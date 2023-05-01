ماذا يحدث في نزوى العمانية؟.. حديث عن انفجار وزلزال والغموض مستمر

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وطن- حالة من الصدمة وعدم اليقين، انتابت أهالي ولاية “نزوى” التابعة لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، بعد سماع دوي انفجار كبير تلاه ما يشبه الهزة الأرضية.

وفي ظل عدم صدور أي توضيح رسمي من السلطات المحلية أو المعنية في البلاد، تباينت ردود الأفعال والتوقعات حول الحادثة والأهم من ذلك سببها وتداعياتها.

ماذا يحدث في ولاية نزوى العمانية؟

رصدت “وطن” عشرات المنشورات المتباينة التي عبر خلالها ناشطون عمانيون، عن حيرتهم وتضارب توقعاتهم حول سماع دوي انفجار كبير في ولاية نزوى التابعة لمحافظة الداخلية.

حيث اعتبر البعض أن المنطقة المذكورة قد شهدت هزة أرضية قوية تسببت في انفجار أحد محطات الكهرباء في الولاية، وهو السبب الرئيسي في الانفجار.

في حين رأى آخرون، أن السبب وراء دوي الانفجار الذي سمعه سكان ولاية نزوى بشكل واضح، هو انفجار في مصنع للسيراميك في نفس المنطقة.

وبعد التحقق من تقارير متطابقة لوسائل إعلام محلية، تبين أن الحادثة ليس لها أي علاقة بهزة أرضية قد ضربت السلطنة.

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حيث أكد متحدث عن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، لإذاعة “هلا أف أم“، أن الأجهزة لم تسجل أي هزة أرضية في محافظة الداخلية اليوم، الإثنين الأول من مايو/آيار 2023.

🔴| مركز رصد الزلازل بالجامعة يؤكد لـ #هلا_أف_أم أن الأجهزة لم تسجل أي هزة أرضية في #محافظة_الداخلية اليوم. @emcsquoman pic.twitter.com/4GiGF2PjmQ — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) May 1, 2023

وتبين لاحقا أن السبب في الدوي الذي سمعه السكان، هو انفجار في شركة أعمدة الكهرباء بـ “منطقة طيمساء الصناعية”، تسبب في حدوث هزة ارتدادية قوية شعر بها سكان ولايات نزوى ومنح وما جاورها، حسب ما ذكرت صحيفة “وهج الخليج“.

ويشار إلى أن السلطات المحلية في ولاية نزوى، لم تُصدر إلى الآن أي بلاغ لتأكيد أو نفي صحة الأخبار والتقارير المنشورة أعلاه.

شهود عيان من ولاية نزوى يكشفون ما حصل

تناقلت صفحات إخبارية عمانية شهادات لعدد من النشطاء المحليين القاطنين بولاية نزوى، وفيها أكد بعضهم على لحظات الشك والريبة التي انتابتهم بمجرد سماع دوي الانفجار.

ووجه بعض من النشطاء تساؤلاتهم حول ما عايشوه لجهات الاختصاص، حيث قال علي البوسعيدي: “نتمنى صدور تصريح رسمي يوضح مصدر صوت الانفجار الذي اهتزت بفعله منازلنا في أغلب قرى جنوب نزوى؛ حتى لا نسمح للإشاعات والتفسيرات الغير منطقية”.

وقال “علي بن سالم الراشدي” عبر تويتر: “استغرب من عدم وجود مصدر رسمي يفصح عن سبب الانفجار حتى الان، حيث ترك الأمر للتاؤيلات والتخمين، مثل هذه الأحداث يجب أن يكون التوضيح مباشرا لمنع الإشاعات”.

استغرب من عدم وجود مصدر رسمي يفصح عن سبب الانفجار حتى الان ،حيث ترك الأمر للتاؤيلات والتخمين، مثل هذه الاحداث يجب ان يكون التوضيح مباشرا لمنع الإشاعات.#نزوى pic.twitter.com/Uc8zWRNDoV — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) May 1, 2023

أما “جمال الحراصي” فقد أعرب عن قلقه حول ما حدث قائلا: “عند الساعة 12.55 كنت في فناء البيت في قرية طيمساء وسمعت صوت دويّ شديد لم أسمع مثله في حياتي”.

وتابع بقوله: ” لقد سمعنا صوتا مثل صوت سقوط خزان حديدي من مكان مرتفع عند الساعة 12:55، أنا ذهبت إلى المنطقة الصناعية قرب مصنع الأعمدة الكهربائية والمكان هادئ ولا يوجد شئ”.

وفي مقابل الآراء المذكورة، شكك “مازن سليماني” في أن يكون مصدر الصوت الذي سمعه السكان على بعد 12 كيلومترا، مجرد انفجار في أعمدة الكهرباء، على حد تعبيره.

وقال في تغريدة له عبر وسم “نزوى” الذي تصدر التريند العماني بتويتر: “فيزيائياً: ان صح القول ان مصدر الصوت طيمسا، فإن منح تبعد ١٢ كم بخط مستقيم وتم سماع صوت الانفجار”.

مضيفا أنه “حتى مدينة فرق التي تبعد عن طيمسا قرابة 6 كم بخط مستقيم، اهتزت بشكل محسوس”.

وتابع قائلا “سوق نزوى الذي يبعد قرابة 11 كم بخط مستقيم، سُمع فيه الصوت رغم الجبل الفاصل.”

وختم حديثه بتساؤلات مفادها أن “هناك طاقة مهولة قد تحررت؟ ولا اظنها انفجار مصنع”.