صوفيا فيرغارا بإطلالة فاضحة في إعلان “فيا رياض” وجدل في السعودية

وطن- أثار أحدث إعلان ترويجي لمنطقة “فيا رياض” السعودية، جدلا واسعا في المملكة، بعد ظهور بطلة الإعلان الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا، بملابس فاضحة وغير لائقة كشفت عن مفاتنها بطريقة مستفزة.

وتحت عنوان توضيحي يقول “انغمس في عالم من الرفاهية يفوق الخيال، من أرقى المطاعم العالمية إلى تجربة تسوق وسينما لا مثيل لها”، شاركت الصفحة الرسمية لـ “فيا رياض” على تويتر، مقطعاً ترويجياً، للمنطقة العمرانية التي يعتبرها كثيرون من أرقى المناطق السكنية في المملكة.

Immerse in a world of luxury beyond imagination, from world-class dining to unmatched shopping and cinema experiences.#ViaRiyadh #NewEraOfLuxury

انغمس في عالم من الرفاهية يفوق الخيال، من ارقى المطاعم العالمية إلى تجربة تسوق وسينما لا مثيل لها.#ڤيا_الرياض #عصر_جديد_من_الرفاهية pic.twitter.com/ppWn640NqN

— VIA Riyadh | ڤيا رياض (@ViaRiyadh) May 1, 2023