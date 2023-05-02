الثلاثاء, مايو 2, 2023
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صوفيا فيرغارا بإطلالة فاضحة في إعلان “فيا رياض” وجدل في السعودية

الإعلان الترويجي لـ فيا رياض كان من بطولة الممثلة الكولومبية "صوفيا فيرغارا" التي ظهرت فيه بطريقة مخلة بالآداب العامة في المملكة

كتب فهمي الورغمي
الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا watanserb.com
الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا
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وطن- أثار أحدث إعلان ترويجي لمنطقة “فيا رياض” السعودية، جدلا واسعا في المملكة، بعد ظهور بطلة الإعلان الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا، بملابس فاضحة وغير لائقة كشفت عن مفاتنها بطريقة مستفزة.

إعلان “فيا رياض” الترويجي يُغضب السعوديين

وتحت عنوان توضيحي يقول “انغمس في عالم من الرفاهية يفوق الخيال، من أرقى المطاعم العالمية إلى تجربة تسوق وسينما لا مثيل لها”، شاركت الصفحة الرسمية لـ “فيا رياض” على تويتر، مقطعاً ترويجياً، للمنطقة العمرانية التي يعتبرها كثيرون من أرقى المناطق السكنية في المملكة.

كانت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، هي المرأة التي أراد من خلالها القائمون على منطقة فيا رياض، الترويج لها كونها منطقة راقية بمواصفات عالمية.

اعلان فيا رياض نجمته صوفيا فيرغارا
اعلان فيا رياض نجمته صوفيا فيرغارا

بطلته صوفيا فيرغارا

وتظهر فيرغارا في مقطع الفيديو الترويجي وهي ترتدي فستانا ورديا كشف عن مفاتنها وجسدها، بطريقة مخلة بالآداب العامة في المملكة السعودية.

المثير للاهتمام أنه وعلى ما أثاره الإعلان من انتقادات، إلا أنه قوبل بإشادة واستحسان واسع من قبل مسؤولين سعوديين بارزين.

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حيث كتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بعد مشاركة المقطع: “منطقة فيا رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض.. تحفة بطراز سلماني تضم العديد من المطاعم والمقاهي والبراندات العالمية وصالات السينما”.

منطقة فيا رياض

ويشار أن منطقة فيا رياض، هي منطقة سكنية فاخرة تقع في شمال العاصمة السعودية الرياض. تتميز هذه المنطقة بتصميمها المعماري الحديث والمتناغم مع البيئة المحيطة.

وتوفر لسكانها مجموعة من الخدمات والمرافق العالية الجودة، مثل المدارس والمستشفيات والمولات والمنتزهات.

تُعتبر منطقة فيا رياض، بحسب وسائل إعلام سعودية، واحدة من أرقى المناطق السكنية في المملكة، وتجذب العديد من المستثمرين والمشاريع العقارية الكبرى.

لكن اللافت في الإعلان الترويجي لمنطقة فيا رياض، كما أكد ناشطون، هو تركيزه على مظاهر الانحلال والتعري الذي أراد القائمون على الحملة التسويقية للمنطقة على ترسيخه.

إعلان فيا رياض الترويجي يُغضب السعوديين
إعلان فيا رياض الترويجي يُغضب السعوديين

انتقادات جديدة تلاحق إعلانات “فيا رياض”

انتقد الإعلامي والسياسي التونسي البارز “محمد الهاشمي الحامدي“، الإطلالة شبه العاربة التي ظهرت فيها صوفيا فيرغارا بالإعلان الترويجي لمنطقة فيا رياض.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ يروّجان للوجه الجديد لبلاد الحرمين الشريفين عبر إعلان جديد”.

وتابع قائلا “ليس هكذا لباس النساء في الجزيرة العربية، بل سمتهنّ حشمة وحياء. لكن قيم بن سلمان مناقضة لقيم أهل الجزيرة العربية وهدفه تغيير عادات النساء وسمتهنّ في بلاد النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار”.

وعلى صعيد آخر، قال المعارض السعودي “تركي الشلهوب” على تويتر: “يُقال أن الطيور على أشكالها تقع، لذلك فإن تركي آل الشيخ غالبًا ما يستقدم ممثلو وممثلات الإباحيـ ـة؛ للترويج لمشاريعه، مثل صوفيا فيرغارا التي استقدمها للترويج لمشروع فيا رياض.. يبدو أن علاقاته ممتدة مع هؤلاء!”.

وأضاف “هذه ممثلة إبـ ـاحية تُدعى صوفيا فيرغارا، استقدمها توتو وناسة لعمل إعلان لـ فيا رياض .. لا استغراب، فقد رحبت وزارة السياحة قبل أيام بالمثلـ ـيين!”.

وتفاعل حساب بإسم “رادار حركة الإصلاح” مع الإعلان قائلا “يحدث في السعودية.. صوفيا فيرغارا هي ممثلة اباحيه تتواجد في اعلان افتتاح فيا رياض في الرياض”.

وتابع قائلا “اصبح من المؤكد للجميع أن تركي ال شيخ لا يعرف غير العاهرات والمومسات ويستعين بهم في تنظيف صورته والترويج رؤية السعودية 2030 ..من استعان بالزانيه فلابد من ان يكون جرار على اقل تقدير”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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