سخرية واسعة من حميدتي بعد رده على امتلاك قواته طائرات مسيرة.. ماذا قال؟ (شاهد)

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وطن – أثيرت سخرية كبيرة من محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني حاليا، بعد رده على المعلومات التي تتحدث عن أن قواته تمتلك طائرات مسيرة تنفذ عمليات استطلاع وأيضا عمليات هجومية.

ورد حميدتي على هذه المعلومات، قائلا في تصريحات هاتفية مع قناة الشرق: “يا ريت يكون عندنا طائرات مسيرة.. ياريت نلاقي طائرات مسيرة كويسة لكن ما عندنا”.

#حميدتي زعيم المتمردين : ياريت يكون عندنا طائرات مسيرة ، والله لو لقينا طائرات مسيرة كويسة معانا لكن ما عندنا!#السودان pic.twitter.com/O6Phyxxp1H — Sudan News (@Sudan_tweet) May 1, 2023

سخرية واسعة

أثار تصريح حميدتي حالة من التفاعل والسخرية بين النشطاء على موقع تويتر، فسخر كرموش: “عندك ليها سواقين”.

عندك ليها سواقين 😂😂 — ‏ ‏✪ 𝙺𝙰𝚁𝙼𝙾𝚂𝙷 (@karmosh_1) May 1, 2023

وكتب عمر: “طيب ادوهم يا جماعة”.

طيب ادوهو يا جماعه😂 — عمر عبدو (@omer3pdoo) May 1, 2023

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وتفاعل محمد: “نفسي قيادت الجيش كلهم ينعدموا معاهم حميدتي وأخوه عشان نرتاح من بلاويهم دي”.

نفسي قيادت الجيش كلهم ينعدموا معاهم حميرتي واخوه عشان نرتاح من بلاويهم دي — Mohamed Norien 🇸🇩🇩🇪 (@MohamedNorien) May 1, 2023

وغرد علاء: “هههههههههههههههه مسخرة الزول دا”.

هههههههههههههههه مسخرة الزول دا — علاء | Alaa (@alaachest) May 1, 2023

قدرات الجيش السوداني والدعم السريع

ويشهد السودان حربا دامية منذ 15 أبريل الماضي، بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وقد فتحت هذه المواجهات الباب أمام مقارنة القدرات العسكرية والقوات والأسلحة التي يمتلكها كل منهما، باعتبار أن ذلك قد يحسم الصراع.

فمن جانب، يبلغ عدد القوات المسلحة في السودان حوالي 205 آلاف جندي، تنقسم إلى 100 قوات عاملة، 50 ألفا قوات احتياطية، 55 ألفا قوات شبه عسكرية.

بالنسبة للقوات الجوية، فهي تمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، 37 طائرة هجومية، 25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، 12 طائرة تدريب.

ويملك الجيش السوداني 170 دبابة، و6 آلاف و967 مركبة عسكرية وقوة تضم 20 مدفعا ذاتي الحركة، و389 مدفعا و 40 راجمة صواريخ، وأسطولا حربيا يضم 18 وحدة بحرية، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار.

أما قوات الدعم السريع، فيُقدر عدد أفرادها بحوالي 100 ألف فرد ولها قوعد منتشرة في معظم أرجاء البلاد، ولديها 10 آلاف سيارة رباعية الدفع مصفحة مزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.

وسبق أن أعلن قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”، في يونيو الماضى، امتلاك قواته وحدة مدرعات خفيفة من طراز BTR.

الجيش السوداني يُفقِد قوات الدعم نصف قوتها

وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس الاثنين، أنه تمكن من تقليص قدرات قوات الدعم السريع القتالية بنسبة تتراوح من 45 – 55%.

وقال الجيش، إن قوات الدعم السريع حشدت بالعاصمة حتى صباح يوم 15 إبريل، قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت 27135 مقاتلًا، و39490 مستجدًا، و1950 مركبة مقاتلة، و104 ناقلات جنود مدرعة، و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.

وأضاف الجيش أن قواته تمكنت خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدرات الدعم السريع القتالية، وإحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب.

وأوضح أنه أوقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.