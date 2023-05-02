الثلاثاء, مايو 2, 2023
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المونيتور: السعودية تسمح للمثليين بزيارتها وتجيز إقامة غير المتزوجين في الفنادق!

السماح بزياة المثليين للسعودية جاء بعد سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي قامت بها المملكة بقيادة محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة

كتب سالم حنفي
السماح بزيارة المثليين للسعودية watanserb.com
السعودية تسمح بزيارة الملثيين لأراضيها
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وطن – أكد موقع “المونيتور” الأمريكي أنه يمكن للسياح من مجتمع الميم (المثليين) الآن زيارة المملكة العربية السعودية ، وفقًا لموقع السياحة الرسمي في المملكة.

وبحسب الموقع، يأتي هذا التحول بعد سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة، موضحا انه مع ذلك ، لا تزال المثلية الجنسية غير قانونية في البلاد ، على الرغم من عدم تطبيق هذه القوانين دائمًا.

السماح للمثليين بزيارة السعودية

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن موقع هيئة السياحة السعودية يحتوي على قسم محدث أسفل صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به: “هل ترحبون بزوار مجتمع الميم لزيارة المملكة العربية السعودية؟” وجاءت إجابة السؤال كالتالي: “نحن لا نطلب من أي شخص الكشف عن التفاصيل الشخصية وليس لدينا. نرحب بالجميع لزيارة بلدنا”.

ووفقا للموقع، لم يكن هناك إعلان عن التغيير لكن الحسابات على تويتر بدأت في تداول الأخبار يوم الأربعاء الماضي.

وقال الموقع إنه مثل معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط ، فإن العلاقات المثلية محظورة بموجب القانون في المملكة العربية السعودية، حيث ويرجع ذلك إلى الثقافة المحافظة والتفسير التقليدي للشريعة الإسلامية التي تحرم الشذوذ الجنس، كما يعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو الجلد في المملكة العربية السعودية، إلا أن القوانين السعودية ضد المثلية الجنسية تطبق بشكل غير متسق في المملكة.

وأشار الموقع إلى ما ذكره تقرير الخارجية الامريكية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2022 الذي ورد فيه: “لم تكن هناك محاكمات معروفة على العلاقات المثلية خلال العام” .

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ونوه الموقع إلى أنه من الصعب تحديد “مدى القمع” الذي يواجهه مجتمع LGBTQ في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لـ Human Dignity Trust ومقرها لندن ، والتي تتعقب قوانين مكافحة LGBTQ في جميع أنحاء العالم.

كما أشار الموقع إلى أن السلطات السعودية استهدفت نشاط مجتمع الميم المزعوم في بعض النواحي مؤخرًا، موضحا انه في يونيو الماضي ، ادعى المسؤولون السعوديون أن ألعابا ملونة بألوان قوس قزح كانت “تروّج للمثلية الجنسية “.

أهمية القرار بحسب المونيتور

وعن أهمية الإعلان الأخير، قال الموقع إن موقع السياحة في المملكة العربية السعودية الذي يعلن أن أفراد مجتمع الميم “موضع ترحيب” يتماشى مع التغييرات الاجتماعية الهائلة التي حدثت في المملكة في السنوات الأخيرة، حيث أنه في عام 2018 ، رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، ومع ذلك ، تم اعتقال العديد من النشطاء الذين يناضلون من أجل حق المرأة في القيادة قبل وقت قصير من القرار.

وفي نفس العام ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنه لم يعد يُطلب من النساء ارتداء العباءة – قطعة طويلة من الملابس تغطي الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين.

كما نه في عام 2021 ، افتتح بيور بيتش في جدة على البحر الأحمر ، ليصبح أول شاطئ في المملكة العربية السعودية يمكن للنساء ارتداء البكيني فيه .

محظورات لا زالت سارية

وبحسب الموقع، لا تزال بعض القيود التقليدية سارية في المملكة العربية السعودية ، مثل حظر الكحول.

واعتبر الموقع أن معاملة المثليين في المملكة العربية السعودية أدت إلى الإضرار بصورة المملكة الدولية، لافتا إلى أنه على سبيل المثال ، وصف لاعب الجولف الأمريكي فيل ميكلسون ، الذي يلعب في جولة LIV Golf المدعومة من السعودية ، الشعب السعودي بأنه “مخيف” العام الماضي ، مدعياً أنهم “يعدمون الناس هناك لكونهم مثليين، حيث أثارت التعليقات ردود فعل قوية ودفعت ميكلسون للاعتذار.

السماح لغير المتزوجين الإقامة في الفنادق

وذكر الموقع أيضا أن الأزواج غير المتزوجين مرحب بهم أيضًا لزيارة المملكة العربية السعودية ، وفقًا لموقع السياحة.

وأشار إلى ما نشره موقع السياحة السعودية: “نرحب بالجميع لزيارة المملكة العربية السعودية ، ويمكن للأزواج غير المتزوجين مشاركة الإقامة … من المهم احترام العادات المحلية والتصرف بطريقة حساسة ثقافيًا عندما تكون في الأماكن العامة”.

يأتي هذا على الرغم من أن القانون السعودي يحظر على الرجال والنساء العيش سويًا إلا إذا كانوا “محارم”، وهو مصطلح باللغة العربية يشير إلى أفراد الأسرة المقربين أو الأزواج. ومع ذلك ، في عام 2019 ، قررت المملكة العربية السعودية السماح للأزواج الأجانب غير المتزوجين بمشاركة غرف الفنادق.

وأشار “المونيتور” إلى أن القانون الخاص بهذا الأمر حظي باهتمام إعلامي في يناير بسبب انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية للعب في نادي النصر لكرة القدم، حيث عاش رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز التي لم يتزوج منها.

وقال محامون سعوديون لمنافذ الأخبار الإسبانية في ذلك الوقت أن السلطات تغض الطرف عن الأجانب غير المتزوجين الذين يعيشون معًا.

وتسمح الفنادق الموجودة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط بشكل منتظم للأزواج الأجانب بالبقاء في نفس الغرفة دون إثبات الزواج.، ومع ذلك ، غالبًا ما يحتاج السكان المحليون والمواطنون في البلدان ذات الأغلبية المسلمة إلى إبراز شهادة الزواج في مثل هذه الحالات.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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