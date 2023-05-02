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حياتنا

بعد مصطفى درويش.. وفاة مفاجئة جديدة لفنان مصري تفجع الوسط الفني

الفنان شريف فاروق لحق بزميله مصطفى درويش، ولم تتضح أسباب وفاته حتى الآن وأسرته في انتظار تقرير الصحة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة

كتب خالد الأحمد
وفاة شريف فاروق watanserb.com
وفاة شريف فاروق
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وطن- لم يمض أكثر من 24 ساعة على وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، حتى فجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنان شريف فاروق بصورة مفاجئة صدمت معجبيه وأحبائه.

وفاة الفنان شريف فاروق

ونعى أدهم فاروق عبر حسابه في” فيسبوك” وفاة شقيقه شريف فاروق قائلاً «توفى إلى رحمة الله أخي الكبير شريف فاروق».

ونشر المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم مجموعة صور للفنان شريف فاروق وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الصديق الفنان شريف فاروق»، وحرص عدد كبير من المتابعين والأصدقاء على الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح بدولة الإمارات الفنان الراحل، ونشرت صورته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “وداعا شريف فاروق”.

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سبب وفاة الفنان شريف فاروق

ولم تتضح أسباب وفاة الفنان شريف فاروق، ولكن أبو بكر الميرغني ابن عمة الفنان الراحل، قال لموقع “سكاي نيوز عربية“، إن الأسرة في انتظار تقرير الصحة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة.

وحتى الآن لم تعلن الأسرة موعد ومكان جنازة شريف فاروق، كما أنها لم تكشف تفاصيل تلقيها العزاء في فقيدها الراحل.

الفنان الراحل مع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم
الفنان الراحل مع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

من هو شريف فاروق؟

وشريف فاروق هو ممثل مسرحي من مواليد 29 مارس عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، حصل على ‎بكالوريوس سياحة وفنادق.

وفضل الفنان الراحل أن ينمي موهبته بالدراسة، فالتحق بمركز الإبداع الفني التابع لوزارة الثقافة المصرية لدراسة التمثيل، وتخرج منه ثم اتجه للتمثيل المسرحي، وشارك كممثل في مركز الإبداع الفني.

المصدرفيسبوك، موقع سكاي نيوز عربية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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