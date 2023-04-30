الأحد, أبريل 30, 2023
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“فستان عرة”.. مي العيدان تُهين شيرين وتتنمر عليها بعد حفل دبي

الإعلامية الكويتية مي العيدان أهانت شيرين ووصفت فستانها الذي ظهرت به في حفلة دبي الأخيرة بأنه "عرة" حسب قولها

كتب خالد الأحمد
مي العيدان تُهين شيرين عبدالوهاب watanserb.com
مي العيدان تُهين شيرين عبدالوهاب
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وطن- أصبح لا يمرّ ظهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أي مناسبة إلا ويصاحبه جدل مثار حولها، سواءٌ كان هذا الظهور خلال إحيائها حفلاً غنائياً أو برنامجاً أو حتى على السوشيال ميديا.

مي العيدان وفستان شيرين

ويوم الجمعة الماضي، وفي هذا السياق، تعرّضت شيرين لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم في حفلها على مسرح “كوكاكولا ايرينا” بإمارة دبي، في حفلٍ يُعدّ الأول لها بعد غياب عن جمهورها ومحبيها، واستغلت الإعلامية الكويتية مي العيدان هذا الموقف لتعلّق عليه وتسخر من شيرين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح في أثناء إحياء حفلتها في دبي، قبل أن تتدارك الأمر وتقف بسرعة وتأخذ الموقف بروح الفكاهة، حيث ضحكت وسط تصفيق الجمهور بينما كانت جالسة على الأرض.

وبعدها وقفت شيرين وقالت للجمهور إنّ كل فنان تعرّض لمثل هذا الموقف “بسبب السبيكرات دي -السماعات- ويفترض أن يكون لها مكان على المسرح ومدفونة كي لا يسقط المطرب”.

ومن جانبها، علّقت الكاتبة والإعلامية الكويتية مي العيدان على سقوط شيرين على المسرح، في منشور عبر حسابها بانستغرام قائلة: “ما يقع إلا الشاطر يا شيرين.. بس إيه الفستان العرة اللي لبساه ده.. هذا فستان بتاع حفلات؟!”

 

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وتسبّب هجوم مي العيدان على شيرين وإهانتها، في انتقاداتٍ كبيرة للإعلامية الكويتية.

وردّ عليها متابع باسم أحمد حسن: “هل الغلط والتجريح جزء من العلوم اللي انتي درستيها كما موضحه في الاسكريبت اللي كاتباه علي بروفايلك كونك صحفيه واعلاميه ومذيعه وناقدة.. ماشاء الله حجات كتير الله يبارك هل الاهانه التي تتعمديها مع ناس كثيرة جزء اساسي في دراستك تعلمتيها ام جزء اساسي في عملك ياريت رد”.

فيما كتبت نور: “أهم حاجة صوتها مش عرة.. خلي الفستان الحلو للي معندهم اصوات واصواتهم عرر وجاين يعرضوا بس الفساتين بدون اي مضمون”.

ودافع معلّق آخر عن شيرين منتقداً هجوم العيدان عليها: “شيرين مو متصنعة ولا بدها هاي سوالف مال البس والكشخ والغرور.. هي إنسانة طبيعية جدآ وهذه الميزة الحلوة بالانسان.. محبوبة الله يوفقها بحياتها”.

مي العيدان تسخر من فستان شيرين بعد سقوطها خلال حفلها في دبي
مي العيدان تسخر من فستان شيرين بعد سقوطها خلال حفلها في دبي

سعر فستان شيرين

ووفق وسائل إعلام مصرية، بلغ سعر تنورة الحرير “الموف” التي ارتدتها شيرين من مجموعة Ralph Lauren الصيفية الجديدة، 2900 دولار.

أما التوب، فوصل سعره إلى 890 دولاراً، وهو من نفس المجموعة، ليتجاوز سعر إطلالتها بالجنيه المصري 117 ألف جنيه.

شيرين تتدارك سقوطها في دبي بالسخرية

وبعد سقوطها على المسرح في دبي، تجاوزت شيرين الموقف بالسخرية، وقالت بنبرة تهكم: “للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا”.

وأردفت بثقة: “عادي ما يوقع إلا الشاطر”، وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وتابعت شيرين: “بجد حاجة صعبة بكرى السوشيال ميديا حيسيبوا كل حاجة ويقولو شوفو شيرين وقعت”، ومازحت الجمهور: “لو أنا مأمنة على رجلي أطلب قد إيه بقى”. واستدركت: “مش منكم طبعا من المنظمين”.

حالات سقوط سابقة للفنانين

وتحفل ذاكرة الفن العربي بحوادث سقوط مثيلة على المسرح، لعلّ أشهرها كان للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق، في حفل كانت تقدّم فيه أغنية الأطلال.

ووقتَها، أصرّ شاب معجب على تقبيل قدمها، وهو ما دعاها لجذبها ليختلّ توازنُها وتسقط على المسرح، لكنّها استعادت توازنها سريعًا لتعود وتشدو بمقطع: “هل رأى الحب سكارى مثلنا؟”

كما تعرّضت إليسا عام 2018 للسقوط من على المسرح في أثناء تقديمها حفلاً غنائياً على خشبة مسرح القرية العالمية بدبي، وفقدت الوعى.

وتعرّضت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي للسقوط على مسرح حفلها بمهرجان “صفاقس الدولي” في تونس، بعد شعورها بدوار خفيف، واستكملت الحفلة على الكرسي.

كذلك النجم محمد منير سقط في أثناء إحيائه لحفل غنائي لصالح التلفزيون المصري عام 2010، بعد هجوم أحد المعجبين.

وكان قد تصدّر فيديو لسقوط الفنان محمد رمضان من المسرح في أثناء حضوره إحدى الحفلات في الإمارات، وسائل التواصل الاجتماعي بمصر والدول العربية.

وأيضاً تعرّض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، حيث تعثّرت قدمه وتعرّض لسقوطٍ قويٍّ نُقل على إثره للمُستشفى، ليتبيَّنَ تعرّضه لبعض الكدمات.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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