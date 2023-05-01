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كريم بنزيما يرزق بطفل ذكر جديد من عشيقته الأمريكية وموقع ينشر صو نارية لها (شاهد)

عشيقة كريم بنزيما الأمريكية جوردان أوزونا هي عارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 32 عامًا وتعمل حاليًا مع وكالات أزياء عديدة

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما و جوردان أوزونا watanserb.com
كريم بنزيما وعشيقته الأمريكية جوردان أوزونا
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وطن – أكد موقع “okdiario” الإسباني بأن لاعب نادي ريال مدريد كريم بنزيما يمر بلحظة رائعة على المستوى المهني والشخصي ، حيث أصبح للتو أباً للمرة الرابعة.

وقال الموقع إن كريم بنزيما أنجب ابنًا من عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا ، التي كان يواعدها منذ حوالي عام، موضحا بان عملية الولادة تمت في مدريد وسار كل شيء على ما يرام.

كريم بنزيما و جوردان أوزونا
عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا

وبحسب الموقع، فإن المهاجم لديه بالفعل ابن “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير والذي تربطه بها علاقة ودية.

صورة جمعت كريم بنزيما وعشيقته الأمريكية جوردان أوزونا

كلوي لوني لم تحضر حفل التتويج

ولفت الموقع إلى أن الشخص الذي لم يحضر كان كلوي لوني ، الممرضة الفرنسية التي أنجب منها ابنته ميليا، البالغة من العمر ثماني سنوات ، ثم نوري البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهي التي كانت معه حتى قطعت جوردان أوزونا طريقه الذي وقع في حبها بعمق في الصيف الماضي.

 

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من هي جـوردان أوزونا؟

وكانت العارضة الرائعة جوردان أوزونا قد حضرت الحفل الذي حصل فيه مهاجم ريال مدريد على الكرة الذهبية ، لكن من هي جوردان أوزونا؟

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العارضة الأمريكية جوردان أوزونا

جـوردان أوزونـا حب كـريم بنزيما الجديد هي عارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 32 عامًا وتعمل حاليًا مع وكالات مثل State Management و Caroline Gleason Management و Tricia Brink Management و The Salt Agency.

عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا

بالإضافة إلى ذلك ، تبرز كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع ، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة ، وشعر مجعد ، وجسم مثال.

عشيقة كريم بنزيما جوردان أوزونا

هذه التفاصيل يبدو انها أوقعت كريم بنزيما في حبها وجعله يعيش معها بالفعل في شقة فاخرة في وسط العصمة الإسبانية، مدريد.

يعيش كريم بنزيما وجوردان أوزونا في شقة بمدريد

 

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المصدرokdiario + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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