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أخبار سيئة لعشاق برشلونة

لا اتفاقَ بين برشلونة والليغا حتى الآن بشأن تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
أخبار سيئة لعشاق برشلونة watanserb.com
أخبار سيئة لعشاق برشلونة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنّ نادي برشلونة فشل في التوصّل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ مع رابطة الليغا الإسبانية، بشأن خطة إبرام صفقاته في سوق انتقالات الصيفية القادمة.

وعلى ما يبدو، فإن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، ليس بالأمر السهل، في ظلّ الأمور المعقدة بين برشلونة ورابطة الليغا، بشأن الخطة التي تقدّمت بها إدارة البلوغرانا.

لا اتفاق بين برشلونة والليغا

وقالت صحيفة (SPORT) الكتالونية، إنه لا اتفاقَ بين برشلونة والليغا حتى الآن. ويبدو أنّ الأمور تعقّدت ومستحيل أن يتوصّل كلا الطرفين إلى اتفاق لحل الأمور، والنادي بعيدٌ عن مطالب رابطة الليغا الإسبانية.

ووفق الصحيفة: “يحاول رئيس النادي لابورتا ومديره الرياضي ماتيو أليماني، منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حلٍّ بديل لرفع سقف القيود عن برشلونة”.

‏ويحتاج نادي برشلونة إلى تخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، من أجل تسجيل لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية، من أبرزهم عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني.

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اللعب المالي النظيف

‏وأردفت الصحيفة: “برشلونة قدّم وعداً إلى الليغا بسداد الرقم 200 مليون يورو على مدار 3 سنوات قادمة، إلا أن الأخير رفض ذلك العرض. وبذلك لا يوجد اتفاق بين الليغا وبرشلونة بشأن قيود اللعب المالي النظيف”.

لابورتا رئيس برشلونة
لابورتا رئيس برشلونة

واستكملت: “الليغا رفض الحيلة التي ذهب إليها نادي برشلونة. منذ الصيف الماضي، من أجل زيادة نسبة الإيرادات، من خلال بيع جزء من أصول أملاك النادي لشركات عالمية مساهمة”.

الدوري الإسباني

وختمت الصحيفة: “برشلونة ليس لديه أي حل في الوقت الراهن من أجل إصلاح وضعه الاقتصادي، كما أنه بحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة لفعل ذلك في سوق الميركاتو الصيفي”.

برشلونة
برشلونة

ويتصدّر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 68 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صحيفة SPORT
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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