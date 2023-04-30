“فستان عرة”.. مي العيدان تُهين شيرين وتتنمر عليها بعد حفل دبي

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وطن- أصبح لا يمرّ ظهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أي مناسبة إلا ويصاحبه جدل مثار حولها، سواءٌ كان هذا الظهور خلال إحيائها حفلاً غنائياً أو برنامجاً أو حتى على السوشيال ميديا.

مي العيدان وفستان شيرين

ويوم الجمعة الماضي، وفي هذا السياق، تعرّضت شيرين لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم في حفلها على مسرح “كوكاكولا ايرينا” بإمارة دبي، في حفلٍ يُعدّ الأول لها بعد غياب عن جمهورها ومحبيها، واستغلت الإعلامية الكويتية مي العيدان هذا الموقف لتعلّق عليه وتسخر من شيرين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح في أثناء إحياء حفلتها في دبي، قبل أن تتدارك الأمر وتقف بسرعة وتأخذ الموقف بروح الفكاهة، حيث ضحكت وسط تصفيق الجمهور بينما كانت جالسة على الأرض.

وبعدها وقفت شيرين وقالت للجمهور إنّ كل فنان تعرّض لمثل هذا الموقف “بسبب السبيكرات دي -السماعات- ويفترض أن يكون لها مكان على المسرح ومدفونة كي لا يسقط المطرب”.

ومن جانبها، علّقت الكاتبة والإعلامية الكويتية مي العيدان على سقوط شيرين على المسرح، في منشور عبر حسابها بانستغرام قائلة: “ما يقع إلا الشاطر يا شيرين.. بس إيه الفستان العرة اللي لبساه ده.. هذا فستان بتاع حفلات؟!”

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وتسبّب هجوم مي العيدان على شيرين وإهانتها، في انتقاداتٍ كبيرة للإعلامية الكويتية.

وردّ عليها متابع باسم أحمد حسن: “هل الغلط والتجريح جزء من العلوم اللي انتي درستيها كما موضحه في الاسكريبت اللي كاتباه علي بروفايلك كونك صحفيه واعلاميه ومذيعه وناقدة.. ماشاء الله حجات كتير الله يبارك هل الاهانه التي تتعمديها مع ناس كثيرة جزء اساسي في دراستك تعلمتيها ام جزء اساسي في عملك ياريت رد”.

فيما كتبت نور: “أهم حاجة صوتها مش عرة.. خلي الفستان الحلو للي معندهم اصوات واصواتهم عرر وجاين يعرضوا بس الفساتين بدون اي مضمون”.

ودافع معلّق آخر عن شيرين منتقداً هجوم العيدان عليها: “شيرين مو متصنعة ولا بدها هاي سوالف مال البس والكشخ والغرور.. هي إنسانة طبيعية جدآ وهذه الميزة الحلوة بالانسان.. محبوبة الله يوفقها بحياتها”.

سعر فستان شيرين

ووفق وسائل إعلام مصرية، بلغ سعر تنورة الحرير “الموف” التي ارتدتها شيرين من مجموعة Ralph Lauren الصيفية الجديدة، 2900 دولار.

أما التوب، فوصل سعره إلى 890 دولاراً، وهو من نفس المجموعة، ليتجاوز سعر إطلالتها بالجنيه المصري 117 ألف جنيه.

شيرين تتدارك سقوطها في دبي بالسخرية

وبعد سقوطها على المسرح في دبي، تجاوزت شيرين الموقف بالسخرية، وقالت بنبرة تهكم: “للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا”.

وأردفت بثقة: “عادي ما يوقع إلا الشاطر”، وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وتابعت شيرين: “بجد حاجة صعبة بكرى السوشيال ميديا حيسيبوا كل حاجة ويقولو شوفو شيرين وقعت”، ومازحت الجمهور: “لو أنا مأمنة على رجلي أطلب قد إيه بقى”. واستدركت: “مش منكم طبعا من المنظمين”.

لحظة سقوط شيرين بحفلتها في دبي! pic.twitter.com/QHOhkkVHAf — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 28, 2023

حالات سقوط سابقة للفنانين

وتحفل ذاكرة الفن العربي بحوادث سقوط مثيلة على المسرح، لعلّ أشهرها كان للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق، في حفل كانت تقدّم فيه أغنية الأطلال.

ووقتَها، أصرّ شاب معجب على تقبيل قدمها، وهو ما دعاها لجذبها ليختلّ توازنُها وتسقط على المسرح، لكنّها استعادت توازنها سريعًا لتعود وتشدو بمقطع: “هل رأى الحب سكارى مثلنا؟”

كما تعرّضت إليسا عام 2018 للسقوط من على المسرح في أثناء تقديمها حفلاً غنائياً على خشبة مسرح القرية العالمية بدبي، وفقدت الوعى.

وتعرّضت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي للسقوط على مسرح حفلها بمهرجان “صفاقس الدولي” في تونس، بعد شعورها بدوار خفيف، واستكملت الحفلة على الكرسي.

كذلك النجم محمد منير سقط في أثناء إحيائه لحفل غنائي لصالح التلفزيون المصري عام 2010، بعد هجوم أحد المعجبين.

وكان قد تصدّر فيديو لسقوط الفنان محمد رمضان من المسرح في أثناء حضوره إحدى الحفلات في الإمارات، وسائل التواصل الاجتماعي بمصر والدول العربية.

وأيضاً تعرّض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، حيث تعثّرت قدمه وتعرّض لسقوطٍ قويٍّ نُقل على إثره للمُستشفى، ليتبيَّنَ تعرّضه لبعض الكدمات.