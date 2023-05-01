الإثنين, مايو 1, 2023
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تحديد موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات وفقا للحسابات الفلكية

المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد أن الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى سيكون وفقا لما ستقره السعودية لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج

كتب باسل النجار
تحديد موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات watanserb.com
تحديد موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات
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وطن- كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام 2023.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

وقال المعهد في بيان له إن عيد الأضحى المبارك لعام 2023 سيوافق يوم، الأربعاء 28 يونيو المقبل، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وعليه تكون وقفة عرفات يوم، الثلاثاء 27 يونيو 2023.

وعن موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى في مصر، أوضح المعهد وفقا للدليل الفلكي الصادر عنه الذي نقلته صحيفة “فيتو” المحلية، أن هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا سيولد مباشرة، وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريا.

وهو يوم 18يونيو 2023، حيث يبقي الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وهو «يوم الرؤية».

معهد الفلك يكشف موعد وقفة عيد الأضحى
معهد الفلك يكشف موعد وقفة عيد الأضحى

هلال شهر ذي الحجة

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا الجديد يبقى في سماء محافظات مصر لمدة تترواح بين 31 دقيقة إلى 37 دقيقة وهو يوم الرؤية.

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عيد الأضحى المبارك

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك، سيكون وفقا لما ستقره المملكة العربية السعودية لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج.

ويشار إلى أنه يفصل عيد الأضحى عن عيد الفطر المبارك أكثر من شهرين قليلا، ما جعل معدلات البحث عن “موعد عيد الأضحى 2023” عبر محركات جوجل ومواقع التواصل تتزايد من قبل الكثيرين، لمعرفة موعد الإجازات الرسمية.

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة 2023 - 1444 فلكياً
موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة 2023 – 1444 فلكياً

نظام التقويم الهجري والشهر القمري

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

المصدرصحيفة "فيتو" المحلية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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