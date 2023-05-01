الإثنين, مايو 1, 2023
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صور جريئة بفستان قصير .. نسرين طافش في أحضان زوجها بعد عودتهما لبعض (شاهد)

أرفقت نسرين طافش صورها بتعليقٍ قالت فيه: "هذا كل شيء ولا شيء آخر يهم"

كتب أنس السالم
نسرين طافش في احضان زوجها watanserb.com
نسرين طافش في احضان زوجها
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وطن– بعد إعلان عودتهما إلى بعض، عقب انفصالٍ دام ستة أشهر، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صوراً جديدة في أحضان زوجها المصري شريف شرقاوي.

نسرين طافش في أحضان زوجها

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي في أحضان زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة، مرتديةً فستاناً قصيراً.

نسرين طافش في احضان زوجها
نسرين طافش في أحضان زوجها

وأرفقت نسرين طافش صورها بتعليقٍ حيث قالت: “هذا كل شئ ولا شئ اخر يهم”.

نسرين طافش وزوجها
نسرين طافش وزوجها

وقبل أيام، نشر شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

وتابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”. كما استعرض زوج نسرين طافش، المكان الذي يقضيان فيه وقتَهما، معلّقاً: “إطلالتنا”.

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من جانبها، نشرت نسرين طافش صورة وهي تمسك يد زوجها معلّقة: “الأبدية”.

يشار إلى أنّ إعلان الطلاق أيضاً لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت نسرين عن صمتها بالصريح.

طلاق نسرين طافش 

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”

كما تابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”

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نسرين طافش وزوجها شريف الشرقاوي

على الصعيد الفني، اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل في سوريا، منها “تحت الرماد” الذي أصبح اسمه “مسار إجباري”.

كذلك اعتذرت نسرين طافش عن الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظم”، إضافةً إلى أكثر من عمل في مصر.

وكانت نسرين قد نافست في موسم رمضان 2022 الماضي من خلال مسلسل “جوقة عزيزة“.

وأدّت نسرين دور عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي، ولُقّبت بملكة المسرح.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعيّ
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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