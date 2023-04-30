وصفت “بخرابة البيوت”.. ما علاقة جليلة المغربية بطلاق تامر حسني وبسمة؟

- Advertisement -

وطن- مجدداً، ردت البلوغر المغربية الشهيرة “جليلة” على الاتهامات التي طالتها بأنها كانت السبب وراء انفصال مواطنتها بسمة بوسيل، والفنان المصري تامر حسني، الذين أعلنا ذلك بشكل شبه متزامن، الخميس الماضي، عبر حسابيهما على إنستغرام.

جليلة المغربية ترد على منتقديها

وأوضحت مؤثرة مواقع التواصل، المغربية جليلة (37 عاماً) في حديثها لموقع”فوشيا“، أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي، مستنكرة وصفها بـ”خرابة البيوت” من قبل بعض المتابعين، بل أكدت أن ما جرى بين تامر وبسمة هو قضاء وقدر.

وأكدت أن انفصال الفنان المصري وزوجته كان لصالحهما؛ لأن “رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما”.

كما وجهت الفنانة المغربية رسالة إلى تامر حسني قالت خلالها: “أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية”.

الاتهامات تلاحق جليلة المغربية منذ 3 سنوات

تحدثت الناشطة المغربية التي تلاحقها الاتهامات بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “أنا مش شماعة عشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، فيا ريت ما تدخلوني بمواضيع ليست لي علاقة فيها.”

وتابعت:”وأنا كنت أجاوب في البرامج اللي كنت بظهر فيها عن الموضوع، لأنه كان منتهي”.

- Advertisement -

وأشارت جليلة إلى أن الاتهامات تلاحقها منذ ثلاث سنوات، وذلك عند كل مرة يتم فيها الحديث عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.

معلقة: “ما في حدا كان السبب بانفصال حدا ثاني، وما في شي اسمو خرابة بيوت، رب العالمين كاتب شي رح يصير غصب عن الكل، وأنا إنسانة مؤمنة بالقضاء والقدر، فحبيت أوصل هذه الرسالة حتى الناس تستوعب شوية الموضوع”.

ويشار أن الفنان المصري تامر حسني و زوجته المغربية بسمة بوسيل، أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر (أبريل) نيسان الجاري، بعد زواج دام 12 عاما.