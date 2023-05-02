أخبار سيئة لعشاق برشلونة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنّ نادي برشلونة فشل في التوصّل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ مع رابطة الليغا الإسبانية، بشأن خطة إبرام صفقاته في سوق انتقالات الصيفية القادمة.

وعلى ما يبدو، فإن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، ليس بالأمر السهل، في ظلّ الأمور المعقدة بين برشلونة ورابطة الليغا، بشأن الخطة التي تقدّمت بها إدارة البلوغرانا.

لا اتفاق بين برشلونة والليغا

وقالت صحيفة (SPORT) الكتالونية، إنه لا اتفاقَ بين برشلونة والليغا حتى الآن. ويبدو أنّ الأمور تعقّدت ومستحيل أن يتوصّل كلا الطرفين إلى اتفاق لحل الأمور، والنادي بعيدٌ عن مطالب رابطة الليغا الإسبانية.

ووفق الصحيفة: “يحاول رئيس النادي لابورتا ومديره الرياضي ماتيو أليماني، منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حلٍّ بديل لرفع سقف القيود عن برشلونة”.

🚨 عاجل Diario SPORT | الدوري الاسباني يرفض خطة جدوى برشلونة التي ستسمح لهم بالتعاقد مع اللاعبين هذا الصيف ..

الفرق بين دخل ونفقات النادي كبير جدًا ويبدو أن صفقة ميسي شبه مستحيلة. pic.twitter.com/KCxdJwTipD — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) May 1, 2023

‏ويحتاج نادي برشلونة إلى تخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، من أجل تسجيل لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية، من أبرزهم عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني.

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اللعب المالي النظيف

‏وأردفت الصحيفة: “برشلونة قدّم وعداً إلى الليغا بسداد الرقم 200 مليون يورو على مدار 3 سنوات قادمة، إلا أن الأخير رفض ذلك العرض. وبذلك لا يوجد اتفاق بين الليغا وبرشلونة بشأن قيود اللعب المالي النظيف”.

واستكملت: “الليغا رفض الحيلة التي ذهب إليها نادي برشلونة. منذ الصيف الماضي، من أجل زيادة نسبة الإيرادات، من خلال بيع جزء من أصول أملاك النادي لشركات عالمية مساهمة”.

الدوري الإسباني

وختمت الصحيفة: “برشلونة ليس لديه أي حل في الوقت الراهن من أجل إصلاح وضعه الاقتصادي، كما أنه بحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة لفعل ذلك في سوق الميركاتو الصيفي”.

ويتصدّر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 68 نقطة حتى الآن.