الأحد, أبريل 30, 2023
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حياتنا

وصفت “بخرابة البيوت”.. ما علاقة جليلة المغربية بطلاق تامر حسني وبسمة؟

الفنانة المغربية جليلة، أوضحت أن اسمها أصبح "شماعة" يقع تعليق الكثير من الاتهامات والإشاعات عليها بعد اتهام البعض لها بالوقوف وراء طلاق بسمة بوسيل من تامر حسني

كتب فهمي الورغمي
طلاق تامر حسني وبسمة watanserb.com
طلاق تامر حسني وبسمة
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وطن- مجدداً، ردت البلوغر المغربية الشهيرة “جليلة” على الاتهامات التي طالتها بأنها كانت السبب وراء انفصال مواطنتها بسمة بوسيل، والفنان المصري تامر حسني، الذين أعلنا ذلك بشكل شبه متزامن، الخميس الماضي، عبر حسابيهما على إنستغرام.

جليلة المغربية ترد على منتقديها

وأوضحت مؤثرة مواقع التواصل، المغربية جليلة (37 عاماً) في حديثها لموقع”فوشيا“، أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي، مستنكرة وصفها بـ”خرابة البيوت” من قبل بعض المتابعين، بل أكدت أن ما جرى بين تامر وبسمة هو قضاء وقدر.

وأكدت أن انفصال الفنان المصري وزوجته كان لصالحهما؛ لأن “رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما”.

كما وجهت الفنانة المغربية رسالة إلى تامر حسني قالت خلالها: “أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية”.

جليلة توجه رسالة لتامر حسني.. وتؤكد: طلاقه قضاء وقدر
جليلة توجه رسالة لتامر حسني.. وتؤكد: طلاقه قضاء وقدر

الاتهامات تلاحق جليلة المغربية منذ 3 سنوات

تحدثت الناشطة المغربية التي تلاحقها الاتهامات بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “أنا مش شماعة عشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، فيا ريت ما تدخلوني بمواضيع ليست لي علاقة فيها.”

وتابعت:”وأنا كنت أجاوب في البرامج اللي كنت بظهر فيها عن الموضوع، لأنه كان منتهي”.

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وأشارت جليلة إلى أن الاتهامات تلاحقها منذ ثلاث سنوات، وذلك عند كل مرة يتم فيها الحديث عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.

معلقة: “ما في حدا كان السبب بانفصال حدا ثاني، وما في شي اسمو خرابة بيوت، رب العالمين كاتب شي رح يصير غصب عن الكل، وأنا إنسانة مؤمنة بالقضاء والقدر، فحبيت أوصل هذه الرسالة حتى الناس تستوعب شوية الموضوع”.

ويشار أن الفنان المصري تامر حسني و زوجته المغربية بسمة بوسيل، أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر (أبريل) نيسان الجاري، بعد زواج دام 12 عاما.

المصدرموقع فوشيا، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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