نادين الراسي تُفجر مفاجآت جديدة حول وفاة شقيقها جورج.. تهديد ومخطط قتل! (فيديو)

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وطن– كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مفاجآت جديدة حول وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

لم يكن حياً بعد الحادث

وقالت نادين الراسي، أثناء استضافتها في برنامج “المجهول”. والذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال عبر فضائية “Lbci“، إن ما أشيع حول كون جورج الراسي كان حياً بعد الحادث، غير صحيح.

وأكدت نادين الراسي أن وفاة شقيقها حدثت على الفور.

وحول ما تم تداوله مؤخرا عن مؤامرة ودفع أموال، ردت نادين: “نحن كعائلة ودعنا جورج والناس وقفت إلى جانبنا والرب أنصفه وأقف الآن عند هذا الحد”.

تلقى تهديد

وحين سألها هلال رودولف عما إذا تلقى جورج تهديدا قبل وفاته أم لا؟ أجابت نادين: “نعم”.

لكن الفنانة اللبنانية رفضت أن تفصح عن اسم الجهة التي هددت شقيقها قبل وفاته.

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وسبق أن كشف جورج الراسي، في لقاء له قبل سنوات، أنه تلقى تهديداً من قبل ابنة شخصية سياسية مغرمة به.

ابنة سياسي معروف

وأشار في حينها إلى أن التهديد جاء بعد رؤية ابن السياسي، لصوره مع زوجته السابقة جويل حاتم في اتفاق لأجل جو.. فقامت بإحراق سيارته في مكان وقوف السيارات بالمبنى الذي يسكن فيه.

وأكدت جويل حاتم الرواية آنذاك عبر منشور على “فيسبوك” قالت فيه: “الحمدلله على سلامة جورج الراسي الذي تعرّض لمحاولة قتل.. ان شاء الله هنّي بيموتوا.. ننتظر التحقيق ليأخذ مجراه”.

وكان الفنان اللبناني “جورج الراسي” قد لقي مصرَعه مع سيدة كانت معه. في حادث اصطدام سيارته بحاجز إسمنتي بمنطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، بعد انتهائه من حفل كان يقيمه في سوريا.

وتبيّن أنّ الفتاة التي توفيت في الحادث تُدعى زينة المرعبي. وتعمل منسقة خاصة لأعمال جورج الراسي، وتدير صفحاته الإلكترونية، وكانت برفقته لإحياء الحفل في سوريا.

حوادث السير في لبنان

الجدير بالذكر أن قناة “سكاي نيوز” نشرت قبل أيام من وفاة جورج الراسي، تقريراً يشير إلى أن لبنان يشهد تراجعاً ملحوظاً في إجراءات السلامة المرورية.. وانعكس ذلك على حوادث السيارات وضحاياها التي تشهدها الطرق بشكل شبه يومي في معظم المناطق، وبشكل خاص على الطرق السريعة والجسور.

وتابع التقرير: “في ظل ضعف قدرات الدولة على تنفيذ أعمال صيانة الطرق وإشارات المرور والإنارة، جاء إيقاف العمل حاليا بنظام “المعاينة الميكانيكية” للسيارات والشاحنات وسط معلومات تفيد أن الشركة المشغلة “تعمل خلافا للقانون”، بانتظار دفتر شروط جديد سيعيد العمل بـ”مبدأ السلامة” مطلع عام 2023.