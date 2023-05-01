الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدماذا يحدث في نزوى العمانية؟.. حديث عن انفجار وزلزال والغموض مستمر
الهدهد

ماذا يحدث في نزوى العمانية؟.. حديث عن انفجار وزلزال والغموض مستمر

السكان في ولاية نزوى التابعة لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان أكدوا سماعهم دوي انفجار كبير في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسط حالة من الارتباك والشك تلف الحادثة

كتب فهمي الورغمي
زلزال في نزوى العمانية watanserb.com
زلزال في نزوى العمانية
- Advertisement -

وطن- حالة من الصدمة وعدم اليقين، انتابت أهالي ولاية “نزوى” التابعة لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، بعد سماع دوي انفجار كبير تلاه ما يشبه الهزة الأرضية.

وفي ظل عدم صدور أي توضيح رسمي من السلطات المحلية أو المعنية في البلاد، تباينت ردود الأفعال والتوقعات حول الحادثة والأهم من ذلك سببها وتداعياتها.

ماذا يحدث في ولاية نزوى العمانية؟

رصدت “وطن” عشرات المنشورات المتباينة التي عبر خلالها ناشطون عمانيون، عن حيرتهم وتضارب توقعاتهم حول سماع دوي انفجار كبير في ولاية نزوى التابعة لمحافظة الداخلية.

حيث اعتبر البعض أن المنطقة المذكورة قد شهدت هزة أرضية قوية تسببت في انفجار أحد محطات الكهرباء في الولاية، وهو السبب الرئيسي في الانفجار.

في حين رأى آخرون، أن السبب وراء دوي الانفجار الذي سمعه سكان ولاية نزوى بشكل واضح، هو انفجار في مصنع للسيراميك في نفس المنطقة.

وبعد التحقق من تقارير متطابقة لوسائل إعلام محلية، تبين أن الحادثة ليس لها أي علاقة بهزة أرضية قد ضربت السلطنة.

- Advertisement -

حيث أكد متحدث عن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، لإذاعة “هلا أف أم“، أن الأجهزة لم تسجل أي هزة أرضية في محافظة الداخلية اليوم، الإثنين الأول من مايو/آيار 2023.

وتبين لاحقا أن السبب في الدوي الذي سمعه السكان، هو انفجار في شركة أعمدة الكهرباء بـ “منطقة طيمساء الصناعية”، تسبب في حدوث هزة ارتدادية قوية شعر بها سكان ولايات نزوى ومنح وما جاورها، حسب ما ذكرت صحيفة “وهج الخليج“.

ويشار إلى أن السلطات المحلية في ولاية نزوى، لم تُصدر إلى الآن أي بلاغ لتأكيد أو نفي صحة الأخبار والتقارير المنشورة أعلاه.

ولاية نزوى العمانية
ولاية نزوى العمانية

شهود عيان من ولاية نزوى يكشفون ما حصل

تناقلت صفحات إخبارية عمانية شهادات لعدد من النشطاء المحليين القاطنين بولاية نزوى، وفيها أكد بعضهم على لحظات الشك والريبة التي انتابتهم بمجرد سماع دوي الانفجار.

ووجه بعض من النشطاء تساؤلاتهم حول ما عايشوه لجهات الاختصاص، حيث قال علي البوسعيدي: “نتمنى صدور تصريح رسمي يوضح مصدر صوت الانفجار الذي اهتزت بفعله منازلنا في أغلب قرى جنوب نزوى؛ حتى لا نسمح للإشاعات والتفسيرات الغير منطقية”.

وقال “علي بن سالم الراشدي” عبر تويتر: “استغرب من عدم وجود مصدر رسمي يفصح عن سبب الانفجار حتى الان، حيث ترك الأمر للتاؤيلات والتخمين، مثل هذه الأحداث يجب أن يكون التوضيح مباشرا لمنع الإشاعات”.

أما “جمال الحراصي” فقد أعرب عن قلقه حول ما حدث قائلا: “عند الساعة 12.55 كنت في فناء البيت في قرية طيمساء وسمعت صوت دويّ شديد لم أسمع مثله في حياتي”.

وتابع بقوله: ” لقد سمعنا صوتا مثل صوت سقوط خزان حديدي من مكان مرتفع عند الساعة 12:55، أنا ذهبت إلى المنطقة الصناعية قرب مصنع الأعمدة الكهربائية والمكان هادئ ولا يوجد شئ”.

وفي مقابل الآراء المذكورة، شكك “مازن سليماني” في أن يكون مصدر الصوت الذي سمعه السكان على بعد 12 كيلومترا، مجرد انفجار في أعمدة الكهرباء، على حد تعبيره.

وقال في تغريدة له عبر وسم “نزوى” الذي تصدر التريند العماني بتويتر: “فيزيائياً: ان صح القول ان مصدر الصوت طيمسا، فإن منح تبعد ١٢ كم بخط مستقيم وتم سماع صوت الانفجار”.

مضيفا أنه “حتى مدينة فرق التي تبعد عن طيمسا قرابة 6 كم بخط مستقيم، اهتزت بشكل محسوس”.

وتابع قائلا “سوق نزوى الذي يبعد قرابة 11 كم بخط مستقيم، سُمع فيه الصوت رغم الجبل الفاصل.”

وختم حديثه بتساؤلات مفادها أن “هناك طاقة مهولة قد تحررت؟ ولا اظنها انفجار مصنع”.

المصدرتويتر، إذاعة "هلا أف أم، صحيفة وهج الخليج، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

سلطنة عمان: لحظة العثور على مفقود وادي ضيقة ميتا وتأثر شديد على رجال الإنقاذ

الهدهد

أين اختفى أيوب الرحبي؟.. فيديو مؤثر لوالده المكلوم يجتاح السلطنة

الهدهد

“لا لكيبوب في عُمان”.. حفل لفرقة كورية تدعم الشذوذ في السلطنة يفجر الغضب

الهدهد

طبيبة عمانية تثير جدلا بما كشفته عن حبيبها المصري في مستشفى حكومي

الهدهد

صنعت خصيصا للسلطان قابوس بن سعيد.. بيع ساعة نادرة جداً في مزاد موناكو بمبلغ خيالي! (شاهد)

الهدهد

خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

الهدهد

“اليوم مغربية وغدا جزائرية”.. داعية عماني يستفز نساء السلطنة بإعلان غريب

الهدهد

ما وراء “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد.. لماذا فجر الجدل في عُمان؟

الهدهد

قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

الهدهد

“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

الهدهد

عناصر الدعم السريع تحتل السفارة العمانية بالخرطوم وبيان غريب لخارجية السلطنة

الهدهد

مشهد مرعب من سلطنة عمان بعد تهور مواطنين خلال أخدود المزن (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تحديد موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات وفقا للحسابات الفلكية

لماذا الحليب لونه أبيض؟

حيّر العلماء…اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا

“سيديهات فنادق دبي”.. وسم يقلب دول الخليج وفضيحة تلصص إماراتية

رصد ممثل شهير يتبول في أحد شوارع لندن بعد جلسة “سُكر” لمدة خمس ساعات! (شاهد)

“أردوغان مش أحسن مننا”.. وزير لبناني سابق يتاجر بالسوريين ويبتز الأوروبيين

لا تتكرر دائماً.. هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي (شاهد)

موقع إسباني: المغرب على برميل بارود والملك محمد السادس في أحضان ملاكم!

سياسي يمني يكشف ما فعلته ميليشيا تابعة للإمارات قبل وصول فيصل رجب إلى أبين

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC