سحب منتجات شركة “مزون” العُمانية للألبان من أسواق السعودية.. خبر يثير الجدل والشركة تعلق!

- Advertisement -

وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خبرٌ منسوب لصفحة “أخبار عمان” على انستغرام، يفيد بأنّ السلطات السعودية سحبت منتجات شركة مزون للألبان العمانية من الأسواق لاحتوائها على موادّ سامة.

ومع تداول الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل، أفادت صفحة “أخبار عمان” بأنّ الخبر مفبرك وعارٍ من الصحة.

وأكدت أنّ منتجات شركة مزون غير متوفرة بالسعودية.

وأوضحت الصفحة نقلاً عن مصدر مسؤول، بأنّ الشركة ماضية في تتبع مصدر الإشاعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

View this post on Instagram A post shared by أخبار سَلطنة عُمان | Oman News (@oman.news)

الشركة تنفي الإشاعة وتتوعد بملاحقة المسيئين

من جانبها، نفت الشركة نفياً قاطعاً الإشاعة التي وصفتها بالمغرضة حول سحب منتجاتها.

- Advertisement -

وأكدت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، التزامها بأعلى معايير سلامة وجودة الغذاء، وقواعد المنافسة الشريفة.

كما أعلنت الشركة عن شروعها في تتبّع مصدر الإشاعة، وملاحقة المسيئين لمصالحها وسمعتها قضائياً.

تنبيه: تنفي الشركة نفيا قاطعا الإشاعة المغرضة حول سحب منتجاتها. وفيما نؤكد على إلتزامنا بأعلى معايير سلامة وجودة الغذاء، وقواعد المنافسة الشريفة، تعلن الشركة عن شروعها في تتبع مصدر الإشاعة، وملاحقة المسيئين لمصالحها وسمعتها قضائيا. — مزون للألبان | Mazoon Dairy (@MazoonDairy) May 1, 2023

شركة مزون بهوية عمانية

يشار إلى أنّ شركة “مزون” تتميز بهويتها العمانية وجودة منتجاتها التي لاقت قَبولاً واسعاً من قبل المستهلكين من جميع شرائح المجتمع، حيث وصل عدد منتجاتها حالياً إلى ١٦٠ منتجاً بمختلِف الأنواع والأحجام والنكهات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠٠ ألف لتر يومياً.

وكانت الشركة قد بدأت حينها بتسويق منتجَي الحليب واللبن الطازج في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، ثم تلتها باقي محافظات سلطنة عمان خلال المائة يوم الأولى من تاريخ انطلاقتها في أكتوبر/تشرين أول 2019.