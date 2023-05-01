كريم بنزيما يرزق بطفل ذكر جديد من عشيقته الأمريكية وموقع ينشر صو نارية لها (شاهد)

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وطن – أكد موقع “okdiario” الإسباني بأن لاعب نادي ريال مدريد كريم بنزيما يمر بلحظة رائعة على المستوى المهني والشخصي ، حيث أصبح للتو أباً للمرة الرابعة.

وقال الموقع إن كريم بنزيما أنجب ابنًا من عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا ، التي كان يواعدها منذ حوالي عام، موضحا بان عملية الولادة تمت في مدريد وسار كل شيء على ما يرام.

وبحسب الموقع، فإن المهاجم لديه بالفعل ابن “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير والذي تربطه بها علاقة ودية.

كلوي لوني لم تحضر حفل التتويج

ولفت الموقع إلى أن الشخص الذي لم يحضر كان كلوي لوني ، الممرضة الفرنسية التي أنجب منها ابنته ميليا، البالغة من العمر ثماني سنوات ، ثم نوري البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهي التي كانت معه حتى قطعت جوردان أوزونا طريقه الذي وقع في حبها بعمق في الصيف الماضي.

View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

من هي جـوردان أوزونا؟

وكانت العارضة الرائعة جوردان أوزونا قد حضرت الحفل الذي حصل فيه مهاجم ريال مدريد على الكرة الذهبية ، لكن من هي جوردان أوزونا؟

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جـوردان أوزونـا حب كـريم بنزيما الجديد هي عارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 32 عامًا وتعمل حاليًا مع وكالات مثل State Management و Caroline Gleason Management و Tricia Brink Management و The Salt Agency.

بالإضافة إلى ذلك ، تبرز كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع ، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة ، وشعر مجعد ، وجسم مثال.

هذه التفاصيل يبدو انها أوقعت كريم بنزيما في حبها وجعله يعيش معها بالفعل في شقة فاخرة في وسط العصمة الإسبانية، مدريد.