد رمضان على حسابه الرسمي في فيسبوك، وجرى تداوله على نطاقٍ واسع، وأظهر النجم المصري وهو يستعرض سلاح كلاشنكوف ومسدس من الذهب الخالص.

وعلّق الفنان المصري محمد رمضان على الفيديو بعبارة: “اللهم أتنا خيرهم و أكفنا شرهم”.

وجاء في تعليقات الجمهور على استعراض محمد رمضان أسلحة من الذهب قول أحدهم: “انا بس نفسي اشوف محمد رمضان يوم الحساب. بعد كل هالبذخ كل شي صانعه من الذهب وناس ميته جوع تتمنى كسرة خبز”.

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وكتب معلق: “العيب والغلط مش عليه . العيب ع الشعب الهايف الي عمله سعر و قيمه”.حسب قوله

وقال آخر: “المصريين كلهم حزينين على مصطفى درويش باستثناء محمد رمضان عايش بكوكب ثاني”. ووافقه الرأي متابع: “في زميل لك متوفي. راعي الله واحترم حرمة الميت”.

وتوفي، الإثنين، الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز الـ43 عاماً، جراء وعكة صحية مفاجئة ألمّت به، وهزّ خبر وفاته الوسط الفني.

أغنية (تي ام او) للنجم محمد رمضان

وطرح قبل يوم، محمد رمضان على قناته الرسمية في يوتيوب، كليب أغنية (تي ام او TMO)، بالاشتراك مع الفنان الأردني عصام النجار والفنان العالمي ميتري جيمس.

وحظيت الأغنية منذ ساعة طرحها على يويتوب بىتاريخ (28‏/04‏/2023) وحتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر، على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

بينما قدّمت الأغنية بلهجات متعددة، حيث غنى “رمضان” باللهجة المصرية، وعصام بلهجته الأردنية، فيما غنّى جيمس بلهجته الفرنسية.

في سياقٍ آخر، كشفت الصفحة الرسمية لشركة “ميديا هب سعدي – جوهر” المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، عن تخطّي مشاهداته الـ296.7 مليون مشاهدة.

وحقّق مسلسل جعفر العمدة للفنان المصري محمّد رمضان، خلال شهر رمضان، نجاحاً لا مثيل له. وأصبح العمل طوال الشهر حديث الناس في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان
جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

وكان “رمضان” صرّح عن مسلسل جعفر العمدة، وقال إنّ “العمل تمت مشاهدته من جميع القطاعات. حيث حصلت على قطاعات أخرى من الجماهير شاهدت المسلسل خلال شهر رمضان”.

كما قال: “أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان ولكن شاهدته وهذا شيء أسعدني. وقدمنا مشروعاً استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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