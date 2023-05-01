صور جريئة بفستان قصير .. نسرين طافش في أحضان زوجها بعد عودتهما لبعض (شاهد)

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وطن– بعد إعلان عودتهما إلى بعض، عقب انفصالٍ دام ستة أشهر، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صوراً جديدة في أحضان زوجها المصري شريف شرقاوي.

نسرين طافش في أحضان زوجها

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي في أحضان زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة، مرتديةً فستاناً قصيراً.

وأرفقت نسرين طافش صورها بتعليقٍ حيث قالت: “هذا كل شئ ولا شئ اخر يهم”.

وقبل أيام، نشر شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

وتابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”. كما استعرض زوج نسرين طافش، المكان الذي يقضيان فيه وقتَهما، معلّقاً: “إطلالتنا”.

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من جانبها، نشرت نسرين طافش صورة وهي تمسك يد زوجها معلّقة: “الأبدية”.