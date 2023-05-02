صوفيا فيرغارا بإطلالة فاضحة في إعلان “فيا رياض” وجدل في السعودية

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وطن- أثار أحدث إعلان ترويجي لمنطقة “فيا رياض” السعودية، جدلا واسعا في المملكة، بعد ظهور بطلة الإعلان الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا، بملابس فاضحة وغير لائقة كشفت عن مفاتنها بطريقة مستفزة.

إعلان “فيا رياض” الترويجي يُغضب السعوديين

وتحت عنوان توضيحي يقول “انغمس في عالم من الرفاهية يفوق الخيال، من أرقى المطاعم العالمية إلى تجربة تسوق وسينما لا مثيل لها”، شاركت الصفحة الرسمية لـ “فيا رياض” على تويتر، مقطعاً ترويجياً، للمنطقة العمرانية التي يعتبرها كثيرون من أرقى المناطق السكنية في المملكة.

Immerse in a world of luxury beyond imagination, from world-class dining to unmatched shopping and cinema experiences.#ViaRiyadh #NewEraOfLuxury انغمس في عالم من الرفاهية يفوق الخيال، من ارقى المطاعم العالمية إلى تجربة تسوق وسينما لا مثيل لها.#ڤيا_الرياض #عصر_جديد_من_الرفاهية pic.twitter.com/ppWn640NqN — VIA Riyadh | ڤيا رياض (@ViaRiyadh) May 1, 2023

كانت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، هي المرأة التي أراد من خلالها القائمون على منطقة فيا رياض، الترويج لها كونها منطقة راقية بمواصفات عالمية.

بطلته صوفيا فيرغارا

وتظهر فيرغارا في مقطع الفيديو الترويجي وهي ترتدي فستانا ورديا كشف عن مفاتنها وجسدها، بطريقة مخلة بالآداب العامة في المملكة السعودية.

المثير للاهتمام أنه وعلى ما أثاره الإعلان من انتقادات، إلا أنه قوبل بإشادة واستحسان واسع من قبل مسؤولين سعوديين بارزين.

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حيث كتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بعد مشاركة المقطع: “منطقة فيا رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض.. تحفة بطراز سلماني تضم العديد من المطاعم والمقاهي والبراندات العالمية وصالات السينما”.

منطقة #فيا_رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض … تحفة بطراز سلماني تضم العديد من المطاعم والمقاهي والبراندات العالمية وصالات السينما ❤️🇸🇦

للحجز:https://t.co/gPZRA5DwQr#تقويم_الرياض pic.twitter.com/pjoJ98gcrO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 1, 2023

منطقة فيا رياض

ويشار أن منطقة فيا رياض، هي منطقة سكنية فاخرة تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض. تتميز هذه المنطقة بتصميمها المعماري الحديث والمتناغم مع البيئة المحيطة.

وتوفر لسكانها مجموعة من الخدمات والمرافق العالية الجودة، مثل المدارس والمستشفيات والمولات والمنتزهات.

تُعتبر منطقة فيا رياض، بحسب وسائل إعلام سعودية، واحدة من أرقى المناطق السكنية في المملكة، وتجذب العديد من المستثمرين والمشاريع العقارية الكبرى.

لكن اللافت في الإعلان الترويجي لمنطقة فيا رياض، كما أكد ناشطون، هو تركيزه على مظاهر الانحلال والتعري الذي أراد القائمون على الحملة التسويقية للمنطقة على ترسيخه.

انتقادات جديدة تلاحق إعلانات “فيا رياض”

انتقد الإعلامي والسياسي التونسي البارز “محمد الهاشمي الحامدي“، الإطلالة شبه العاربة التي ظهرت فيها صوفيا فيرغارا بالإعلان الترويجي لمنطقة فيا رياض.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ يروّجان للوجه الجديد لبلاد الحرمين الشريفين عبر إعلان جديد”.

محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ يروّجان للوجه الجديد لبلاد الحرمين الشريفين عبر اعلان جديد. ليس هكذا لباس النساء في الجزيرة العربية، بل سمتهنّ حشمة وحياء. لكن قيم بن سلمان مناقضة لقيم أهل الجزيرة العربية وهدفه تغيير عادات النساء وسمتهنّ في بلاد النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار.… pic.twitter.com/WbOC42KxRm — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 2, 2023

وتابع قائلا “ليس هكذا لباس النساء في الجزيرة العربية، بل سمتهنّ حشمة وحياء. لكن قيم بن سلمان مناقضة لقيم أهل الجزيرة العربية وهدفه تغيير عادات النساء وسمتهنّ في بلاد النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار”.

وعلى صعيد آخر، قال المعارض السعودي “تركي الشلهوب” على تويتر: “يُقال أن الطيور على أشكالها تقع، لذلك فإن تركي آل الشيخ غالبًا ما يستقدم ممثلو وممثلات الإباحيـ ـة؛ للترويج لمشاريعه، مثل صوفيا فيرغارا التي استقدمها للترويج لمشروع فيا رياض.. يبدو أن علاقاته ممتدة مع هؤلاء!”.

يُقال أن الطيور على أشكالها تقع، لذلك فإن تركي آل الشيخ غالبًا ما يستقدم ممثلو وممثلات الإباحيـ ـة؛ للترويج لمشاريعه، مثل صوفيا فيرغارا التي استقدمها للترويج لمشروع #فيا_رياض .. يبدو أن علاقاته ممتدة مع هؤلاء! pic.twitter.com/5LxfpzBAAN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 2, 2023

وأضاف “هذه ممثلة إبـ ـاحية تُدعى صوفيا فيرغارا، استقدمها توتو وناسة لعمل إعلان لـ فيا رياض .. لا استغراب، فقد رحبت وزارة السياحة قبل أيام بالمثلـ ـيين!”.

هذه ممثلة إبـ ـاحية تُدعى صوفيا فيرغارا، استقدمها توتو وناسة لعمل إعلان لـ #فيا_رياض .. لا استغراب، فقد رحبت وزارة السياحة قبل أيام بالمثلـ ـيين! pic.twitter.com/AIabWTBCyB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 2, 2023

وتفاعل حساب بإسم “رادار حركة الإصلاح” مع الإعلان قائلا “يحدث في السعودية.. صوفيا فيرغارا هي ممثلة اباحيه تتواجد في اعلان افتتاح فيا رياض في الرياض”.

وتابع قائلا “اصبح من المؤكد للجميع أن تركي ال شيخ لا يعرف غير العاهرات والمومسات ويستعين بهم في تنظيف صورته والترويج رؤية السعودية 2030 ..من استعان بالزانيه فلابد من ان يكون جرار على اقل تقدير”.