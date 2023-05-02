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سر الشباب الدائم للمشاهير.. الأساليب الـ 8 السحرية لمكافحة الشيخوخة (شاهد)

يُعتبر الحفاظ على الملامح الشبابية، هاجسا يلاحق مشاهير الفن والإعلام حول العالم سواء من النساء أو الرجال

كتب فهمي الورغمي
سر الشباب الدائم للمشاهير watanserb.com
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وطن- أحيانًا، نشعر بالغيرة من المشاهير الذين يبدو أنهم وجدوا ينبوع الشباب. وفي الواقع، قد يعزو الكثيرون، مظهرهم الجميل إلى جيناتهم، لكن اتضح أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين.

إذ وفقًا لدراسة نشرها موقع “غاما نتوورك“، فإن “ما يصل إلى 40٪ من التغييرات التي تساهم في ظهور علامات الشيخوخة ناتجة عن عوامل غير وراثية.”

وتوضح مؤشرات، بما لا يدع مجالا للشك، بأن المشاهير الذين يبدون وكأنهم دائموا الشباب، يجب أن يكون لديهم بعض الأساليب والروتين اليومي الفعال لمكافحة الشيخوخة على مُحيَّاهُم.

وفيما يلي 8 مشاهير عالميين استطاعوا الظهور بإطلالات شبابية رغم تقدمهم في السنّ.

الأساليب الـ 8 السحرية لمكافحة الشيخوخة
الأساليب الـ 8 السحرية لمكافحة الشيخوخة

1. تستخدم جيسيكا سيمبسون قناع العلاج بالضوء الأحمر.

تدخل جيسيكا سيمبسون في علاجات غير تقليدية للعناية بالبشرة، حسب ما كشفت في حديثها لموقع “شايب“.

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ومنذ أن اكتشفت “سيمبسون” فوائد استخدام قناع العلاج بالضوء الأحمر، أصبح هاجسا بالنسبة لها، وهي اليوم تستخدم تلك التقنية في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك فروة رأسها ومعدتها وثدييها.

ووفقاً لها، في سن الأربعين، كان لديها تجاعيد أقل مما كانت عليه عندما كانت في الثامنة والثلاثين.

تستخدم جيسيكا سيمبسون قناع العلاج بالضوء الأحمر
تستخدم جيسيكا سيمبسون قناع العلاج بالضوء الأحمر

2. تأكل “فيكتوريا بيكهام” سمك السلمون كل يوم وتستخدم قناع الوجه لإزالة الهالات المنتفخة.

يتجاوز حب فيكتوريا بيكهام للأسماك والخضروات بساطتها وقيمتها الغذائية.

حيث كشفت أيقونة الموضة أنها بدأت في تناول السمك كل يوم بناءً على توصية من طبيب الأمراض الجلدية لمعالجة مشاكل بشرتها، نقلا عن تصريحاتها لموقع “ماشد” .

وعلى ضوء تلك التوصيات، لاحظت فيكتوريا تحسنًا في بشرتها بعد جعل السلمون جزءًا منتظمًا من نظامها الغذائي.

يمكن أن يساعد تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ، مثل السلمون، في تخفيف الالتهاب المرتبط بحب الشباب والوردية.

كما أنه يساعد في الحفاظ على الحاجز الواقي للبشرة، مما يحافظ على ترطيبها وحمايتها من التلف.

تأكل "فيكتوريا بيكهام" سمك السلمون كل يوم وتستخدم قناع الوجه لإزالة الهالات المنتفخة
تأكل “فيكتوريا بيكهام” سمك السلمون كل يوم وتستخدم قناع الوجه لإزالة الهالات المنتفخة

3. جاريد ليتو نباتي لمدة 20 عامًا.

خلال مقابلة مع موقع “هاربرس بازار“، أرجع جاريد ليتو مظهره الشاب إلى نظامه الغذائي وعاداته في النوم.

ووفقًا له، فإن قلة النوم والسفر المتكرر لمسافات طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على المظهر الجسدي. واعترف أيضًا، أنه كان نباتيًا، بل إنه كان نباتيًا لأكثر من 20 عامًا. ناهيك عن اهتمامه الجيد بنفسه، مما يساهم على الأرجح في مظهره الشاب.

على الرغم من أن الجمال يتلاشى، إلا أن إحساس ليتو الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة هو أبدي، مما يجعله رمزًا للموضة لسنوات قادمة.

جاريد ليتو نباتي لمدة 20 عامًا
جاريد ليتو نباتي لمدة 20 عامًا

4. تستخدم غابرييل يونيون العلاج بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء

تشتهر “غابرييل يونيون” بمشاركة نصائح عملية وفعالة للعناية بالبشرة. ومع ذلك، فإن الممثلة الأمريكية لا تنفر من التباهي بالعلاجات الراقية.

أحد علاجاتها هو العلاج بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، المعروف بمكافحته للتجاعيد وحب الشباب، حسب ما نقل عنها تقرير لـ “مجلة صحة المرأة” في وقت سابق.

حتى أنها انتقلت لمشاركة موعدها مع أخصائي تجميل الوجه الخاص بها، عبر “خاصية ستوري” على إنستغرام، حيث أوضحت أن الأشعة تحت الحمراء قد ساعدتها في حل مشاكل حب الشباب لديها، بينما عزز الضوء الأحمر دوران الخلايا، مما يمنحها البريق واللمعان الذي تشتهر به.

