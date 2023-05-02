بعد مصطفى درويش.. وفاة مفاجئة جديدة لفنان مصري تفجع الوسط الفني

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وطن- لم يمض أكثر من 24 ساعة على وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، حتى فجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنان شريف فاروق بصورة مفاجئة صدمت معجبيه وأحبائه.

وفاة الفنان شريف فاروق

ونعى أدهم فاروق عبر حسابه في” فيسبوك” وفاة شقيقه شريف فاروق قائلاً «توفى إلى رحمة الله أخي الكبير شريف فاروق».

ونشر المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم مجموعة صور للفنان شريف فاروق وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الصديق الفنان شريف فاروق»، وحرص عدد كبير من المتابعين والأصدقاء على الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح بدولة الإمارات الفنان الراحل، ونشرت صورته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “وداعا شريف فاروق”.

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سبب وفاة الفنان شريف فاروق

ولم تتضح أسباب وفاة الفنان شريف فاروق، ولكن أبو بكر الميرغني ابن عمة الفنان الراحل، قال لموقع “سكاي نيوز عربية“، إن الأسرة في انتظار تقرير الصحة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة.

وحتى الآن لم تعلن الأسرة موعد ومكان جنازة شريف فاروق، كما أنها لم تكشف تفاصيل تلقيها العزاء في فقيدها الراحل.

من هو شريف فاروق؟

وشريف فاروق هو ممثل مسرحي من مواليد 29 مارس عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، حصل على ‎بكالوريوس سياحة وفنادق.

وفضل الفنان الراحل أن ينمي موهبته بالدراسة، فالتحق بمركز الإبداع الفني التابع لوزارة الثقافة المصرية لدراسة التمثيل، وتخرج منه ثم اتجه للتمثيل المسرحي، وشارك كممثل في مركز الإبداع الفني.