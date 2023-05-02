الثلاثاء, مايو 2, 2023
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سخرية واسعة من حميدتي بعد رده على امتلاك قواته طائرات مسيرة.. ماذا قال؟ (شاهد)

الحرب في السودان مستمرة منذ 15 أبريل فيما تحدث الجيش عن تمكنه من إفقاد قوات الدعم السريع نصف قوتها

كتب سالم حنفي
قدرات قوات الدعم السريع watanserb.com
قائد قوات الدعم السريع حميدتي
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وطن – أثيرت سخرية كبيرة من محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني حاليا، بعد رده على المعلومات التي تتحدث عن أن قواته تمتلك طائرات مسيرة تنفذ عمليات استطلاع وأيضا عمليات هجومية.

ورد حميدتي على هذه المعلومات، قائلا في تصريحات هاتفية مع قناة الشرق: “يا ريت يكون عندنا طائرات مسيرة.. ياريت نلاقي طائرات مسيرة كويسة لكن ما عندنا”.

سخرية واسعة

أثار تصريح حميدتي حالة من التفاعل والسخرية بين النشطاء على موقع تويتر، فسخر كرموش: “عندك ليها سواقين”.

وكتب عمر: “طيب ادوهم يا جماعة”.

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وتفاعل محمد: “نفسي قيادت الجيش كلهم ينعدموا معاهم حميدتي وأخوه عشان نرتاح من بلاويهم دي”.

وغرد علاء: “هههههههههههههههه مسخرة الزول دا”.

قدرات الجيش السوداني والدعم السريع

ويشهد السودان حربا دامية منذ 15 أبريل الماضي، بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وقد فتحت هذه المواجهات الباب أمام مقارنة القدرات العسكرية والقوات والأسلحة التي يمتلكها كل منهما، باعتبار أن ذلك قد يحسم الصراع.

فمن جانب، يبلغ عدد القوات المسلحة في السودان حوالي 205 آلاف جندي، تنقسم إلى 100 قوات عاملة، 50 ألفا قوات احتياطية، 55 ألفا قوات شبه عسكرية.

بالنسبة للقوات الجوية، فهي تمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، 37 طائرة هجومية، 25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، 12 طائرة تدريب.

ويملك الجيش السوداني 170 دبابة، و6 آلاف و967 مركبة عسكرية وقوة تضم 20 مدفعا ذاتي الحركة، و389 مدفعا و 40 راجمة صواريخ، وأسطولا حربيا يضم 18 وحدة بحرية، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار.

أما قوات الدعم السريع، فيُقدر عدد أفرادها بحوالي 100 ألف فرد ولها قوعد منتشرة في معظم أرجاء البلاد، ولديها 10 آلاف سيارة رباعية الدفع مصفحة مزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.

وسبق أن أعلن قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”، في يونيو الماضى، امتلاك قواته وحدة مدرعات خفيفة من طراز BTR.

الجيش السوداني يُفقِد قوات الدعم نصف قوتها

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الاثنين، أنه تمكن من تقليص قدرات قوات الدعم السريع القتالية بنسبة تتراوح من 45 – 55%.

وقال الجيش، إن قوات الدعم السريع حشدت بالعاصمة حتى صباح يوم 15 إبريل، قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت 27135 مقاتلًا، و39490 مستجدًا، و1950 مركبة مقاتلة، و104 ناقلات جنود مدرعة، و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.

وأضاف الجيش أن قواته تمكنت خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدرات الدعم السريع القتالية، وإحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب.

وأوضح أنه أوقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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