يعد العلاج بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، علاجًا مثبتًا للعناية بالبشرة ويمكن أن يوفر نتائج ممتازة، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المشاهير وعشاق العناية بالبشرة.

تستخدم غابرييل يونيون العلاج بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء
تستخدم غابرييل يونيون العلاج بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء

5. تعتقد جينيفر لوبيز أن الجمال يأتي من الداخل، وهي تتأمل من وقت لآخر.

تُحب جينيفر لوبيز مشاركة أسرار جمالها وأسلوب حياتها مع معجبيها.

واحدة من أفضل نصائحها للجمال هي شيء يمكن للجميع اعتماده، وهي قوة “الموجات الإيجابية”.

وتقول في مقابلة سابقة مع موقع “هولا“، “أنا شابة وخالدة”.

تعتقد لوبيز اعتقادًا راسخًا أن العمر مجرد رقم وأنه يختلف تصوره من شخص لأخر حسب عقلية كل فرد.

وفقًا لوبيز، يأتي الجمال الحقيقي من الداخل، ومن المهم أن تحافظ على انسجام عقلك وجسدك وروحك.

وقالت: “أعتقد بالتأكيد أن الجمال يأتي من الداخل – عليك أن تحافظ على تزامن عقلك وروحك وجسدك وروحك. أنا من أشد المؤمنين بالتأمل، وعندما تكون سعيدًا وتشعر بالفرح والحب، فإنك تُشع بالجمال” على حد تعبيرها.

تعتقد جينيفر لوبيز أن الجمال يأتي من الداخل، وهي تتأمل من وقت لآخر
تعتقد جينيفر لوبيز أن الجمال يأتي من الداخل، وهي تتأمل من وقت لآخر

6. يستخدم كريس برات القناع المطاطي قبل ممارسة أنشطته.

يُشارك كريس برات، على إنستغرام، بشكل منتظم كيفية ممارسة لروتينه اليومي للعناية ببشرته، حسب ما كشف موقع “refinery29“.

استغرق الممثل القليل من الوقت لارتداء قناع ورقة مطاطية مع 2 من أقنعة العين لإزالة النفخ للتحضير لمباراة فيلادلفيا إيجلز مقابل سياتل سي هوكس.

بمساعدة مصفف شعره، بريدجيت براغر، تلقى حتى تدليكًا مريحًا للوجه للحصول على المصل من القناع على بشرته لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

تُظهر تقنيته متعددة الأقنعة كيف يمكن لأي شخص معالجة بشرته ببعض الترطيب الإضافي والتجديد أثناء الاستمتاع بأنشطته المفضلة.

يستخدم كريس برات القناع المطاطي قبل ممارسة أنشطته
يستخدم كريس برات القناع المطاطي قبل ممارسة أنشطته

7. أندي ماكدويل لجأت إلى تقنيات الطب الهندي القديم.

تعتقد أندي ماكدويل أن سرها في التغلب على الإجهاد المرتبط بالعمل هو استخدام الطب الهندي التقليدي، والذي يتضمن الصمت باعتباره جانبًا رئيسيًا من هذه الممارسة.

أصبح طب الأيورفيدا والنصوص القديمة، مثل “الغيتا” و “الريمي”، ضروريين لروتين الرعاية الذاتية لديها. إنها تدمج أيضًا عمليات التطهير البسيطة وأيام الصمت ضمن روتينها الخاص، حسب تصريحات سابقة لها لـ “ديلي ميل“.

تمارس الممثلة البالغة من العمر 65 عامًا اليوجا كل يوم، الأمر الذي لم يساعدها فقط في الحفاظ على عقلها الصافي، بل أدى أيضًا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار والتفاعل مع الآخرين.

تُعتبر اليوغا ملاذًا لها ولا يمكنها تخيل حياتها بدونها. “سوف أقوم بتنظيفات بسيطة ويكون لدي يوم هادئ ولا أتحدث فيه. أحتاج إلى الحصول على هذه التجربة، خاصة بعد أن كان العمل مكثفًا حقًا “.

أندي ماكدويل لجأت إلى تقنيات الطب الهندي القديم
أندي ماكدويل لجأت إلى تقنيات الطب الهندي القديم

8. لا يغسل زاك إيفرون شعره لمدة يوم.

زاك إيفرون ليس فقط ممثلًا موهوبًا، ولكنه أيضًا رجل بشعر جميل حقًا.

بينما تلعب جيناته دورًا، فإن خصلات شعره الفاتنة تأتي أيضًا من خدعة بسيطة: عدم غسل شعره ليوم واحد.

وتنطبق هذه القاعدة على شعر وجهه أيضًا. على الرغم من أنه يحلق لحيته وشاربه بانتظام، إلا أنه لا يلتزم بأي رعاية منتظمة.

في الواقع، يأخذ إيفورن أحيانًا، استراحة من روتينه اليومي لمدة أسبوع كامل، حسب ما كشف تقرير حديث لموقع “ذا ليست“.

لا يغسل زاك إيفرون شعره لمدة يوم
لا يغسل زاك إيفرون شعره لمدة يوم
المصدرموقع غاما نتوورك، موقع شايب، موقع ماشد، موقع هاربرس بازار، مجلة صحة المرأة، موقع هولا، موقع refinery29، ديلي ميل، موقع ذا ليست، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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