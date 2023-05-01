الثلاثاء, مايو 2, 2023
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سحب منتجات شركة “مزون” العُمانية للألبان من أسواق السعودية.. خبر يثير الجدل والشركة تعلق!

شركة مزون أكدت التزامها بأعلى معايير سلامة وجودة الغذاء وتعهدت بملاحقة المسيئين قضائياً

كتب سالم حنفي
سحب منتجات شركة مزون للألبان من السعودية watanserb.com
شركة مزون للألبان في سلطنة عمان
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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خبرٌ منسوب لصفحة “أخبار عمان” على انستغرام، يفيد بأنّ السلطات السعودية سحبت منتجات شركة مزون للألبان العمانية من الأسواق لاحتوائها على موادّ سامة.

ومع تداول الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل، أفادت صفحة “أخبار عمان” بأنّ الخبر مفبرك وعارٍ من الصحة.

وأكدت أنّ منتجات شركة مزون غير متوفرة بالسعودية.

وأوضحت الصفحة نقلاً عن مصدر مسؤول، بأنّ الشركة ماضية في تتبع مصدر الإشاعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

الشركة تنفي الإشاعة وتتوعد بملاحقة المسيئين

من جانبها، نفت الشركة نفياً قاطعاً الإشاعة التي وصفتها بالمغرضة حول سحب منتجاتها.

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وأكدت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، التزامها بأعلى معايير سلامة وجودة الغذاء، وقواعد المنافسة الشريفة.

كما أعلنت الشركة عن شروعها في تتبّع مصدر الإشاعة، وملاحقة المسيئين لمصالحها وسمعتها قضائياً.

شركة مزون بهوية عمانية

يشار إلى أنّ شركة “مزون” تتميز بهويتها العمانية وجودة منتجاتها التي لاقت قَبولاً واسعاً من قبل المستهلكين من جميع شرائح المجتمع، حيث وصل عدد منتجاتها حالياً إلى ١٦٠ منتجاً بمختلِف الأنواع والأحجام والنكهات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠٠ ألف لتر يومياً.

وكانت الشركة قد بدأت حينها بتسويق منتجَي الحليب واللبن الطازج في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، ثم تلتها باقي محافظات سلطنة عمان خلال المائة يوم الأولى من تاريخ انطلاقتها في أكتوبر/تشرين أول 2019.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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